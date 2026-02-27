English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Earthquake in Kolkata Video: కోల్ కతాలో భారీ భూకంపం.. ఆఫీసులు, ఇళ్లలో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. వీడియో వైరల్..

Earthquake in Kolkata city: కోల్ కతాలో భూమి ఒక్కసారిగా కంపించడంతో జనాలు భయంతో ఇళ్లనుంచి బైటకు పరుగులు  పెట్టారు. రిక్టర్ స్కెలు మీద 5.4 తీవ్రతతో భూమి కంపించినట్లు అధికారులు చెప్తున్నారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియోలు వైరల్గా మారాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 27, 2026, 02:49 PM IST
  • కోల్ కతాలో భూకంపం..
  • బైటకు పరుగులు పెట్టిన జనాలు..

Earthquake in Kolkata Video: కోల్ కతాలో భారీ భూకంపం.. ఆఫీసులు, ఇళ్లలో నుంచి బైటకు పరుగులు పెట్టిన ప్రజలు.. వీడియో వైరల్..

Massive earthquake jolts in Kolkata city: వెస్ట్ బెంగాల్ లో భూమి కంపించింది. దీంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనలకు గురయ్యారు.
మధ్యాహ్నం 1:22 గంటలకు ప్రారంభమైన భూకంపం 45 సెకన్ల వరకు కంపించింది. ఈ క్రమంలో  కోల్ కతాలోని ప్రజలు, ఆఫీసుల్లో ఉన్న వారు భయంతో రోడ్లమీదకు పరుగులు పెట్టారు.  ఏమైందో అని  గందరగోళంకు గురయ్యారు. పలు ఇళ్లకు, అపార్ట్ మెంట్స్ లకు పగుళ్లు వచ్చాయి.  కొంత మంది భయంతో మూర్ఛపోయినట్లు స్థానికులు చెప్తున్నారు.

భూకంప ప్రభావంతో ఇంట్లోని సామాన్లు, ఆఫీసుల్లో ఉన్న సీసీ కెమెరాల్లో ఈ ఘటన రికార్డు అయ్యింది. మరోవైపు భూకంప కేంద్రం నుంచి 8 కిలోమీటర్ల వరకు భూమి కంపించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. దీనితో పాటు భూకంప తీవ్రత రిక్టర్ స్కేల్‌లో 5.3–5.5 గా నమోదైంది.

కోల్‌కతా మాత్రమే కాకుండా హౌరా, హుగ్లీ, సుందర్‌బన్స్ ప్రాంతాలు కూడా భూకంపం సంభవించింది. అయితే, ఈ భూకంపం వల్ల ప్రాణ లేదా ఆస్తి నష్టం  జరిగిందా లేదా అనే విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనపై విచారించేందుకు అధికారులు రంగంలోకి దిగారు.

వెస్ట్  బెంగాల్ లో భూకంపం సంభవించిన వార్త వెలుగులోకి రాగానే తమ వాళ్లు బాగానే ఉన్నారా అంటూ అందరు ఒకరికి మరోకరు ఫోన్ లు ,మెస్సెజ్ లు చేసుకుంటున్నారు. పలుచోట్ల సిగ్నల్ సమస్యలు తలెత్తినట్లు కూడా చెప్తున్నారు.  మొత్తంగా భూకంపం మాత్రం మమతా సర్కారును ఒక్కసారిగా టెన్షన్ కు గురిచేసిందని చెప్పుకొవచ్చు.

 

