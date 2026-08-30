/Uttar Pradesh: కాబోయే భార్య, ఆమె సోదరిపై యాసిడ్ దాడి.. ఉత్తర ప్రదేశ్ లో షాకింగ్ ఘటన.. అసలేం జరిగిందంటే..?..

Man throws acid attack on ex fiancée in uttar Pradesh: ఇటీవల కొంత మంది పెళ్లిళ్ల విషయంలో చాలా వెరైటీ ప్రవర్తిస్తున్నారు. అందరి ముందు పెళ్లికి అంగీకరించి ఆ తర్వాత తీరా పెళ్లి సమయంలో తమకు వరుడు లేదా వధువు తమ పెళ్లిళ్లను క్యాన్షిల్ చేసుకుంటున్నారు. కొంత మంది పెళ్లికి ముందే చెడు అలవాట్లను కల్గి ఉంటున్నారు. ఈ విషయాలు దాచిపెట్టి పెళ్లిళ్లు సెటిల్ చేసిన తీరా ఏదోరకంగా అసలు నిజాలు బైటపడుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో లక్నోలో షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.
ఉత్తరప్రదేశ్లోని హాపూర్ జిల్లాలో ఒక షాకింగ్ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆవాస్ వికాస్ కాలనీకి చెందిన హర్ష్ భాటికి ఒక యువతితో పెళ్లి నిశ్చియమైంది. అయితే అతను డ్రగ్స్ కు బానిసయ్యాడని విషయంవెలుగులోకి వచ్చింది. దీంతో ఆమె పెళ్లిని రద్దు చేసుకుంది. దీంతో హర్ష్ పెళ్లి రద్దుపై కోపంతో ఆగ్రహించి మహిళ ఇంటికి వెళ్లాడు.
అప్పటికే తనతో తెచ్చుకున్న యాసిడ్ ను మహిళలపై, ఆమె సోదరిపై పోశాడు. ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి పారిపోయాడు. ఆమె కేకలు వేయడంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చి ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. బాధిత మహిళల తండ్రి ఫిర్యాదు ఆధారంగా హర్ష్పై కేసు నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు.
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