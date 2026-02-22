English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Haryana: మరో అమానవీయం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రియుడు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Haryana: మరో అమానవీయం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రియుడు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Man throws sanitizer on girl friend body in Haryana: డేటింగ్  యాప్ లో పరిచయం అయిన యువతితో యువకుడు పీకల్లోను ప్రేమలో మునిగిపోయాడు. ఈ క్రమంలో హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో  జరిగిన  ఈ ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 22, 2026, 01:39 PM IST
  • హర్యానాలో దారుణం..
  • యువతిపై సానిటైజర్ వేసిన ప్రియుడు..

Trending Photos

Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
5
Bigg Boss Telugu Season 10
Bigg Boss Season 10: బిగ్ బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 కోసం నాగార్జున రెమ్యునరేషన్ తెలిస్తే మతిపోవాల్సిందే..!
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
6
Ketu Transit
Ketu Transit 2026: మాఘ నక్షత్రంలోకి కేతువు.. ఈ రాశుల వారికి బంపర్‌ జాక్‌పాట్.. ఊహించని డబ్బు!
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
5
Myna Nandhini weight loss
Weight Loss: 5 నెలల్లో 20 కిలోలు తగ్గిన సీరియల్ నటి.. ఉదయం లేవగానే తాగేది ఇదే!
Biryani Billing Scam: బిర్యానీ బిల్ స్కామ్ ఎలా బయటపడిదంటే..? హైదరాబాద్‌లో తీగ లాగితే..!
6
Biryani Billing Scam
Biryani Billing Scam: బిర్యానీ బిల్ స్కామ్ ఎలా బయటపడిదంటే..? హైదరాబాద్‌లో తీగ లాగితే..!
Haryana: మరో అమానవీయం.. యువతి ప్రైవేటు పార్ట్‌లపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పుపెట్టిన ప్రియుడు.. మ్యాటర్ ఏంటంటే..?

Man throws sanitizer on girl friend and burn her body  in haryana: ఇటీవల కొంత మంది తరచుగా సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన వారితో ప్రేమలో పడుతున్నారు. కొన్నిరోజులు వారితో చాటింగ్ చేసి, ఆ తర్వాత వీడియో కాల్స్ మొదలైనవి చేస్తున్నారు. ఇక పర్సనల్గా కలవడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఓయోలకు వెళ్లి తమ కామ వాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. ఇంకొంత మంది ఇంట్లోవారికి తెలియకుండా లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో కూడా ఉంటున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంత మంది తమ ప్రేమలను కాదంటే ఎదుటి వారిపై దాడులు చేయడం,  చంపడం లేదా సూసైడ్ చేసుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.

Add Zee News as a Preferred Source

హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో అత్యంత అమానవీయకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. త్రిపురకు చెందిన  19 ఏళ్ల యువతి గురుగ్రామ్‌లో బయోటెక్నాలజీ చదువుతోంది. ఈమెకు సోషల్ మీడియా డేటింగ్ యాప్ లో ఢిల్లీకి చెందిన శివంతో పరిచం ఏర్పడింది.అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు సెక్టార్ 69 లో ఒక అపార్ట్ మెంట్ లో సహాజీవనం సాగిస్తున్నారు.

ఇటీవల తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని యువతి ప్రియుడ్ని కోరింది. దీంతో వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆగ్రహంకు గురైన శివం.. తన ప్రియురాలిపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఆతర్వాత కత్తితో దాడి చేసి మరీ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వెంటనే యువతి అరుపులు పెట్టడంతొ చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు.

Read more: Video Viral: అద్భుతం..అడవిలో శివలింగం దగ్గర పెద్ద పులి.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..

యువతిని ఢిల్లీలోని సఫ్దర్‌జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు  నమోదు చేశారు. నిందితుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదంగా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

HaryanaMarriage disputeHaryana crime newsMan throws sanitizer on girlFamily Dispute

Trending News