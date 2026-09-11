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Nagpur Sbi Robbery: నాగ్ పూర్ లో షాకింగ్.. బ్యాంక్ ఉద్యోగులపై కారం చల్లుతూ భారీ చోరీ.. వీడియో వైరల్..

Man robs sbi bank in nagpur: నాగ్‌పూర్‌లో SBI బ్యాంకులో ఉద్యోగులపై కారం పొడి చల్లి మాస్క్ ధరించిన కౌంటర్ నుంచి ఏకంగా  రూ.4 లక్షలు దోచుకెళ్లాడు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 11, 2026, 06:28 PM IST|Updated: Sep 11, 2026, 06:29 PM IST
Nagpur Sbi Robbery: నాగ్ పూర్ లో షాకింగ్.. బ్యాంక్ ఉద్యోగులపై కారం చల్లుతూ భారీ చోరీ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: nagpursbibanktheftvideo

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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