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Chattisgarh: ఛత్తీస్ గఢ్‌లో అమానవీయం.. భార్యకు గుండుగీసి, ముఖానికి బూడిద పూసి.. వీడియో వైరల్..

Man tortures his wife in Chattisgarh: కొరియా జిల్లాలో భార్యను ఇష్టమున్నట్లు కొడుతూ భర్త పైశాచీకంగా ప్రవర్తించాడు. ఆమెతో బలవంతంగా మూత్రం తాగించేందుకు కూడా ప్రయత్నించాడు. ఈ ఘటన సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 19, 2026, 06:26 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 06:29 PM IST
Chattisgarh: ఛత్తీస్ గఢ్‌లో అమానవీయం.. భార్యకు గుండుగీసి, ముఖానికి బూడిద పూసి.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: chattisgarh(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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Chattisgarh: ఛత్తీస్ గఢ్ లో అమానవీయం.. భార్యకు గుండుగీసి, ముఖానికి బూడిద పూసి..
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