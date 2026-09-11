/Nagpur Sbi Robbery: నాగ్ పూర్ లో షాకింగ్.. బ్యాంక్ ఉద్యోగులపై కారం చల్లుతూ భారీ చోరీ.. వీడియో వైరల్..

Man Throws Chilli Powder At sbi Bank Staff in Nagpur: ఇటీవల కొంత మంది యువతీ, యువకులు చోరీల బాటపట్టారు. ముఖ్యంగా తమ అవసరాలు తీర్చుకొవడానికి ఎంతటి దారుణాలు చేయడానికి సైతం దిగజారుతున్నారు. బైక్ ల మీద వెళ్తు, సింగిల్ గా ఉన్న వారిని టార్గెట్ చేసుకుంటున్నారు. మరికొంత మంది ఇళ్లలోకిదూరీ చోరీలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇక షాపింగ్ మాల్ లు, గోల్డ్ షాపులకు వెళ్లి నెమ్మదిగా చోరీలు చేసి అక్కడి నుంచి పారిపోతున్నారు.
महाराष्ट्र के नागपुर में दिनदहाड़े बैंक लूट -
नागपुर के सक्करदरा इलाके में स्थित स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारियों की आँखों में लाल मिर्च पाउडर डालकर ₹4 लाख रूपये लूटकर रफूचक्कर हो गया।
28 वर्षीय आरोपी सूरज भोजराज बोरकर एक आम ग्राहक बनकर कैश काउंटर के पास पहुंचता है। मौका… pic.twitter.com/np3PQIzbKL
— Er Manish Rajak (@ManishCEO2) September 11, 2026
ఇక కొంత మంది ముదురుచోరీలు తమ చోరీలకు బ్యాంక్ లను ఎంచుకుంటున్నారు. సెక్యురిటీలు ఉన్న కూడా బ్యాంకులోకి ప్రవేశించి ఏంచక్కా చోరీలు చేసి నిముషాల్లో పారిపోతున్నారు. చోరీకి ముందు నార్మల్ గా కస్టమర్ లో వచ్చి ఎలా తప్పించుకొవాలో.. ముందే స్కెచ్ వేసుకుంటున్నారు. అచ్చం ఈ కోవకు చెందిన ఘటన నాగ్ పూర్ లోని ఎస్ బీఐలో చోటు చేసుకుంది.
మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్లో SBI బ్యాంకులో గురువారం సాయత్రం చోరీ జరిగింది. ఒక వ్యక్తి ఎర్ర కుర్తా, నల్ల పైజామా వేసుకున్నాడు. ముఖంకు టవల్ చుట్టుకున్నాడు. అతను తొలుత కస్టమర్ లా సిబ్బంది భావించారు. అతను తన చేతిలో ఒక కవర్ పట్టుకున్నాడు. దాని నిండా ఎర్రటి మిర్చి పౌడర్ ఉంది.
వెంటనే అతను అక్కడున్న బ్యాంక్ సిబ్బందిపై కారం పొడి చల్లడం మొదలుపెట్టాడు. దీంతో ఉద్యోగులు ప్రాణ భయంతో అక్కడి నుంచి పరుగులు పెట్టారు.క కానీ అతను మాత్రం సిబ్బంది క్యాబిన్ లోకి దూరి మరీ వారిపై కారంపొడిచల్లాడు. ఆ తర్వాత రూ.4 లక్షలను తీసుకుని పారిపోయాడు.
ఆ తర్వాత పోలీసులు బ్యాంక్ సిబ్బంది సమాచారంతో రంగంలోకి దిగారు.సీసీ కెమెరా ఆధారంగా నిందితుడిని గంటల వ్యవధిలోనే పట్టుకున్నారు. అతని నుంచి రూ.4 లక్షలను రికవరీ చేశారు.ఈ మేరకు కేసును నమోదు చేసుకుని విచారణ చేపట్టారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా మారింది.
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