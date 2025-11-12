English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sleeper Coach In To Bathroom Video: ఒక స్లీపర్ కోచ్‌లో ఓ యువకుడు స్నానం చేస్తున్న వీడియో వైరల్ అవుతుంది. ఆయన సాధరణ స్లీపర్‌ కోచ్‌ను ఏకంగా బాత్రూంగా వాడేశాడు. ఈ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది. బకెట్ నీళ్ళు, మగ్‌ తీసుకొని స్నానం చేస్తూ తీసిన వీడియో వైరల్‌ అవ్వడంతో నెట్టింటా భిన్న స్పందనలు వస్తున్నాయి. సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న ఆ వీడియో మీరు చూడండి. 

Sleeper Coach In To Bathroom Video: సోషల్ మీడియాలో త్వరగా వైరల్ అవ్వడానికి అనేక ప్రయత్నాలు చేస్తూ ఉంటారు. చివరికి ప్రాణాలు పోగొట్టుకునే పరిస్థితులు కూడా ఏర్పడుతున్నాయి. ఒక్కొక్కరికి యాక్సిడెంట్లు, అనుకోని ప్రమాదాలు కూడా జరిగినా అదే తంతు కొనసాగుతూ ఉంది. ఇటీవల ఓ యువకుడు రైలు కోచ్‌లో స్నానం చేస్తూ వైరల్ అవ్వడానికి ప్రయత్నించాడు. అది కాస్త బెడిసి కొట్టింది. రైలులో బకెట్, మాగ్గు, షాంపుతో హాయిగా స్నానం చేస్తూ కనిపించాడు. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవ్వడంతో ఆర్పీఎఫ్ పోలీసులు జోక్యం చేసుకున్నారు.

 ఈ వీడియో వీరంగానే లక్ష్మీబాయి ఝాన్సి స్టేషన్లో జరిగింది 'వోక్‌ ఎమినెంట్‌' అనే ట్వీట్టర్‌ ఖాతాలో షేర్ చేశారు. ఇది కాస్త వైరల్ అయింది. దీనికి ఇప్పటికే లక్షలు వ్యూస్ కూడా వచ్చాయి. ఇది నెట్టింట వైరల్ కావడంతో రైల్వే అధికారులు అతనిపై చర్యలు కూడా తీసుకున్నారు. ఒక వ్యక్తికి స్నానం చేస్తూ కనిపించాడు వైరల్ కావడానికి అతడు చేసిన ప్రయత్నం ఈసారి బెడిసి కొట్టింది. కేవలం లోదుస్తులతో స్నానం చేస్తూ కనిపించడంతో రైల్లో ఇతర మహిళలు కూడా ఇబ్బందికరంగా ఫీల్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంది. ఇది సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఒక యువతి కూడా దూరంగా ఉండి కనిపించడం ఇతరులు ప్రయాణికులు చూసి ఆశ్చర్యపోవడం వంటివి జరిగాయి అయితే దీనిపై ఎవరు ఫిర్యాదు చేయలేదు. కానీ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో నార్త్ సెంట్రల్ రైల్వే అధికారులు వెంటనే సదరు వ్యక్తిపై చర్యలు తీసుకోవడానికి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

 

 

ఆ యువకుడిని గుర్తించి వెంటనే చర్యలు తీసుకుంటామని కూడా రైల్వే అధికారులు తెలియజేశారు. సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ గా నిలవడానికి తను చేసిన ప్రయత్నం చేశానని సదరు యువకుడు ఒప్పుకుననాడు. అయితే, ఇలాంటి చర్యలు ఇతర ప్రయాణికులకు అసౌకర్యం కలిగిస్తుంది. కాబట్టి చర్యలు తీసుకున్నారు రైల్వే అధికారులు. ఇలాంటి ప్రయత్నాలు చేస్తే కచ్చితంగా తగిన చర్యలు తీసుకుంటామని రైల్వే అధికారులు కూడా తెలియజేశారు.
 

