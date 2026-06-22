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Lucknow fire accident: లక్నోకోచింగ్ సెంటర్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది సజీవ దహనం.. సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..

Fire accident in lucknow coaching centre: అలీగంజ్ లో ఉన్న కోచింగ్ సెంటర్ లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. రెప్పపాటులో కోచింగ్ సెంటర్ అంతా మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటనలో అనేక మంది రెండో, మూడో అంతస్తు నుంచి యువతీ, యువకులు కిందకు దూకేశారు.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jun 22, 2026, 05:35 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 06:32 PM IST
Lucknow fire accident: లక్నోకోచింగ్ సెంటర్ లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. 20 మంది సజీవ దహనం.. సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర దిగ్బ్రాంతి..
Image Credit: uttarpradeshnews(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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