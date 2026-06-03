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Delhi Malviya Nagar Fire: మాల్వీయా నగర్ రెస్టారెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 20 మంది మృతి, ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి..!

20 Dead In delhi Restaurant Fire: రెస్టారెంట్‌లో జరిగిన భయంకరమైన అగ్నిప్రమాదం అందరినీ కలచివేస్తోంది. దేశ రాజధాని ఢిల్లీలోని మాల్వియా నగర్‌లో బుధవారం ఒక రెస్టారెంట్‌లో పెద్ద అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. ఈ ఘటనలో దాదాపు పది మంది మరణించినట్లు వార్తలు అందుతున్నాయి. ఉదయం 9 గంటల సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం జరిగినట్లు తెలుస్తోంది, వెంటనే పోలీసులు సహాయక చర్యలు మొదలుపెట్టారు. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలను పరిశీలిద్దాం.

Published: Jun 03, 2026, 12:12 PM IST|Updated: Jun 03, 2026, 01:15 PM IST
Delhi Malviya Nagar Fire: మాల్వీయా నగర్ రెస్టారెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం.. 20 మంది మృతి, ప్రధాని దిగ్భ్రాంతి..!
Image Credit: 20 Dead In delhi Restaurant Fire: X

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