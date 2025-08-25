Married woman brutally killed by lover in mysuru lodge: కర్ణాటకలోని మైసూర్ లో ఘోరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. సాలిగ్రామ తాలుకాలోని భేర్యగ్రామంలో రక్షిత , సుభాష్ లు ఉండేవారు. వీరికి ఒక పాప ఉంది. అయితే.. ఆమె భర్త దుబాయ్ లో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో రక్షితకు.. పెరియపట్నం తాలూకాలోని బెట్టడపుర గ్రామానికి చెందిన సిద్దరాజుతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఈ క్రమంలో ఏడేళ్లుగా వీరి మధ్య సీక్రెట్ యవ్వారం నడుస్తుంది.
ఇటీవల రక్షిత తన ప్రియుడ్ని దూరం పెట్టింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని అతను ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు. మైసూర్ లాడ్జీకు మాట్లాడుకుందామని పిలిచాడు. సిద్దరాజుకు గ్రానైట్ క్వారీలో పనులు చేసేవాడు. అతనికి పేలుడు పదార్థాల మీద మంచి పట్టు ఉంది. దీంతో రక్షితను లాడ్జీలో వచ్చాక ఆమెతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. ఆమెను బెడ్ కు కట్టేశాడు. ఆమె నోట్లోపేలుడు పదార్థంకు చెందిన పౌడర్ లు వేశాడు.
ఆ తర్వాత డిటోనేటర్లతో పేలేలా చేసి చంపేశాడు. మరోవైపు మొబైల్ ఫోన్ పేలడం వల్ల చనిపోయిందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు. దీంతో పేలుడు తర్వాత పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా స్థానికులు అతడ్ని పట్టుకుని పోలీసులుకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.
ఈ హత్య వెనుక గల కారణాన్ని మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ ఘటనను అత్యంత క్రూరమైన ఘటనగా పోలీసులు కూడా చెప్పడం వార్తలలో నిలిచింది. ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధమే ఆమెను హత్య చేయడానికి గల కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం స్థానికంగా ఆందోళనలు మిన్నంటాయి.
