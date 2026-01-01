English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
Barse Deva: మావోయిస్టులకు ఎదురుదెబ్బ.. అగ్ర నేత బర్సే దేవా లొంగుబాటు

Maoist Top Leader Barse Deva Surrender To Police: మావోయిస్టుల ఏరివేత లక్ష్యం సాకారమవుతోంది. ఈ క్రమంలోనే మరో కీలక పరిణామం చోటుచేసుకుంది. మావోయిస్టు అగ్ర నాయకుడు బర్సె దేవా లొంగిపోవడంతో మావోయిస్టులకు మరో భారీ ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. దీనికి సంబంధించిన వివరాలు ఇలా ఉన్నాయి.

Written by - Ravi Kumar Sargam | Last Updated : Jan 1, 2026, 10:32 PM IST

Barse Deva Surrender: మావోయిస్టుల ఏరివేత లక్ష్యంగా కేంద్ర ప్రభుత్వం తీవ్ర ప్రయత్నాలు చేస్తోంది. ఆపరేషన్‌ కగార్‌లో భాగంగా ప్రత్యేక వ్యూహంతో అత్యాధునిక సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వినియోగించి మావోయిస్టులను ఏరివేస్తున్నారు. చచ్చుడో.. లొంగిపోవుడో అనే రెండు అంశాలు ఉండడంతో మావోయిస్టులు తీవ్రంగా నష్టపోతున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఎన్‌కౌంటర్లు జరుగుతుండడంతో మావోయిస్టులు లొంగిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలోనే మావోయిస్టు అగ్ర నాయకుడు బర్సె దేవా అలియాస్‌ సుక్కా లొంగిపోయారు. ఈ పరిణామం మావోయిస్టులకు తీవ్ర ఎదురుదెబ్బ తగిలింది.

Also Read: Harish Rao: కమీషన్ల కోసం కాంట్రాక్టర్లకు బిల్లులు ఇవ్వడం లేదా? రేవంత్‌ రెడ్డిపై హరీశ్‌ రావు ఫైర్‌

మావోయిస్టు పార్టీ అగ్రనేత బర్సె దేవా అలియాస్ సుక్కా పోలీసులకు లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. ఒడిశాలోని సుక్మా జిల్లా పూవర్తి గ్రామానికి చెందిన బర్సె దేవా ఇప్పటికే తెలంగాణ పోలీసుల అదుపులోనే ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది. అయితే అధికారికంగా రాష్ట్ర పోలీసు వర్గాలు ఇంకా ధృవీకరించలేదు. చత్తీస్‌గఢ్, మహారాష్ట్ర, ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎక్కడ లొంగుబాటు కావాలనే అంశంలో సుదీర్ఘ ఆలోచన అనంతరం బర్సె దేవా కొత్తగూడెం జిల్లా పోలీసుల ద్వారా రాయబారంతో లొంగిపోయినట్లు తెలిసింది. 

Also Read: Schools Holiday: జనవరి 1వ తేదీ అన్నీ స్కూళ్లకు సెలవు.. ఏపీ ప్రభుత్వం కీలక ప్రకటన

అతడి లొంగుబాటు ఒకటి, రెండు రోజుల్లో అధికారికంగా పోలీసుల నుంచి ప్రకటన వెలువడే అవకాశం ఉంది. హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్‌ కంటే ముందే బర్సె దేవా లొంగిపోవాలనే నిర్ణయానికి వచ్చినట్లు చత్తీస్‌గఢ్ పోలీసు వర్గాలు సూత్రప్రాయంగా తెలిపాయి. హిడ్మా ఎన్‌కౌంటర్ తరవాత బర్సె దేవా లొంగుబాటు ప్రక్రియ వేగవంతమైందని వెల్లడించాపాయి. కాగా బర్సె దేవాపై రూ.50 లక్షల రివార్డు ఉంది. నాలుగు రాష్ట్రాల పోలీసులతో మీడియేటర్ల ద్వారా ఆయన లొంగిపోయారని విశ్వసనీయవర్గాల సమాచారం.

Also Read: YS Sharmila: వైఎస్‌ షర్మిల సంచలనం.. ప్రధాని మోదీ దేశ ద్రోహి అని విమర్శలు

హిడ్మాతో కలిసి బర్సె దేవా కలిసి సుదీర్ఘ కాలం పాటు పని చేశారు. ఒకటిన్నర దశాబ్దం పాటు వీరిద్దరూ కలిసి మావోయిస్టు ఉద్యమం చేపట్టారు. పీఎల్‌జీఏ (పీపుల్స్ లిబరేషన్ గెరిల్లా ఆర్మీ) 1వ నెంబర్ బెటాలియన్ కమాండెంట్‌గా ఉన్న హిడ్మా పదోన్నతిపై కేంద్ర కమిటీలోకి వెళ్లిన తర్వాత బర్సె దేవా ఆ బాధ్యతలు స్వీకరించారు. అనంతరం స్టేట్ మిలిటరీ కమిషన్ బాధ్యతలు నిర్వర్తించారు. దర్భా డివిజనల్ కమిటీ సెక్రటరీ స్థాయి నుంచి ఒకటో బెటాలియన్ కమాండెంట్‌ స్థాయికి వచ్చారు. మావోయిస్టు ఉద్యమాల్లో బర్సె దేవా అనేక కీలక ఆపరేషన్‌లలో భాగమయ్యారు.

సీఆర్‌పీఎఫ్ పోలీసుల మారణకాండలో అనేక ఆంబుష్‌లలో దేవా ప్రమేయం ఉన్నట్లు చత్తీస్‌గఢ్ పోలీసులు భావిస్తున్నారు. కేంద్ర ప్రభుత్వం ఆపరేషన్ కగార్ ప్రారంభించిన తర్వాత వరుస ఎన్‌కౌంటర్లు, కీలక నాయకత్వం మరణించడం, లొంగుబాట్లు, ఆయుధాల అప్పగింత తదితర చర్యలతో మావోయిస్టు పార్టీ తీవ్ర కష్టాల్లో పడింది. దీంతో క్షేత్రస్థాయిలోని డివిజనల్ కమిటీలు, దళాలు గందరగోళంలో పడ్డాయి. ఆపరేషన్‌ కగార్‌తో వరుస ఎదరుదెబ్బలు, మావోయిస్టుల ఏరివేత తీవ్ర స్థాయిలో జరిగిపోతుండడంతో ప్రస్తుతం ఉద్యమంలో ఉన్న మావోయిస్టులు లొంగిపోవడానికి సిద్ధమవుతున్నారు. అందులో భాగంగానే ఇప్పుడు బర్సె దేవా సైతం లొంగిపోయినట్లు తెలిసింది. 

బర్సె దేవా లొంగుబాటుపై పౌరహక్కుల సంఘం తెలంగాణ అధ్యక్ష, కార్యదర్శులు స్పందించారు. తెలంగాణ పోలీసుల అదుపులో ఉన్న బర్సె దేవాను వెంటనే కోర్టులో హాజరపర్చాలని కోరారు. ఆయనతో పాటు మరో 15 మంది కూడా లొంగిపోయినట్లు సమాచారం. రెండు రోజుల కిందట వీరంరూ తెలంగాణ-చత్తీస్‌గఢ్ సరిహద్దుల్లో పోలీసుల ఎదుట లొంగిపోయినట్లు తెలుస్తోంది.

About the Author

Ravi Kumar Sargam

సర్గం రవి కుమార్‌. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పని చేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి రాజకీయాలు, స్పోర్ట్స్, వినోదం, క్రైమ్, జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Barse DevaMaoistsOperation KagarAmit ShahTelangana Police

