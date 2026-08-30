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Uttar Pradesh: కాబోయే భార్య, ఆమె సోదరిపై యాసిడ్ దాడి.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో షాకింగ్ ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Acid attack on woman in uttar pradesh: హవూర్ జిల్లాలో ఉండే హర్ష్ భాటికి ఒక యువతితో పెళ్లి నిశ్చయం అయ్యింది.  అయితే ఇటీవల వారు పెళ్లిని క్యాన్షిల్ చేసుకున్నారు. దీనిపై అతను కోపం పెంచుకున్నాడు.  ఆమె ఇంటికి వెళ్లి యాసిడ్ దాడికి పాల్పడ్డాడు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Aug 30, 2026, 04:36 PM IST|Updated: Aug 30, 2026, 04:39 PM IST
Uttar Pradesh: కాబోయే భార్య, ఆమె సోదరిపై యాసిడ్ దాడి.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో షాకింగ్ ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Uttar Pradesh: కాబోయే భార్య, ఆమె సోదరిపై యాసిడ్ దాడి.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో షాకింగ్ ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..
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