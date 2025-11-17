English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Sabarimala: శబరిమలలో మొదలైన మండల - మకరవిళక్కు యాత్ర.. తొలి రోజే భక్తుల రద్దీ..

Sabarimala- Mandala Makaravilakku Pooja: శబరిమలలో  శబరిమలలో మొదలైన మండల - మకరవిళక్కు యాత్ర.. తొలి రోజే భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. ముఖ్యంగా కార్తీక మాసంలో ముఖ్యంగా సూర్యుడు వృశ్చిక రాశిలో ప్రవేశంతో వృశ్చిక సంక్రాంతి మూలంగా  ఆలయం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి.    

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Nov 17, 2025, 03:28 PM IST

Sabarimala: శబరిమలలో మొదలైన మండల - మకరవిళక్కు యాత్ర.. తొలి రోజే భక్తుల రద్దీ..

Sabarimala- Mandala Makaravilakku Pooja: గాడ్స్ ఓన్ కంట్రీ అయిన  కేరళలోని శబరిమల అయ్యప్ప స్వామి ఆలయం మండల పూజకు ముస్తాబయింది. ప్రధాన అర్చకుడి సమక్షంలో ఆదివారం నాడు ఆలయ తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. సాంప్రదాయ బద్ధంగా పూజా కార్యక్రమాలు నిర్వహించారు. అనంతరం గర్భగుడి నుంచి తీసుకువచ్చిన జ్వాలతో పదు నెట్టాంబడి వద్ద జ్యోతిని వెలిగించారు. ఆదివారమే ఆలయం తెరుచుకన్నప్పటికీ వృశ్చిక మాసాన్ని పురస్కరించుకుని ఇవాళ  తెల్లవారుజామున 3 గంటలకు అధికారికంగా భక్తులకు అనుమతిచ్చారు. 

కొత్త పూజారులు తలుపులు తెరవడంతో తీర్థయాత్ర సీజన్ మొదలయింది. ఇక నేటి నుంచి భక్తులను అయ్యప్ప దర్శనం కోసం అనుమతిస్తున్నారు. 41 రోజుల పాటు జరిగే మండల పూజ డిసెంబర్ 27న ముగుస్తుంది. అదే రోజు రాత్రి 10 గంటలకు ఆలయాన్ని మూసివేయనున్నారు. 

మళ్లీ డిసెంబర్ 30న మకరవిలక్కు కోసం ఆలయాన్ని తెరుస్తారు. 2026 జనవరి 14న మకర జ్యోతి దర్శనం ఉంటుంది. అదే నెల 20న ఆలయాన్ని మూసివేస్తారు. ఈ 41 రోజులు ఆలయం తెరిచి ఉంటుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పటికే అయ్యప్ప దర్శనం కోసం భక్తులు బారులు తీరారు. ఈ నేపథ్యంలో శబరిమలకు వెళ్లే రైల్లు కిక్కిరిసి పోతున్నాయి. 

