Man throws sanitizer on girl friend and burn her body in haryana: ఇటీవల కొంత మంది తరచుగా సోషల్ మీడియాలో పరిచయం అయిన వారితో ప్రేమలో పడుతున్నారు. కొన్నిరోజులు వారితో చాటింగ్ చేసి, ఆ తర్వాత వీడియో కాల్స్ మొదలైనవి చేస్తున్నారు. ఇక పర్సనల్గా కలవడం వంటివి చేస్తున్నారు. కొన్నిసార్లు ఓయోలకు వెళ్లి తమ కామ వాంఛలను తీర్చుకుంటున్నారు. ఇంకొంత మంది ఇంట్లోవారికి తెలియకుండా లివ్ ఇన్ రిలేషన్ లో కూడా ఉంటున్నారు. మొత్తంగా ఇలాంటి ఘటనల్లో కొన్నిసార్లు అనుకొని ఘటనలు చోటు చేసుకుంటున్నాయి. కొంత మంది తమ ప్రేమలను కాదంటే ఎదుటి వారిపై దాడులు చేయడం, చంపడం లేదా సూసైడ్ చేసుకొవడం వంటివి చేస్తున్నారు. ఈ కోవకు చెందిన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది.
హర్యానాలోని గురుగ్రామ్ లో అత్యంత అమానవీయకర ఘటన చోటు చేసుకుంది. త్రిపురకు చెందిన 19 ఏళ్ల యువతి గురుగ్రామ్లో బయోటెక్నాలజీ చదువుతోంది. ఈమెకు సోషల్ మీడియా డేటింగ్ యాప్ లో ఢిల్లీకి చెందిన శివంతో పరిచం ఏర్పడింది.అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇద్దరు సెక్టార్ 69 లో ఒక అపార్ట్ మెంట్ లో సహాజీవనం సాగిస్తున్నారు.
ఇటీవల తనను పెళ్లి చేసుకొవాలని యువతి ప్రియుడ్ని కోరింది. దీంతో వారి మధ్య గొడవ జరిగింది. ఆగ్రహంకు గురైన శివం.. తన ప్రియురాలిపై శానిటైజర్ పోసి నిప్పంటించాడు. ఆతర్వాత కత్తితో దాడి చేసి మరీ అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. వెంటనే యువతి అరుపులు పెట్టడంతొ చుట్టుపక్కల వారు అక్కడకు చేరుకున్నారు.
Read more: Video Viral: అద్భుతం..అడవిలో శివలింగం దగ్గర పెద్ద పులి.. ఏంచేస్తుందో తెలుసా..?.. వీడియో..
యువతిని ఢిల్లీలోని సఫ్దర్జంగ్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం ఆమె పరిస్థితి అత్యంత విషమంగా ఉన్నట్లు వైద్యులు తెలిపారు. బాధితురాలి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. నిందితుడ్ని పోలీసులు అరెస్ట్ చేసి విచారణ చేపట్టారు.ఈ ఘటన మాత్రం స్థానికంగా తీవ్ర విషాదంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.