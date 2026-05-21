Massive fire accident in Mumbai thane market: కొన్ని రోజులుగా ఎండలు దేశ వ్యాప్తంగా చుక్కలు చూపిస్తున్నాయి. ఉక్కపోతతో జనాలు అల్లాడి పోతున్నారు. మరోవైపు బైటకు వెళ్లాలంటేనే జనాలు భయపడిపోతున్నారు. మరోవైపు అగ్ని ప్రమాదాలు కూడా తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మహారాష్ట్రలోని థానే రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. స్థానికంగా గావ్ దేవీ వెజిటెబుల్ మార్కెట్ సముదాయంలో ఒక్కసారిగా మంటలు అంటుకున్నాయి. దీంతో చూస్తుంగానే పలు దుకాణాలకు మంటలు వ్యాపించాయి. ఈ ఘటన గురువారం తెల్లవారు జామున జరిగింది.
Thane, Maharashtra - A major fire erupted in the early hours at Gavdevi vegetable market in Thane, prompting a swift response from emergency services. According to initial reports, the blaze broke out around 4:00 AM in the market area, which houses numerous clothing shops and… pic.twitter.com/AYZV5wmwsU
— NextMinute News (@nextminutenews7) May 21, 2026
ఈ ఘటన జరగ్గానే స్థానికులు వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. అప్పటికే మంటలు ఉవ్వెత్తున ఎగిసి పడ్డాయి. ఆ ప్రాంతంలో దట్టమైన నల్లని పొగలు అలుముకున్నాయి. మంటలను అదుపులోకి తేవడానికి ఫైర్ సిబ్బంది శాయ శక్తుల ప్రయత్నాలు చేశారు. ఇంతలో ఆ మంటల ధాటికి ఒక ఫైర్ సిబ్బందితో పాటు, అక్కడే ఉన్న సెక్యురిటీ సిబ్బంది కూడా దుర్మరణం చెందారు. మరో ఫైర్ సిబ్బంది కూడా చనిపోయాడని వార్తలు వస్తున్నాయి.
దీనిపై క్లారిటీ రావాల్సి ఉంది. ఈ ఘటనలో మరో ఇద్దరు అగ్నిమాపక సిబ్బంది సైతం గాయపడ్డారని ప్రాంతీయ విపత్తు నిర్వహణ విభాగం (ఆర్డిఎంసి) అధిపతి యాసిన్ తడ్వి తెలిపారు.
ముఖ్యంగా మార్కెట్ దుకాణాల్లో అత్యంత మండే స్వభావం గల వస్త్రాలు భారీగా నిల్వ ఉండటం వల్ల, మంటలను ఆర్పడంలో అగ్నిమాపక సిబ్బందికి ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయని అధికారులు తెలిపారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణం ఇంకా తెలియరాలేదని వారు వెల్లడించారు. ఇప్పటికి ఆ ప్రాంతంలో జనాలు టెన్షన్ గానే ఉన్నారు.
