Maoists Surrender: ఆయుధాలు వదిలేస్తాం.. మావోయిస్టులు సంచలన ప్రకటన..!

Maoists Ready To Surrender: వరుస ఎన్కౌంటర్లతో మావోయిస్టులు సంచలన నిర్ణయం తీసుకున్నారు. ఆయుధాలు వీడేందుకు సిద్ధమని ప్రకటించారు. అయితే కొన్ని కండీషన్లు పెట్టారు. ఈ మేరకు మహారాష్ట్ర, మధ్యప్రదేశ్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్రాల ముఖ్యమంత్రులకు బహిరంగ లేఖ రాశారు. మూడు రాష్ట్రాల్లో కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిలిపివేస్తే ఆయుధ విరమణపై తేదీని ప్రకటిస్తామని లేఖలో పేర్కొన్నారు. ఇప్పటికే బస్వరాజు ఎన్కౌంటర్ తర్వాత పార్టీ పునర్నిర్మాణం, వ్యూహాత్మక మార్పులు అవసరమని గుర్తించి ఆయుధ విరమణపై ప్రకటన చేస్తామన్నారు. అయితే ఎప్పటి నుంచి కూంబింగ్ ఆపరేషన్ నిలిపివేస్తే అప్పటి నుంచి ఆయుధాలను వదిలేస్తామని స్పష్టం చేశారు. మహారాష్ట్ర రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి దేవేంద్ర ఫడ్నవిస్, ఛత్తీస్గఢ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి విష్ణుదేవ్ సాయి, మధ్యప్రదేశ్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్కు ఈ మూడు రాష్ట్రాల స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ (ఎంఎంసి జోన్) ప్రతినిధిగా అనంత్ అభ్యర్థన చేశారు.
"దేశంలో, ప్రపంచంలో మారుతున్న పరిస్థితులను అంచనా వేసిన తర్వాత, ఆయుధాలను త్యజించడం ద్వారా సాయుధ పోరాటాన్ని తాత్కాలికంగా నిలిపివేయాలని మా పార్టీ కేంద్ర కమిటీ సభ్యుడు, పొలిట్బ్యూరో సభ్యుడు కామ్రేడ్ సోను దాదా ఇటీవల తీసుకున్న నిర్ణయానికి మేము మద్దతు ఇస్తున్నాము. CCM సతీష్ దాదా తర్వాత, మరొక CCM కామ్రేడ్ చంద్రన్న (సరెండర్) ఇటీవల ఈ నిర్ణయానికి మద్దతు ఇచ్చారు. మేము, MMC స్పెషల్ జోనల్ కమిటీ కూడా ఆయుధాలను విడిచిపెట్టి, ప్రభుత్వ పునరావాసం, నూతన మార్గం ప్రణాళికను అంగీకరించాలని అనుకుంటున్నాము. అయితే మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు మాకు సమయం ఇవ్వాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. మా పార్టీ ప్రజాస్వామ్య కేంద్రీకరణ సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉన్నందున, మేము సమష్టిగా ఈ నిర్ణయానికి రావడానికి కొంత సమయం పడుతుంది. మా సహచరులను సంప్రదించి, మా పద్దతి ప్రకారం వారికి ఈ సందేశాన్ని తెలియజేయడానికి మాకు సమయం కావాలి. కాబట్టి మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు ఫిబ్రవరి 15, 2026 వరకు మాకు సమయం ఇవ్వాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము.
నన్ను నమ్మండి.. ఇంత సమయం అడగడం వెనుక ఎటువంటి నిగూఢ ఉద్దేశం లేదు. ఒకరితో ఒకరు త్వరగా సంభాషించడానికి మాకు వేరే సులభమైన మార్గాలు లేవు. కాబట్టి ఇది చాలా సమయం పడుతుంది. ఇది కొంచెం ఎక్కువ అని మాకు తెలుసు, కానీ ఇది మావోయిజాన్ని నిర్మూలించడానికి ప్రభుత్వం విధించిన గడువులోపు (మార్చి 31, 2026). అప్పటి వరకు మూడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు కొంత సంయమనం పాటించాలని.. వారి భద్రతా దళాల కార్యకలాపాలను నిలిపివేయాలని మేము కోరుతున్నాము. రాబోయే PLGA వారంలో వారు ఎటువంటి కార్యకలాపాలను కూడా నిర్వహించకూడదు. వారు ఇన్ఫార్మర్ల కార్యకలాపాలను కూడా ఆపాలి. ఇన్పుట్లు లేదా సమాచారం ఆధారంగా దళాలను నియమించాలి. ఈసారి మేము PLGA వారోత్సవాన్ని జరుపుకోబోమని, మా అన్ని కార్యకలాపాలను నిలిపివేస్తామని కూడా మేము మీకు హామీ ఇస్తున్నాము. రెండు వైపుల నుంచి ఇటువంటి ప్రయత్నాలతో మాత్రమే మెరుగైన వాతావరణం ఏర్పడుతుంది. మేము ఒకరితో ఒకరు సంభాషించుకోవడం.. కలిసి మెరుగైన నిర్ణయానికి చేరుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. నిస్సందేహంగా ప్రభుత్వ దృక్కోణం నుంచి ఫలితం ఆహ్లాదకరంగా, సానుకూలంగా ఉంటుంది.
ఈ ప్రక్రియ ముందుకు సాగే వరకు.. పైన పేర్కొన్న సందేశం ప్రతిచోటా మీకు చేరే వరకు జోన్ అంతటా ఉన్న నా సహచరులకు అన్ని కార్యకలాపాలను వెంటనే నిలిపివేయాలని నేను విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. ఈ సందేశం మా సహచరులకు వీలైనంత త్వరగా చేరేలా రాబోయే కొన్ని రోజులు ఈ అభ్యర్థనను రేడియోలో ప్రసారం చేయాలని మేము ప్రభుత్వాన్ని అభ్యర్థిస్తున్నాము. దేశం, ప్రపంచం నుంచి రోజువారీ వార్తలను తెలుసుకోవడానికి.. రోజువారీ తాజా వార్తలతో తాజాగా ఉండటానికి మా సహచరులకు అందుబాటులో ఉన్న ఏకైక మెరుగైన మాధ్యమం ఇదే. మాకు వేరే అధునాతన మాధ్యమం లేదు.
ఈలోగా మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు కొంతమంది ప్రజా ప్రతినిధులు, జర్నలిస్టులతో సమావేశమయ్యే అవకాశాన్ని మాకు ఇవ్వాలని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. తద్వారా మేము మా ఆయుధాలను విడిచిపెట్టడానికి, ప్రభుత్వ పునరావాస ప్రణాళికను అంగీకరించడానికి ఒక నిర్దిష్ట తేదీని సమష్టిగా ప్రకటించగలము. అయితే ఆ తేదీ వరకు భద్రతా దళాల కార్యకలాపాలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసి, ప్రభుత్వం ఈ ప్రక్రియకు అనుకూలమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తేనే ఇది సాధ్యమవుతుంది. ఈ పిటిషన్ జారీ చేసిన తర్వాత మేము ప్రభుత్వ ప్రతిస్పందన కోసం వేచి ఉంటాము. వారు మా ప్రకటన, వారి ప్రతిస్పందనను రాబోయే కొన్ని రోజులు, సాయంత్రం ప్రాంతీయ వార్తా ప్రసారానికి ముందు రేడియోలో ప్రసారం చేస్తే మంచిది. తద్వారా అది వీలైనంత త్వరగా మా సహచరులకు చేరుతుంది.
ఆ తరువాత మేము మరొక పత్రికా ప్రకటనను విడుదల చేసి మా ఆయుధ విసర్జన తేదీని ప్రకటిస్తాము. మా సహచరులు, సోను దాదా, సతీష్ దాదాలను కూడా మూడు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలకు మా ప్రకటనను సమర్పించి తగినంత సమయం కోరమని మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. ప్రజా స్ఫూర్తి గల ప్రజా ప్రతినిధులు, జర్నలిస్టులు, యూట్యూబర్లు మాకు, ప్రభుత్వానికి మధ్యవర్తిత్వం వహించాలని, మా విజ్ఞప్తిని పరిగణనలోకి తీసుకోవడం గురించి ప్రభుత్వంతో మాట్లాడాలని కూడా మేము అభ్యర్థిస్తున్నాము. ఛత్తీస్గఢ్, మహారాష్ట్రలలో వారు పోషించిన పాత్రను MMC జోన్లో కూడా వారు పోషించాలని మేము కోరుకుంటున్నాము." అని లేఖ విడుదల చేశారు.