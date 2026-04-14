Noida Violence: నోయిడా అల్లర్ల వెనుక పాక్ హస్తం? 350 మంది అరెస్ట్.. భారీ కుట్ర కోణం వెలుగులోకి!

Noida Workers Violence Planned Conspiracy: నోయిడాలో సోమవారం కార్మికులు పెద్ద ఎత్తున రోడ్లపైకి వచ్చి నిరసన తెలిపిన సంగతి తెలిసిందే. ఇది కాస్త చేతి దాటడంతో అక్కడ కసేపు తీవ్ర గందరగోళ పరిస్థితి ఏర్పడింది. నిరసనకారులు పోలీసుల వాహనం కూడా ధ్వంసం చేశారు. ప్రధానంగా జీతాల పెంపు కోరుతూ 42 వేల మంది కార్మికులు ఒక్కసారిగా రోడ్లపైకి వచ్చారు. అంతేకాదు 50 పైగా వాహనాలను కూడా వాళ్ళు దగ్ధం చేశారు. ఇక మొత్తానికి పోలీసులు బాష్ప వాయువు ప్రయోగించాల్సిన దుస్థితి ఏర్పడింది. మొత్తంగా 350 మంది వరకు వ్యక్తులను అరెస్టు చేసినట్లు సమాచారం. నోయిడా మీరట్లో ఇటీవల నలుగురు ఉగ్ర అనుమానితులను పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. దీంతో ఈ అల్లర్లకు కుట్ర పన్నినట్లు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తుంది. అక్కడి ప్రభుత్వం ఇప్పటివరకు 300 మందికి పైగా పోలీసులు అరెస్టు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.
మొత్తంగా నిరసన కారులు 80 కి పైగా ప్రదేశాలలో విధ్వంసం సృష్టించారు. అంతే కాదు స్థానికంగా ఉన్న వాహనాలకు నిప్పు పెట్టడం, రాళ్ల దాడి చేయడం వంటి కేసులు నమోదయ్యాయి. ఫ్యాక్టరీ వాహనాలు కూడా పూర్తిస్థాయిలో దగ్ధం చేశారు. ఒక ఫ్యాక్టరీ నుంచి ప్రారంభమైన ఈ నిరసనలు ఇతర కంపెనీలకు కూడా ప్రారంభమయ్యాయి. దీంతో పలు కంపెనీల వర్కర్లు కూడా గుంపులుగా గుమిగూడారు. పరిస్థితి అదుపుతప్పింది. కొంతమంది దుండగులు పోలీసులపై రాళ్లు రువ్వారు. ఇక పరిస్థితిని అదుపు చేయడానికి ఆర్ఏఎఫ్ దళాలు కూడా మోహరించాయి. సున్నితమైన ప్రాంతంలో అదనపు బలగాలు పెంచారు.
Also Read: అలర్ట్.. నేడు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో బ్యాంకులు బంద్ ఉంటాయా? ఎస్బీఐ, హెచ్డీఎఫ్సీ సేవలు ఉండవా? యూపీఐ సేవలపై ఎఫెక్ట్?
Also Read: కేంద్ర ప్రభుత్వం అదిరిపోయే స్కీం.. రోజుకు రూ.2 ఆదా చేస్తే చాలు, నెలకు రూ. 3,000 పెన్షన్, ఇలా అప్లై చేసుకోండి!
మొత్తం వాట్సాప్ గ్రూపుల ద్వారా వదంతులు సృష్టిస్తున్నట్లు సమాచారం. రెచ్చగొట్టే కంటెంట్ ను వ్యాప్తి చేస్తూ సోషల్ మీడియాకు ఖాతాలో హల్చల్ చేస్తున్నారు. దీంతో వాటిపై కూడా పోలీసులు ఎఫ్ఐఆర్ కేసులో నమోదు చేశారు. ఉద్రిక్త వాతావరణం సృష్టించిన వారిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిపై కూడా ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు.
అసలు వర్కర్స్ డిమాండ్స్ ఏంటి?
వాళ్లంతా నోయిడాలోని అహుజా ఫ్యాక్టరీ కార్మికులు. కంపెనీ యాజమాన్యం అంగీకరించడం లేదని నిరసన చేపట్టారు. అంతేకాదు నైపుణ్యం లేని కార్మికులకు ఒక విధమైన అలవెన్సులు ఇస్తున్నారు. నైపుణ్యం ఉన్న కార్మికులను పట్టించుకోవడంలేదని పెద్ద ఎత్తున నిరసన చేశారు. సమయంలో గంటకు 90 అలవెన్స్ ఇస్తారు. కానీ ఆ తర్వాత 50కి తగ్గిస్తున్నారని ఆందోళన వ్యక్తం చేశారు. సీసీటీవీ ఫుటేజీ ద్వారా కూడా ఈ నిరసనలకు కారణమైన వారిని పోలీసులు చెక్ చేస్తున్నారు. వారిని అదుపులోకి తీసుకుంటూనే ఉన్నారు. ప్రస్తుతం నోయిడాలో శాంతియుత పరిస్థితులే ఉన్న పోలీసుల భద్రత మొహరింపు చేపట్టారు.
Twitter, Facebook.