  Bharat Bandh: నేడు భారత్ బంద్ కు మావోయిస్టుల పిలుపు.. సామాన్య ప్రజలు స్పందిస్తారా..

Bharat Bandh: నేడు భారత్ బంద్ కు మావోయిస్టుల పిలుపు.. సామాన్య ప్రజలు స్పందిస్తారా..

Maoists Bharat Bandh: కేంద్రంలో నరేంద్ర మోడీ ఆధ్వర్యంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత మావోయిస్టులకు చుక్కలు చూపిస్తున్నారు. మావోల అంతమే లక్ష్యంగా ఆపరేషన్ కగార్ చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో మావోలకు చెందిన పలు ప్రాంతాలను భద్రతా బలగాల ఆధీనంలోకి వెళ్లాయి. ఈ నేపథ్యంలో రీసెంట గా పోలీసులకు, మావోలకు జరిగిన ఎన్ కౌంటర లో  మావో అగ్రనేత హిడ్మా ఎన్ కౌంటర్  జరిగింది. ఇది బూటకపు ఎన్ కౌంటర్ అంటూ  నిరసన వ్యక్తం చేస్తూ  ఈ రోజు  భారత్ బంద్ కు మావోలు పిలుపునిచ్చారు.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 23, 2025, 10:19 AM IST

Bharat Bandh: నేడు భారత్ బంద్ కు మావోయిస్టుల పిలుపు.. సామాన్య ప్రజలు స్పందిస్తారా..

Maoists Bharat Bandh: గతంలో మాదిరి అడవుల్లో ఉంటున్న మావోయిస్టులకు సామాన్య ప్రజల మద్దతు కరవు అవుతుంది. మరోవైపు మారిన సామాజిక, ఆర్ధిక పరిస్థితులు నేపథ్యంలో మావోయిస్ట్ పార్టీల్లో చేరడానికి యువకులు పెద్దగా ఉత్సాహాం చూపెట్టం లేదు. ఒకపుడు ఉద్యోగాలు.. కేవలం ప్రభుత్వం రంగంతో పాటు కొన్ని ప్రైవేటు పరిశ్రమల్లోనే ఉండేది. దీంతో చదవుకున్న చాలా మంది నిరుద్యోగులు అడవుల బాట పట్టి తుపాకి పట్టుకునేవారు. ప్రస్తుతం మావోయిస్టు పార్టీలోచేరేవారే లేకుండా పోయింది. మరోవైపు కేంద్ర ప్రభుత్వం .. మావోయిస్టులపై ఉక్కు పాదం మోపింది. ఈ నేపథ్యంలో వచ్చే యేడాది మార్చి 31 వరకు ఒక్క మావోయిస్టు లేకుండా చేస్తానని చెప్పి కేంద్ర హోం మంత్రి అమిత్ షా.. ఆపరేషన్ కగార్ కు చేపట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటి వరకు కేంద్ర భద్రతా బలగాలు కాలు మోపని ప్రదేశాలను స్వాధీనం చేసుకొని అక్కడ భారత జెండాను ఎగరేస్తున్నారు. 

ఇప్పటికే ఆపరేషన్ కగార్ లో  మావోయిస్టు టాప్ లీడర్స్ ను మట్టు పెట్టిన భద్రతా బలగాలు.. అందులో టాప్ లీడర్స్ ను ఒక్కొక్కరిని ఏరిపారేస్తోంది. అదే కోవలో హిడ్మా ఎన్ కౌంటర్ జరిగింది. ఇక కేంద్ర ప్రభుత్వం నిర్వహిస్తున్న ఆపరేషన్‌ కగార్‌ కు వ్యతిరేకంగా మవోయిస్టులు ఇవాళ దేశ వ్యాప్త బంద్‌ నిర్వహిస్తున్నారు. 

మావోయిస్టు పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు హిడ్మా ఎన్‌ కౌంటర్‌  బూటకమని వారు వాదిస్తున్నారు. ఆపరేషన్‌ కగార్‌ పేరుతో మావోయిస్టులను పట్టుకుని చంపేస్తోందని ఆరోపిస్తూ, అందుకు వ్యతిరేకంగా ఆ పార్టీ బంద్‌ చేపడుతోంది. ఆ బంద్‌ కు అందరూ సహకరించాలని కోరింది. మరోవైపు  మావోయిస్టుల బంద్‌  కారణంగా ప్రజాప్రతినిధులు, నేతలు  జాగ్రత్తగా వుండాలని పోలీసులు సూచించారు. ఏజెన్సీ ప్రాంతాలను విడిచి వారు మైదాన ప్రాంతాలకు తరలిపోవాలని కోరారు. మావోయిస్టుల బంద్‌ పిలుపు, పోలీసుల భద్రతా ఏర్పాట్లు, ఆంక్షలతో ప్రస్తుతం ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో టెన్షన్‌ వాతావరణం నెలకొంది.మరోవైపు ఆదివారం రోజు బంద్ పిలుపు వల్ల ప్రయోజనం ఏముందనే వాదనలు వినిపిస్తున్నాయి. మరోవైపు మావోయిస్టుల పిలుపును సామాన్య ప్రజలను పెద్దగా పట్టించుకున్నట్టు కనపబడటం లేదు. ఏది ఏమైనా గతంల మాదిరి ఇపుడు నక్సలైట్ ఉద్యమానికి ప్రజల నుంచి మద్ధతు కరవుతోంది. ఈ విషయమై మావోయిస్టులు ఆలోచిస్తే బెటర్. ఇప్పటికే మిగిలిన మావోయిస్టుల భద్రతా బలగాలు తమను ఎక్కడ ఎన్ కౌంటర్ చేస్తాయనే  భయంలో ఒక్కొక్కరిగా లొంగిపోతున్నారు. 

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Bharat BandhMaoistsMAVO BUNDH maoist bharat bandhHigh Tension In Agency AreasMaoists Surrender

