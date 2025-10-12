Mappls Mapbyindia Features: మ్యాపుల్స్ ఇది మన భారతీయ గూగుల్ మ్యాప్ అని చెప్పొచ్చు. గూగుల్ కు పోటీగా అశ్విని వైష్ణవ మరో మేడిన్ ఇండియా యాప్ ప్రమోట్ చేశారు. ఇది 13 మంచి ఫీచర్లతో అద్భుతంగా పనిచేస్తుందని కచ్చితంగా దేశీ ప్రజలు వాడాలని ఆయన కోరారు. ఈ యాప్ రోడ్లపై ఓవర్ బ్రిడ్జిలతో పాటు ఫ్లై ఓవర్లను కూడా ఈజీగా గుర్తిస్తుందని అన్నారు. అపార్ట్మెంట్లో ఒక నిర్ధిష్టమైన షాప్ ని కూడా చూపిస్తుందని ఆయన పేర్కొన్నారు. ఈ వీడియో నెట్టింటా వైరల్ అవుతుంది.
మనం బయటకు వెళ్లిన ప్రతిసారి కచ్చితంగా ఏదైనా ఆఫీసు లేదా అడ్రస్ వెతికినప్పుడు గూగుల్ మ్యాప్ పెట్టుకుంటాం. అయితే భారతదేశం స్వదేశీ యాప్ ని తయారు చేసింది. దీంతో మనం ఇకపై గూగుల్పై ఆధార పడాల్సిన అవసరం లేదు. స్వదేశీ నావిగేషన్ యాప్ ద్వారా సులభంగా మీరు కావాల్సిన చిరునామాను పొందవచ్చు. ఇది 13 అద్భుతమైన ఫీచర్లను కూడా కలిగి ఉంది.
ప్రధానంగా ఇలా స్వదేశీ యాప్ రూపొందించడం వల్ల మన భారతీయ గోప్యత, భద్రతపై ఎక్కువ శ్రద్ధ చూపిస్తుంది. అంతేకాదు భారతీయుల అవసరాలను దృష్టిలో ఉంచుకొని దీని తయారు చేశారు. ఈ యాప్ దేశంలోని రోడ్డు మార్గాల పూర్తి అవగాహనను పెంచడం మాత్రమే కాకుండా నావిగేషన్ ప్రత్యేక డ్రైవింగ్ లక్షణాలతో కూడి సులభతరం చేస్తుందని కేంద్ర మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ ప్రశంసించారు.
కేవలం నావిగేషన్ కి మాత్రమే కాదు.. జంక్షన్ వ్యూ, లైవ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ టైమర్లు, భద్రత హెచ్చరికలు, ప్రాంతీయ భాష లక్షణాలతో రూపొందించారు. ఇందులో ప్రధానంగా 3 డీ జంక్షన్ వ్యూ కనిపిస్తుంది. ప్రత్యేకంగా భారతీయ రోడ్లు సంక్లిష్టమైన కూడళ్ల కోసం దీన్ని రూపొందించారు. ఓవర్ బ్రిడ్జిలు, లైన్స్, డ్రైవింగ్ చేస్తున్నప్పుడు ఈ ఫీచర్ మీకు ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. 3d ఫోటో రియలిస్టిక్గా చూపిస్తుంది .
మ్యాపుల్స్ యాప్ ద్వారా షాపింగ్ మాల్స్, ఆఫీస్, కాంప్లెక్స్, ఆసుపత్రుల్లో ప్రత్యేకంగా ఉపయోగపడుతుంది. మీరు సులభంగా మీ కాంప్లెక్స్ వద్దకు చేరుకొని ఏ అంతస్తులో అయినా నావిగేట్ చేసుకునే సౌలభ్యం కల్పిస్తుంది. దీంతోపాటు లైవ్ ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ టైమర్ కూడా అందుబాటులో ఉంది. మీరు సిగ్నల్ కు సమీపించేటప్పుడు గ్రీన్ సిగ్నల్ కనిపించడానికి ఎన్ని సెకండ్లు పడుతుందో కూడా తెలియజేస్తుంది.
Swadeshi ‘Mappls’ by MapmyIndia 🇮🇳
Good features…must try! pic.twitter.com/bZOPgvrCxW
— Ashwini Vaishnaw (@AshwiniVaishnaw) October 11, 2025
మన స్వదేశీ ఈ మ్యాపుల్స్ యాప్ టోల్ సేవింగ్స్ రూట్ ఆప్టిమైజేషన్ కూడా కల్పిస్తుంది. ఈ మ్యాపుల్స్ యాప్ నేషనల్ హైవే అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియాతో కలిసి సమగ్రంగా పనిచేస్తుంది. టోల్ ఫ్రీ మార్గాలను కూడా సూచిస్తుంది. దీంతో సమయం మీకు డబ్బు కూడా ఆదా అవుతుంది. డ్రైవింగ్ చేసేటప్పుడు ఇది ఎంతగానో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ట్రాఫిక్ కెమెరాల గురించి హెచ్చరికలు చేస్తుంది. స్పీడ్ బ్రేకర్లు గుంతలు వంటివి కూడా సూచిస్తుంది.
మన భారతీయ రోడ్లకు సరైన విధంగా రూపొందించారు. ఇది డ్రైవర్లకు, డెలివరీ ఏజెంట్లకు కూడా ఎంతో ఉపయోగకరంగా ఉంటుంది. ఉదాహరణకు మీరు ఒక చిరునామా టైప్ చేసి కోడ్ ద్వారా కూడా సులభంగా శోధించే విధంగా అందుబాటులో ఉంది. మ్యాప్ లో డిజిటల్ అడ్రసింగ్ వ్యవస్థ కూడా అందిస్తుంది. మీకు కావాల్సిన భాషలో సెట్ చేసుకోవచ్చు. తెలుగు, తమిళం, హిందీ కూడా అందుబాటులో ఉంది. ఈ మ్యాప్ ఇస్రో ఇండియాతో భాగస్వామ్యం చేసి ఉపగ్రహ చిత్రాల డేటా కూడా అందిస్తుంది . దీంతోపాటు గూగుల్ మ్యాప్ మాదిరి ఇది కూడా ట్రాకింగ్, షేరింగ్ వంటి ఫీచర్లు కూడా కలిగి ఉంది. పూర్తి స్వదేశీ యాప్ ఒకవేళ మీకు ఇంటర్నెట్ లేకపోయినా ఆఫ్ లైన్లో కూడా నావిగేషన్ ఉపయోగించవచ్చు.
