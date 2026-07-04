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Liquor Prices: ఇక్కడ 2 లీటర్ల విస్కీ బాటిళ్ల ధరలు చూస్తే షాక్ అవుతారు!

2 Litre Whisky Bottle Price In Goa: ఎప్పటి నుంచో గోవా టూర్ ప్లాన్ చేస్తున్నారా? అయితే, మందుబాబులకు అదిరిపోయే శుభవార్త. గోవా లిక్కర్ మార్కెట్‌లో ప్రముఖ బ్రాండ్లకు సంబంధించిన 2 లీటర్ల విస్కీ బాటిళ్లు ఊహించని విధంగా అత్యంత తక్కువ ధరలకే లభిస్తున్నాయి. అయితే, ఏయే బ్రాండ్‌లకు సంబంధించిన బాటిల్స్‌ ఎంతెంత తక్కువ ధరలకు లభిస్తున్నాయో తెలుసుకోండి..

Written ByDharmaraju Dhurishetty
Published: Jul 04, 2026, 10:48 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:48 AM IST
Liquor Prices: ఇక్కడ 2 లీటర్ల విస్కీ బాటిళ్ల ధరలు చూస్తే షాక్ అవుతారు!
Image Credit: Zee Telugu NewsSource: Bureau

About the Author

Dharmaraju Dhurishetty

Dharmaraju Dhurishetty

దురిశెట్టి ధర్మరాజు జీ తెలుగు న్యూస్ (zee telugu news)లో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయనకు దాదాపు జర్నలిజంలో నాలుగు సంవత్సరాల పాటు అనుభవం ఉంది. ఇక్కడ సోషల్, ఆస్ట్రాలజీ, టెక్నాలజీ, ఆటోమొబైల్స్‌, బిజినెస్, జాతీయం అంశాలకు సంబంధించిన తాజా వార్తలతో పాటు విశ్లేషణ పూరితమైన కథనాలను అందిస్తారు. అలాగే ఆయనకు వెబ్‌సైట్‌కు సంబంధించిన వీడియో కంటెంట్‌పై కూడా అవగాహన ఉంది..

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Liquor Prices: ఇక్కడ 2 లీటర్ల విస్కీ బాటిళ్ల ధరలు చూస్తే షాక్ అవుతారు!
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