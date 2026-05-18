/Mumbai Road Accident: పెళ్లి ట్రక్కును ఢీకొన్న భారీ కంటైనర్.. 12 మంది దుర్మరణం.. 40 మందికి పైగా గాయాలు..

Massive Accident in Mumbai Ahmedabad highway: మహారాష్ట్రలోని పాల్ఘర్ జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ముంబై అహ్మదాబాద్ జాతీయ రహదారిపై పశువులతో వెళ్తున్న కంటైనర్, పెళ్లివారితో వెళ్తున్న ట్రక్కులు బలంగా ఢీకొనింది. ఈ ప్రమాదంలో ట్రక్కులో ఉన్న పెళ్లి వారు ఎగిరి పడ్డారు. స్పాట్ లోనే 12 మంది దుర్మరణం చెందారు. ట్రక్కు, కంటైనర్ పూర్తిగా ధ్వంసమైంది. ట్రక్కులో పెళ్లికి చెందిన వారు ప్రయాణిస్తున్నట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారని ఘటన జరిగినప్పుడు 100 మందికి పైగా ఉన్నారని సమాచారం.
Palghar - A horrific road accident occurred on the Mumbai-Ahmedabad National Highway in Palghar district when a truck carrying a baraat collided with a container truck.The accident took place in the Dhaniwari area of Palghar, As of now, 12 people have been confirmed dead. pic.twitter.com/RZNasohlC1
— NextMinute News (@nextminutenews7) May 18, 2026
30 మంది ప్రయాణికులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలికి చేరుకుని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. గాయపడిన వారిలో కొందరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది.
పెద్ద ఎత్తున అంబులెన్స్ లను ఆ ప్రాంతంలో మోహరించారు. ఈ ఘటనలో మృతుల సంఖ్య మరింత పెరిగే అవకాశముందని అధికారులు తెలిపారు. ఘటనకు గల కారణాలపై అధికారులు విచారణ చేపట్టారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
