Earthquake in Kolkata Video: కోల్ కతాలో భారీ భూకంపం.. ఆఫీసులు, ఇళ్లలో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. వీడియో వైరల్..

Massive earthquake jolts in Kolkata city: వెస్ట్ బెంగాల్ లో భూమి కంపించింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
మధ్యాహ్నం 1:22 గంటలకు ప్రారంభమైన భూకంపం 45 సెకన్ల వరకు కంపించింది. ఈ క్రమంలో కోల్ కతాలోని ప్రజలు, ఆఫీసుల్లో ఉన్న వారు భయంతో రోడ్లమీదకు పరుగులు పెట్టారు. ఏమైందో అని గందరగోళంకు గురయ్యారు. పలు ఇళ్లకు, అపార్ట్ మెంట్స్ లకు పగుళ్లు వచ్చాయి. కొంత మంది భయంతో మూర్ఛపోయినట్లు స్థానికులు చెప్తున్నారు.
Strong tenors felt in #Kolkata .#Earthquake pic.twitter.com/SWXNKhPu4U
— Kamalika Sengupta (@KamalikaSengupt) February 27, 2026
భూకంప ప్రభావంతో ఇంట్లోని సామాన్లు, ఆఫీసుల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో ఈ ఘటన రికార్డు అయ్యింది. మరోవైపు భూకంప కేంద్రం నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వరకు భూమి కంపించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీనితో పాటు భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్లో 5.3–5.5 గా నమోదైంది.
కోల్కతా మాత్రమే కాకుండా హౌరా, హుగ్లీ, సుందర్బన్స్ ప్రాంతాలు కూడా భూకంపం సంభవించింది. అయితే, ఈ భూకంపం వల్ల ప్రాణ లేదా ఆస్తి నష్టం జరిగిందా లేదా అనే విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనపై విచారించేందుకు అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.
Read more: Arvind Kejriwal: ఢిల్లీ లిక్కర్ కేసులో కీలక పరిణామం.. అర్వింద్ కేజ్రీవాల్, మనీష్ సిసోడియాలకు క్లీన్ చిట్..
వెస్ట్ బెంగాల్ లో భూకంపం సంభవించిన వార్త వెలుగులోకి రాగానే తమ వాళ్లు బాగానే ఉన్నారా అంటూ అందరు ఒకరికి మరోకరు ఫోన్ లు ,మెస్సెజ్ లు చేసుకుంటున్నారు. పలుచోట్ల సిగ్నల్ సమస్యలు తలెత్తినట్లు కూడా చెప్తున్నారు. మొత్తంగా భూకంపం మాత్రం మమతా సర్కారును ఒక్కసారిగా టెన్షన్ కు గురిచేసిందని చెప్పుకొవచ్చు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి Twitter, Facebook.