English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Karnataka: మరీ ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నారెంట్రా.!. ప్రియురాలి నోట్లో బాంబులు పెట్టి పేల్చేసిన ప్రియుడు.. కారణం ఏంటంటే..?

20 Years old woman killed in Mysuru lodge: మహిళను లాడ్జీలో మాట్లాడుకుందామని పిలిచాడు. ఇద్దరి మధ్య వాగ్వాదం జరిగింది. దీంతో ఆవేశంలో ఆమె ప్రియుడు అప్పటికే రెడీగా పెట్టుకున్న పేలుడు పదార్థంను ఆమె నోట్లో పెట్టాడు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Aug 25, 2025, 07:04 PM IST
  • మైసూర్ లాడ్జీలో వివాహిత హత్య..
  • నోట్లో బాంబు పేల్చి చంపిన ప్రియుడు..

Trending Photos

School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
6
Schools Holiday Tomorrow
School Holiday: రేపు ఆగస్టు 25 స్కూళ్లకు సెలవు ప్రకటించిన ప్రభుత్వం.. ఈ రెండు కారణాలవల్ల..!
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
6
Telugu Ibomma
Ibomma: మూవీస్ చూసేవారికి బిగ్‌ అలర్ట్.. బప్పం టీవీలో భారీ మార్పులు..
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
6
8th Pay Commission
8th Pay Commission: కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు బిగ్ అలర్ట్.. 8వ పే కమిషన్ పై మోదీ సర్కార్ కీలక నిర్ణయం.. కమిషన్ ఏర్పాటు ఎప్పుడంటే..?
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
5
bank holiday monday
Bank Holiday: సోమవారం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న అన్నీ బ్యాంకులు బంద్‌? ఎందుకో తెలుసా?
Karnataka: మరీ ఇంత వైలెంట్‌గా ఉన్నారెంట్రా.!. ప్రియురాలి నోట్లో బాంబులు పెట్టి పేల్చేసిన ప్రియుడు.. కారణం ఏంటంటే..?

Married woman brutally killed by lover in mysuru lodge: కర్ణాటకలోని మైసూర్ లో ఘోరమైన ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది.  సాలిగ్రామ తాలుకాలోని భేర్యగ్రామంలో  రక్షిత , సుభాష్ లు ఉండేవారు. వీరికి ఒక పాప ఉంది. అయితే.. ఆమె భర్త దుబాయ్ లో పనిచేస్తున్నాడు. ఈ క్రమంలో  రక్షితకు.. పెరియపట్నం తాలూకాలోని బెట్టడపుర గ్రామానికి చెందిన సిద్దరాజుతో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధానికి దారితీసింది. ఈ క్రమంలో ఏడేళ్లుగా వీరి మధ్య సీక్రెట్ యవ్వారం నడుస్తుంది.

ఇటీవల రక్షిత తన ప్రియుడ్ని దూరం పెట్టింది. దీన్ని జీర్ణించుకోలేని అతను ఆమెపై కోపం పెంచుకున్నాడు. మైసూర్ లాడ్జీకు మాట్లాడుకుందామని పిలిచాడు. సిద్దరాజుకు గ్రానైట్ క్వారీలో పనులు చేసేవాడు. అతనికి పేలుడు పదార్థాల మీద మంచి పట్టు ఉంది. దీంతో  రక్షితను లాడ్జీలో వచ్చాక ఆమెతో వాగ్వాదంకు దిగాడు. ఆమెను బెడ్ కు కట్టేశాడు. ఆమె నోట్లోపేలుడు పదార్థంకు చెందిన పౌడర్ లు వేశాడు.

ఆ తర్వాత డిటోనేటర్లతో పేలేలా చేసి చంపేశాడు. మరోవైపు మొబైల్ ఫోన్ పేలడం వల్ల చనిపోయిందని నమ్మించే ప్రయత్నం చేశాడు. కానీ అది వర్కౌట్ కాలేదు. దీంతో పేలుడు తర్వాత పారిపోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా స్థానికులు అతడ్ని పట్టుకుని పోలీసులుకు సమాచారం ఇచ్చారు. ఈ క్రమంలో కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు.

Read more: Snake Video: ఏంటీ మావా..?.. బాయ్ ఫ్రెండ్ అనుకుంటుందా..?.. బెడ్ మీద నల్లత్రాచుతో యువతి సరసాలు.. వీడియో వైరల్..

ఈ హత్య వెనుక గల కారణాన్ని మరింత లోతుగా దర్యాప్తు చేస్తున్నామని చెప్పారు. ఈ ఘటనను అత్యంత క్రూరమైన ఘటనగా పోలీసులు కూడా చెప్పడం వార్తలలో నిలిచింది. ముఖ్యంగా వివాహేతర సంబంధమే ఆమెను హత్య చేయడానికి గల కారణమని పోలీసులు ప్రాథమికంగా అంచనా వేశారు. ఈ ఘటనపై ప్రస్తుతం స్థానికంగా ఆందోళనలు మిన్నంటాయి.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Karnatakalover killed married womanBomb explosive powder stickKarnataka lodgeextra marital affair

Trending News