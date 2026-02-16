Fire Accident: ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియాలో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 8 మంది సజీవ దహనం, ఎక్కడంటే..?

Rajasthan Fire Accident: రాజస్థాన్ రాష్ట్రంలో విషాద ఘటన జరిగింది. ఖైర్తల్ – తిజారా జిల్లా భివాడిలోని ఖుష్ఖేరా కరౌలి ఇండస్ట్రీయల్ ఏరియాలోని ఓ కెమికల్ ఫ్యాక్టరీలో భారీ అగ్నిప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఈ అగ్నిప్రమాదంలో ఎనిమిది మంది సజీవ దహనమయ్యారు.
ఇక ఈ అగ్నిప్రమాద విషయం తెలుసుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు. రెస్క్యూ ఆపరేషన్ ప్రారంభించారు. సుమారు గంటన్నర పాటు అగ్నిమాపక సిబ్బంది నిరంతరాయంగా శ్రమించి మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చారు. ప్రమాదం సమయంలో ఫ్యాక్టరీలో తొమ్మిది మంది చిక్కకున్నట్లు.. వారిలో ఎనిమిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయినట్లు అధికారులు తెలిపారు. మరో కార్మికుడి కోసం రెస్క్యూ ఆపరేషన్ కొనసాగుతుంది.
ఫ్యాక్టరీలో రసాయనాల కారణంగా మంటలు వేగంగా వ్యాపించాయని.. దీని వల్ల సహాయక చర్యలకు ఆటంకం ఏర్పడిందని అధికారులు తెలిపారు. ప్రమాదానికి గల కారణాలపై పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణ ప్రారంభించారు. భివాడీ ఎస్పీ, ఏడీఎం సహా ఇతర ఉన్నతాధికారులు సంఘటనా స్థలంకు చేరుకొని సహాయక చర్యలను పర్యవేక్షించారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలు సేకరిస్తున్నామని ఎస్పీ తెలిపారు. మరోవైపు ప్రమాద స్థలివద్దకు చేరుకున్న మృతుల కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరయ్యారు.
Also Read: IND vs PAK: భారత్-పాకిస్తాన్ మ్యాచ్.. 19 ఏళ్ల తర్వాత చరిత్ర సృష్టించిన ఇషాన్ కిషన్..!
Also Read: UPI: యూపీఐ లావాదేవీలు రూ. 1000 దాటితే ఛార్జీలు కట్ అవుతాయా? ఎన్పీసీఐ క్లారిటీ ఇదే!
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook