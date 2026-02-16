English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Woman sales her husband: ఓర్నాయనో.. శుభలగ్నం మూవీ మాదిరి మొగుడ్ని ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Woman sales her husband: ఓర్నాయనో.. శుభలగ్నం మూవీ మాదిరి మొగుడ్ని ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Woman sales her husband in Bhopal: 23 ఏళ్ల వివాహ బంధానికి భార్య ఎండ్ కార్డు పెట్టింది. తన భర్తను అతని ప్రియురాలికి రూ.1.5 కోట్లకు  అప్పగించింది. భోపాల్ లో జరిగిన ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 16, 2026, 05:23 PM IST
  • భర్తను అమ్మేసిన భోపాల్ భార్య..
  • నెట్టింట రచ్చ..

Trending Photos

CBSE Board Exam 2026: రేపటి నుంచే సీబీఎస్‌ఈ పది పరీక్షలు ప్రారంభం.. విద్యార్థులు లాస్ట్‌ మినట్‌లో ఈ మిస్టేక్స్‌ చేయకండి..!
5
CBSE Board Exam 2026
CBSE Board Exam 2026: రేపటి నుంచే సీబీఎస్‌ఈ పది పరీక్షలు ప్రారంభం.. విద్యార్థులు లాస్ట్‌ మినట్‌లో ఈ మిస్టేక్స్‌ చేయకండి..!
Ishan Kishan: ఏం కొట్టాడు భయ్యా..! ఊరమాస్ బ్యాటింగ్‌తో పాకిస్తాన్‌ను ఊచకోత కోసిన ఇషాన్ కిషాన్..!
5
Ishan Kishan
Ishan Kishan: ఏం కొట్టాడు భయ్యా..! ఊరమాస్ బ్యాటింగ్‌తో పాకిస్తాన్‌ను ఊచకోత కోసిన ఇషాన్ కిషాన్..!
Star Hero: తెలుగు స్టార్ హీరోకి మరణగండం.. బతికుండగానే మట్టి పోసి కప్పేశారు..!
5
Jagapathi Babu near death experience
Star Hero: తెలుగు స్టార్ హీరోకి మరణగండం.. బతికుండగానే మట్టి పోసి కప్పేశారు..!
Claim Settlement: PF క్లెయిమ్ పెండింగ్ సమస్యలకు చెక్… ఆటో మోడ్‌ ఫీచర్‌తో సూపర్‌ఫాస్ట్‌ సెటిల్‌మెంట్ ..!
6
EPFO 3.0 update
Claim Settlement: PF క్లెయిమ్ పెండింగ్ సమస్యలకు చెక్… ఆటో మోడ్‌ ఫీచర్‌తో సూపర్‌ఫాస్ట్‌ సెటిల్‌మెంట్ ..!
Woman sales her husband: ఓర్నాయనో.. శుభలగ్నం మూవీ మాదిరి మొగుడ్ని ప్రియురాలికి అమ్మేసిన భార్య.. ఎక్కడో తెలుసా..?

Married Woman sales her husband to his lover for 15 crores in Bhopal: ఇటీవల భార్యభర్తల బంధం మరీ ప్రశ్నార్థకంగా మారింది. ఒకప్పుడు పెళ్లిళ్లు చేసుకుని ఒకరితో మరోకరు అన్యోన్యంగా ఉండేవారు. ఏదైన గొడవలు జరిగితే నాలుగు గోడల మధ్య సర్దుకుని పోయేవారు . కానీ ఇప్పుడు ప్రతిదానికి గొడవలు పడుతున్నారు. చిన్న చిన్న గొడవలకే డైవర్స్ వరకు వెళ్తున్నారు. కొంత మంది హత్యలు చేయడం లేదా సుపారీలు ఇచ్చి చంపించడం చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది  ఈ బాధలు భరించ లేక ఆత్మహత్యలు కూడా చేసుకుంటున్నారు. ఇక ఇంకొంత మంది అయితే పెళ్లి చేసుకుని వివాహేతర సంబంధాలు పెట్టుకుంటున్నారు. తమ సంబంధంకు అడ్డువస్తే ఏ పనిచేయడానికి కైన వెనుకాడటం లేదు.

Add Zee News as a Preferred Source

పెళ్లై, పిల్లలు ఉన్న, 20 ఏళ్ల పాటు కలిసున్న వారితో కూడా విడిపోతున్నారు. ఈ క్రమంలో భోపాల్ లో జరిగిన ఒక దంపతుల గొడవ వార్తలలో నిలిచింది. భోపాల్ లో ఒక మహిళ తన 23 ఏళ్ల రిలేషన్ కు ఫుల్ స్టాప్ పెట్టింది. అంతేకాకుండా రూ. 1.5 కోట్లకు తన మొగుడ్ని అతని ప్రియురాలికి అప్పగించింది. గతంలో టాలీవుడ్ లో ఎస్వీ కృష్ణారెడ్డి  తెరకెక్కించిన శుభలగ్నం మూవీలో ఆమని తన భర్త జగపతి బాబును అతని ప్రియురాలికి అమ్మేస్తుంది. అచ్చం ఈ మూవీ సీన్ భోపాల్ లో రిపీట్ అయ్యింది. 

23 ఏళ్ల క్రితం భోపాల్ కు చెందిన భార్యాభర్తలకు వివాహం జరిగింది. ప్రస్తుతం ఆయనకు 42 ఏళ్లు. వీరికి ఇద్దరు ఆడపిల్లలు ఉన్నారు. అయితే, తన భర్త ఆయనతో పాటు పని చేస్తున్న 54 ఏళ్ల మహిళతో వివాహేతర సంబంధం పెట్టుకున్నాడు. దీంతో ఇంట్లో గొడవలు జరిగాయి. ఇక తన భార్యతో ఉండలేదని భర్త కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశాడు.

Read more: Trisha in TN BJP Chief: విజయ్‌తో ఎఫైర్ అంటూ వ్యాఖ్యలు.. నైనార్ నాగేంద్రన్‌కు త్రిష కౌంటర్.. ఏమనిందంటే..?

వీరిని కోర్టు కౌన్సెలింగ్ నిర్వహించింది. కానీ డైవర్స్ కావాలని భర్త పట్టుపట్టాడు. దీంతో భార్య తనకు 1. 5 కోట్లిస్తే డైవర్స్ ఇస్తానని చెప్పింది. ఈ డిమాండ్ కు భర్త, అతని ప్రియురాలు అంగీకరించడంతో ఒప్పందం జరిగింది.తన భార్యకు ఒక డూప్లెక్స్ ఇల్లు ఇవ్వడంతో పాటు, రూ.27 లక్షల నగదు చెల్లించారు. దీంతో ఫ్యామిలీ కోర్టులో వీరి డైవర్స్ కు మార్గం సుగమమైంది. ఈ ఘటన ప్రస్తుతం నెట్టింట తెగ వైరల్ గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు షాక్ అవుతున్నారు. ఇంకా ఎన్ని అరాచకాలు చూడాలని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Bhopal newsWoman sales her husbandViral newsBhopal Family Court Wife sells husbandextra marital affair

Trending News