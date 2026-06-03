20 Dead In delhi Restaurant Fire: ఢిల్లీ మాల్వియా నగర్లోని లెమన్ గ్రీన్ రెస్టారెంట్లో ఈరోజు ఉదయం భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో 20 మంది అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు, మరో 37 మందికి తీవ్రమైన గాయాలయ్యాయి. సంఘటనా స్థలానికి పది రెస్క్యూ వాహనాలు చేరుకున్నాయి. ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీస్ వారు రెండు వాటర్ బౌజర్లు, ఒక క్విక్ రెస్పాన్స్ వాహనం సహాయంతో మంటలను అదుపు చేశారు. హోటల్ సెల్లార్ నుండి ముగ్గురిని పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది సురక్షితంగా బయటకు తీసి వెంటనే ఆసుపత్రికి తరలించారు. మరణించిన వారి మృతదేహాలను పోస్ట్మార్టం కోసం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
#BREAKING: Massive fire at Lemon Green Restaurant building in Delhi's Malviya Nagar.
3 people rescued, search operation ongoing.
10 fire tenders deployed.#Delhi #MalviyaNagar #Fire #Breaking pic.twitter.com/M8d56Ga8X5
— Payall Singhh (@PayallSingh13) June 3, 2026
ప్రమాద సమయంలో విదేశీయులు కూడా..
సంఘటన జరిగిన సమయంలో ఆ రెస్టారెంట్లో సుమారు 40 మంది ఉన్నారని తెలుస్తోంది. ఆ హోటల్ చాలా ఇరుకైన సందులో ఉండటం గమనార్హం. మొత్తం 25 గదులు ఉన్న ఈ హోటల్లో 40 మందితో పాటు వివిధ దేశాల పర్యాటకులు కూడా ఉన్నారు. వీరు ప్రధానంగా వైద్య చికిత్స కోసం దేశ రాజధానికి వచ్చారు. ప్రమాదం జరిగిన సమయంలో వారు నిద్రపోతున్నారని సమాచారం. రెస్టారెంట్కు చెందిన చెఫ్ తాను అలారం కూడా మోగించానన్నారు. ఉదయం వంట పనుల కోసం ఎలక్ట్రిక్ స్టవ్ ఆన్ చేయబోతుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు వ్యాపించాయని, వెంటనే తాను అలారం నొక్కి బయటకు పరుగు తీశానని, బయటకు వచ్చి చూసేసరికి హోటల్ అంతా మంటల్లో చిక్కుకుపోయిందని చెప్పారు.
ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి..
ఢిల్లీ మాల్వియా నగర్ లో జరిగిన ఘోర అగ్నిప్రమాదం ఘటనపై ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోదీ స్పందించారు.. అత్యంత విషాదకరమైన ఘటన అని.. మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ఆయన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేశారు. అంతేకాదు గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని అన్ని విధాల బాధితులు సాయం అందించాలని అధికారులను మోదీ ఆదేశించారు. మృతుల కుటుంబాలకు పీఎంఎన్ఆర్ఎఫ్ నుంచి రూ.2 లక్షల ఎక్స్గ్రేషియా ,గాయపడిన వారికి రూ.50 వేలు చొప్పున ప్రకటించారు.
The loss of lives due to a fire incident in Malviya Nagar, Delhi is tragic. My condolences to those who have lost their loved ones. Wishing a speedy recovery to the injured. Authorities are providing all possible assistance to those affected.
An ex-gratia of Rs. 2 lakh from…
— PMO India (@PMOIndia) June 3, 2026
ఢిల్లీ సీఎం రేఖ గుప్తా స్పందన..
రెస్టారెంట్ ప్రమాదంలో మరణించిన వారి సంఖ్య పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో ఢిల్లీ సీఎం రేఖ గుప్తా స్పందించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ఆమె తమ ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేయడమే కాకుండా, గాయపడిన వారు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే ఢిల్లీ ఫైర్ సర్వీసెస్, పోలీసులు, అంబులెన్స్ ఇతర అత్యవసర విభాగాలను రంగంలోకి దింపినట్లు ఆమె ఎక్స్ వేదికగా వెల్లడించారు.
అంతేకాకుండా, ఢిల్లీ ప్రభుత్వం నిరంతరం పరిస్థితిని గమనిస్తోందని, బాధితుల కుటుంబాలకు అవసరమైన వైద్య సాయం అందిస్తామని ఆమె పేర్కొన్నారు. ఆ కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం తోడుగా ఉంటుందని, అన్ని రకాల సహాయక చర్యలు చేపట్టేందుకు తాము సిద్ధంగా ఉన్నామని రేఖ గుప్తా స్పష్టం చేశారు.
Deeply saddened by the tragic loss of lives in the devastating fire incident in Malviya Nagar.
My heartfelt condolences to the bereaved families. I pray for the speedy recovery of those injured and for strength & courage to all those affected by this heartbreaking tragedy.…
— Rekha Gupta (@gupta_rekha) June 3, 2026
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