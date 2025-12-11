Maoism: మరణమా.. ? శరణమా.. ఆపరేషన్ కగార్ తో మావోయిస్టుల్లో మొదలైన కంగారు..

కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను భయపెట్టే మావోయిజం సాయుధ పోరాటాన్ని మెచ్చుకున్నోళ్లు కొందరైతే...అదొక రాక్షస పోరాటమన్న నాయకులున్నారు. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో నక్సల్ ఉద్యమాన్ని, మావోయిస్టుల పోరాటాన్ని ఏ నాయకులు ఎలా చూశారు. సాయుధ పోరాటం మెచ్చిన నాయకులెవరు? వారిని ఎందుకు ఆ ఉద్యమం ఆకట్టుకుంది. ఆ ఉద్యమాన్ని వ్యతిరేకించిందెవరు? మావోయిజం అనేది విప్లవాన్ని సాధించడానికి జరిగే ఓ సామూహిక సమీకరణ. సాయుధ తిరుగుబాటును విశ్వసించే ఓ ఆలోచన. ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై హింసా మార్గంలో ప్రభుత్వాలతో తలపడ్డారు. ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో నక్సలైట్ల సాయుధపోరాటం కొత్త పుంతలు తొక్కింది. ప్రజాస్వామ్య బద్ధంగా, భారత్ రాజ్యాంగానికి అనుగుణంగా పార్టీని నడిపించాయి. అటు మావోయిస్టులు ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలపై హింసా మార్గంలో ప్రభుత్వాలతో తలపడ్డారు. ప్రభుత్వాల పనితీరును నిరసిస్తూ… కొన్నిచోట్లు ఎన్నికలను బహిష్కరింప చేశారు. కొంతమంది నాయకులు స్వార్థ ప్రయోజనాలను పక్కన పెట్టి సమాజంకోసం త్యాగాలు చేశారు.
మావోయిస్టుల రిక్రూట్మెంట్లు పెరగాడానికి చాలా కారణాలు ఉన్నాయి. 1990లల్లో ప్రైవేటీకరణ, సరళీకరణ విధానాల తర్వాత పలు మల్టీనేషనెల్ కంపెనీలు దేశంలోని చాలా ప్రాంతాల్లో తిష్ఠ వేశాయి. గనుల పేరిట, కర్మాగారాల పేరిట, విద్యుత్ప్లాంట్ల పేరిట జార్ఖండ్, ఒరిస్సా, ఛత్తీస్గఢ్లలో వేలాది ఎకరాల ఆదివాసీ భూములను కార్పొరేట్లకు కట్టబెట్టడం మొదలైంది. అభివృద్ధి పేరిట కొనసాగుతున్న ఈ జీవన విధ్వంసానికి వ్యతిరేకంగా సహజంగానే ఈ ప్రాంతాల్లో ప్రాబల్యశక్తిగా ఉన్న మావోయిస్టు పార్టీ స్థానికులను కూడగట్టింది. పనులు మొదలైన ప్రతిచోటా ప్రతిఘటనా పోరాటాలు చేపట్టింది. కార్పొరేట్ ఆస్తులపై, సిబ్బందిపై దాడులు చేసింది.
పీడిత ప్రజల విముక్తి కోసం మావోయిస్టుల పట్టిన ఉద్యమ బాట పక్కదారి పట్టడం మొదలైన తర్వాత క్రమక్రమంగా కొన్ని వర్గాల్లో వారిపై నమ్మకం సన్నగిల్లడం ప్రారంభమైంది. మావోయిస్టుల దాడుల్లో చనిపోయిన వారి పేదల సంఖ్య ఎక్కువగా ఉన్నారు. పోలీసులపై సాగించే యుద్ధంలో అమాయకులు ప్రాణాలు కోల్పోయిన సందర్భాలు అనేకం ఉన్నాయి. పోలీసు ఇన్ఫార్మర్లగా అనుమానిస్తూ మావోయిస్టుల చంపిన వారిలో 90 శాతం మంది పేదలు, అణగారిన, శ్రామిక వర్గాలకు చెందినవారే ఉన్నారని బాధిత కుటుంబీకుల ఆవేదన, ఆర్తనాదాలే నిదర్శనంగా నిలిచాయి. సమసమాజ స్థాపన కోసం మావోయిస్టులు చేసిన ప్రయత్నాల పట్ల ప్రజలు ఆకర్షితులయ్యారు. ఈ క్రమంలో మావోయిస్టుల సాయుధ పోరాటాన్ని మెచ్చుకున్న నాయకులున్నారు.
