  • Video Viral: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!.. సెల్ టవర్ ఎక్కి మహిళ రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Video Viral: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!.. సెల్ టవర్ ఎక్కి మహిళ రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

woman climbs cell tower in Uttar Pradesh: పూజ అనే మహిళ వంద అడుగుల సెల్ టవర్ ఎక్కి నానా రచ్చ చేసింది.  అంతే కాకుండా తన ప్రియుడితో మరల పెళ్లి చేయాలని నానా హంగామా చేసింది. యూపీలో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 29, 2026, 06:07 PM IST
Video Viral: మొగుడు వద్దు.. ప్రియుడే ముద్దు.!.. సెల్ టవర్ ఎక్కి మహిళ రచ్చ రంబోలా.. వీడియో వైరల్..

Woman climbs cell tower and demands again marriage with her lover in uttar Pradesh:  ఇటీవల సమాజంలో కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాల్లో పడి  తమ జీవితాలను నాశనం చేసు కుంటున్నారు. నూరెళ్ల వైవాహిక బంధాన్ని బుగ్గిపాలు చేసుకుంటున్నారు. ఒకరిపై మరోకరు హత్యలు, ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. సుపారీలు ఇచ్చి మరీ ఘోరాలు చేస్తున్నారు. పెళ్లి చేసుకున్న వారితో వచ్చిన చిన్న చిన్న గొడవలకు విడిపోతున్నారు. కొంత మంది వివాహేతర సంబంధాలతో పాటు,  ఆర్థిక పర సమస్యలతో దారుణాలు చేస్తున్నారు. యూపీలో జరిగిన ఒక ఘటనకు చెందిన ఘటన నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.

ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని హత్రాస్ జిల్లాలో దారుణ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఒక మహిళ పెళ్లైన రెండెళ్లకు సెల్ టవర్ ఎక్కడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలంగా మారింది. బర్మనే గ్రామానికి చెందిన 30 ఏళ్ల పూజ అనే మహిళకు రెండేళ్ల క్రితం స్థానిక వ్యక్తితో వివాహం జరిగింది. అప్పటి నుంచి అత్తింటి వద్దే ఉంటుంది. ఆమె ఇటీవల సెల్ టవర్ ఎక్కింది. దీంతో అత్తింటి వారు షాక్ అయ్యారు.

తనకు ప్రియుడే కావాలని కూడా, భర్త వద్దని తెల్చి చెప్పింది. తన ప్రియుడ్ని రప్పిస్తే కానీ కిందకు రాననీ రచ్చ చేసింది. పెళ్లికి ముందే తన ప్రియుడ్ని ప్రేమించానని, అతడితోనే ఉంటానని చెప్పింది.

దాదాపు మూడు గంటల పాలు యువతి సెల్ టవర్ దిగకుండా నానా డ్రామా చేసింది. దీంతో ఆమె భర్త పాపం ఏంచేయాలో తెలిక వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చాడు. వారు రంగంలోకి నెమ్మదిగా యువతిని సెల్ టవర్ నుంచి కిందకు వచ్చేలా చేశారు. దీంతో పెద్ద విషాదం తప్పడంతో అక్కడి వారు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. ఈ  ఘటనకు చెందిన వీడియో వైరల్గా  మారింది.

 

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Uttar PradeshVideo ViralWoman climbs cell towerMarried woman climbs cell towersocial media

