/Lucknow fire accident: లక్నోకోచింగ్ సెంటర్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది సజీవ దహనం.. సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Lucknow coaching centre fire news: ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని లక్నోలో ఘోర అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. అలీగంజ్ లోని పూర్ణియా ప్రాంతంలో ఉన్న కోచింగ్ సెంటర్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు వ్యాపించాయి. నిముషాల వ్యవధిలోనే రెండో, మూడో అంతస్తు వరకు మంటలు వ్యాపించాయి. చాలా మంది యువతీ, యువకులు తమ ప్రాణాల్ని కాపాడుకునేందుకు బిల్డింగ్ పై నుంచి దూకేశారు.
Lucknow is burning right now.
A coaching centre fire in Aliganj. Students jumping out of windows. 10 to 12 people feared trapped while fire officials say the blaze is too massive to even enter.
Coaching centres in this country sell dreams and operate like death traps. Pack… pic.twitter.com/ARayQsG3Nq
— The Off-Record (@theoffrecord18) June 22, 2026
ఈ మంటలు వేగంగా వ్యాపిచండంతో చాలా మంది మంటల్లోనే చిక్కుకున్నారు. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన పొగలు అలుముకున్నాయి. ఘటనపై సమాచారం అందుకొగానే ఫైర్ సిబ్బంది చేరుకుని మంటల్ని అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు 20 మంది మంటల్లో చిక్కుకుని సజీవ దహనం అయినట్లు అధికారులు గుర్తించారు.
కాలిన గాయలతో తీవ్రంగా గాయపడ్డ వారిని ఆస్పత్రులకు తరలించారు. వీరిలో కొంత మందిని ఐసీయూలో ఉంచి చికిత్స అందిస్తున్నారు. వీరిలో ఐదుగురి పరిస్థితి సీరియస్ గా ఉన్నట్లు సమాచారం. అంబు లెన్స్ లు అరగంట పాటు ఆలస్యంగా చేరుకున్నాయని స్థానికులు తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఈ-రిక్షాల్లో గాయపడిన విద్యార్థులను స్థానికులు ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ప్రస్తుతం అధికారులు సహాయక చర్యల్ని ముమ్మరం చేశారు. అగ్ని ప్రమాద ఘటనపై సీఎం యోగి ఆదిత్యానాథ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. అధికారులకు, స్థానిక నేతలకు కీలక ఆదేశాలు జారీ చేశారు.
గాయపడ్డవారికి మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు. ముఖ్యంగా షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా ఈ మంటలు చెలరేగినట్లు స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఘటనపై పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. సీఎం యోగి తన లక్నో కార్యక్రమం క్యాన్షిల్ చేసుకుని అలీగంజ్ కు పయనమయ్యారు.
ప్రధాని మోదీ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి, ఎక్స్ గ్రేషియా ప్రకటన..
ఉత్తరప్రదేశ్లోని లక్నోలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో ప్రాణాలు కోల్పోవడంపై ప్రధాని మోదీ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేస్తున్నట్లు ట్విట్ చేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రధానమంత్రి జాతీయ సహాయ నిధి (PMNRF) నుండి ఒక్కొక్కరికి రూ. 2 లక్షల చొప్పున పరిహారం అందించబడుతుందని తెలిపారు. అలాగే, గాయపడిన వారికి రూ. 50,000 చొప్పున ఎక్స్ గ్రేషియాను ప్రధాని మోదీ ప్రకటించారు.
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