మావోయిస్టుల విషయంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రులది విభిన్న వైఖరి. 1982లో ఎన్టీఆర్ మావోయిస్టులను దేశభక్తులుగా అభివర్ణించారు. 1989లో అప్పటి ఆంధ్రప్రదేశ్ కాంగ్రెస్ ముఖ్యమంత్రి చెన్నారెడ్డి కూడా మావోయిస్టును దేశభక్తులగా చెప్పారు. ఆ తర్వాత బాధ్యతలు తీసుకున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు వైఖరి వేరు. ఎన్టీఆర్, చెన్నారెడ్డి అభిప్రాయాలకు పూర్తిగా భిన్నం. ఆయన మావోయిస్టుల గ్రూపులను నిషేధించారు. వారిపై యుద్ధమే ప్రకటించారు. చంద్రబాబు హయంలో మావోయిస్టులు, పోలీసులకు మధ్య పెద్ద యుద్ధమే నడిచింది. అలిపిరి వద్ద చంద్రబాబు నాయుడు కాన్వాయ్ను మావోయిస్టులు పేల్చడం దేశ వ్యాప్తంగా పెను ప్రకంపనలు సృష్టించింది. ఆ రోజుల్లో పోలీసు అధికారులు, రాజకీయ పార్టీ ప్రతినిధులు మావోయిస్టుల మందు పాతరలకు బలయ్యారు. ఆ తర్వాత ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ రాజశేఖరరెడ్డి మావోయిస్టులతో ఏకంగా చర్చలు జరిపారు. అయితే అవి విఫలయ్యాయి. ఆటవీ ప్రాంతాలను వేదికగా చేసుకుని మావోయిస్టులు సాగించిన కార్యకలాపాలు.. రక్తపుటేర్లను పారించాయి.
తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ కు మావోయిస్టులు వార్నింగ్ ఇచ్చారు. హరితహారం పేరుతో కేసీఆర్ ప్రభుత్వం ఆదివాసీల భూములు కబ్జా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తోంది అంటూ ఆరోపిస్తున్న మావోయిస్టులు కెసిఆర్ కు హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ లేఖ రాశారు. నిన్న మొన్నటి దాకా సైలెంట్ గా ఉన్న మావోయిస్టులు చాపకింద నీరులా విస్తరిస్తూ తమ ఉనికిని చాటుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నారని తాజా తాజా లేఖతో తేటతెల్లమైంది. మావోయిస్టు అధికార ప్రతినిధి జగన్ పేరిట లేఖ విడుదల చేసిన మావోలు దశాబ్దాలుగా ఆదివాసీలు సాగుచేసుకుంటున్న పోడు భూములకు పట్టాలు ఇస్తానని కెసిఆర్ వారికి పట్టాలు ఇవ్వకుండా మోసం చేశారని ఆరోపించారు. రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చినప్పటికీ కెసిఆర్ ఆదివాసీలను పట్టించుకోవడంలేదని, పట్టాలు ఇవ్వకుండా మాట తప్పారని లేఖలో పేర్కొన్నారు. కేసీఆర్ ఇప్పటికైనా తన వైఖరిని మార్చుకోవాలని లేదంటే పర్యవసానం తీవ్రంగా ఉంటుంది అంటూ మావోలు తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ ను హెచ్చరించారు.
మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో సీపీఐ మావోయిస్టు పార్టీ పేరిట వెలసిన పోస్టర్లలో సీఎం కేసీఆర్ ను టార్గెట్ చేస్తూ ఖబడ్దార్ సీఎం కేసీఆర్.. దిక్కుమొక్కులేని జనం ఒక్కొక్కరు అగ్నికణం మహేంద్ర కర్మ కు పట్టిన గతే నీకు పడుతుంది అంటూ ఉరికొయ్యలు చెరసాలలు విప్లవాన్ని ఆపలేవు అంటూ ఆ ఆ పోస్టర్లలో పేర్కొన్నారు. దీంతో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మావోయిస్టులు కెసిఆర్ కి తీవ్ర హెచ్చరికలు జారీ చేస్తూ ఉనికిని చాటుకుంటున్నారు. మావోయిస్టులు, పోలీసులు మధ్య జరిగే పోరులో వేలాది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అందులో పోలీసులు, మావోయిస్టులతో పాటు సామాన్యులూ ఉన్నారు. ఈ రక్తపాతం దశాబ్దాలుగా కొనసాగుతోంది. 2024లో ఛత్తీస్గఢ్ అడవుల కేంద్రంగా అనేక కాల్పులు జరిగాయి. బస్తర్ ప్రాంతంలోని కాంకేర్ జిల్లాలో జరిగిన కాల్పుల్లో 29 మంది మావోయిస్టులు మరణించారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరుచుగా జరుగుతున్నాయి. జార్ఖండ్, పశ్చిమబెంగాల్, ఛత్తీస్గఢ్తో పాటు దక్షిణ భారతదేశంలోని పలు రాష్ట్రాలపై పోలీస్ పహారా నడుస్తోంది.
పోరాట పంథాతో రాజకీయాల్లో రాణించిన రేవంత్ రెడ్డి ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత రాష్ట్రప్రభుత్వ వైఖరి మారింది. ప్రజలకోసం పోరాడుతున్న మావోయిస్టులు… అడవుల్లో ఉండి పోరాటం చేయడంకంటే.. జనంతో కలిసి అభివృద్ధిలో పాలుపంచుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి పిలుపునిచ్చారు. తెలంగాణ పునరుద్ధరణలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున ఆర్థిక సాయం అందించి, మంచి జీవితాన్ని అందిస్తామన్నారు. అగ్రనేతలు గాకుండా… మావోయిస్టులు చాలామంది మనసు మార్చుకున్నారు. అడవుల్లో ఉండి పోలీసుల బలగాల తుపాకుల తూటాలకు బలికావడం కంటే.. జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోవడమే ఉత్తమమని నిర్ణయించుకున్నారు. అందుకే దశలవారీగా ప్రభుత్వానికి లొంగిపోయారు. మహబూబాబాద్, ములుగు, వరంగల్ పోలీసు స్టేషన్లలో సరెండరయ్యారు. మరికొందరు డిజీపీ శివధర్ రెడ్డి సమక్షంలో జనజీవన స్రవంతిలో కలిసిపోయారు.
దశాబ్ధాలుగా సాగినసాయుధ పోరాటంపై కేంద్ర ప్రభుత్వం ‘ఆపరేషన్ కగార్’ పేరుతో ఉక్కుపాదం మోపింది. మావోయిస్టులను పెంచి పోషించడం సభ్యసమాజానికి మంచిదికాదని భావించిన కేంద్ర సర్కార్ మాటలకే పరిమితం గాకుండా.. కార్యాచరణకు పూనుకుంది. లక్ష్యం ఒక్కటే.. మావోయిజాన్ని సహించేది లేదని... జనజీవన స్రవంతిలో కలిస్తే మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుందని.. ఆచరణతో నిరూపించేందుకు చర్యలు చేపట్టారు. మనుషుల ప్రాణాలను తీయడం మహా పాపమంటూనే... మాట వినని నేతలను మట్టుబెట్టింది. అగ్రనేతల్లో వణుకు పుట్టించింది. టెక్నాలజీ లేనిరోజుల్లో మావోయిస్టులదే పైచేయిగా నిలిచింది. అందుబాటులోకి వచ్చిన టెక్నాలజీతో కేంద్ర బలగాలదే పైచేయిగా నిలించింది.
కేంద్ర ప్రభుత్వ లక్ష్యం ఒక్కటే.. మాట వినకపోతే.. మట్టుబెడుతాం...జనజీవన స్రవంతిలోకి కలిస్తే.. ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఇస్తామనే మాటలు అక్షర సత్యం చేశారు. అందుకే మరణమా? శరణమా? తేల్చుకోవాలి కేంద్ర హోంశాఖ మంత్రి అమిత్ షా అల్టిమేటం జారీచేయడంతో మావోయిస్టులు ఆలోచించారు. సముచిత నిర్ణయం తీసుకున్నారు. 2026 మార్చి 31 తేదీనాటికి ఆఖరు తేదీగా కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రకటిస్తే.. మూడు నెలలు ముందుగానే ఆయుధాలను పక్కనబెట్టి... సర్కారుకు సరెండరయ్యేందుకు మావోయిస్టులు నిర్ణయించారు.
