Massive Dust Storm hits Bikaner and churu in rajasthan video: ఇటీవల దేశంలో వాతావరణం పూర్తిగా భిన్నంగా మారిపోయింది. అప్పుడే కుండ పోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. మరల కాసేపటికే ఎండలు చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఈ విధంగా ఎండలు, వర్షాలతో వాతావరణం చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది. దీంతో జనాలు చాలా ఇబ్బందుల్ని ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో రాజస్థాన్ లోని పలు జిల్లాల్లో శనివారం ఒక్కసారిసారిగా ఇసుకు తుపాన్ చుక్కలు చూపించింది. ఈ తుపాను ప్రభావం చురు జిల్లాపై అధికంగా ప్రభావం చూపించింది.
Bikaner City - when Massive Dust Storm covering the City pic.twitter.com/leMn4hmLOj
— Weatherman Rajasthan (@Rajsthanweather) May 30, 2026
బికనీర్, శ్రీ గంగానగర్ జిల్లాల్లోనూ జనజీవనం పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. ఈ క్రమంలో ఆకాశాన్ని కమ్మేసే విధంగా భారీగా ఇసుక తుఫాన్ లు పలు ప్రాంతాల్ని కమ్మేసింది. దీంతో జనాలు ఒక్కసారిగా భయపడిపోయారు. ఈ ఘటన అక్కడున్న సీసీ ఫుటేజీలో రికార్డు అయ్యింది. ఇది జరిగిన కొద్ది సేపటికి మరల కుండ పోతగా వానలు కురిసింది. ఆ ప్రాంత మంతా చిమ్మచికటిగా మారిపోయింది.
సుమారు 30 నిమిషాల పాటు బలమైన ఈదురు గాలులతో పాటు ఈ తుపాను బీభత్సం సృష్టించిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఈ బలమైన ఇసుకతుఫాన్, వర్షంతో వాహన దారులు తీవ్రంగా ఇబ్బందులు ఎదుర్కొన్నారు. పలుచోట్ల రహదారులపై కొన్ని అడుగుల మేర ఇసుక రోడ్డు మీద పేరుకుపోయింది. రోడ్ల మీద రాక పోకలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది.
ముఖ్యంగా పశ్చిమ అలజడుల ప్రభావం వల్లే ఈ విధంగా ఉరుములతో కూడిన వర్షాలు, ఇసుక తుఫానులు ఏర్పడుతున్నాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు చెబుతున్నారు.
దీని ప్రభావం వల్ల రవాణా, విద్యుత్ వ్యవస్థలకు తీవ్ర అంతరాయం ఏర్పడింది. ఈ ఘటనలో ఎలాంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టాలు జరక్క పొవడంతో అందరు ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. రానున్న రోజుల్లో ప్రజలంతా అప్రమత్తంగా ఉండాలని, ముఖ్యంగా బికనీర్, షెఖావతీ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి పరిస్థితులు కన్పించనున్నాయని వాతావరణ కేంద్రం అలర్ట్ జారీ చేసింది.
