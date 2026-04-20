English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Rajasthan refinery: ప్రధాని మోదీ పర్యటన వేళ భారీ అగ్నిప్రమాదం.. రాజస్థాన్ రిఫైనరీలో ఎగిసి పడుతున్న మంటలు..

Fire accident in rajasthan refinery: బలోత్రా జిల్లాలోని పచ్‌పద్ర రిఫైనరీ, హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL)ను ప్రధాని మోదీ  ప్రారంభించడంకు కొన్ని గంటల ముందు భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. 20 వరకు ఫైరింజన్ లు ఘటన స్థలంకు చేరుకున్నాయి.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Apr 20, 2026, 04:12 PM IST
Trending Photos

Massive fire at rajasthan pachpadra hpcl refinery: రాజస్థాన్ లోని పచ్ మద్రలో ఉన్న హెచ్పీసీఎల్ రిఫైనరీలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. మంగళవారం రోజు ఈ రిఫైనరీని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో అగ్ని ప్రమాదం  చోటు చేసుకొవడం తీవ్ర కలకలంగా మారింది. రిఫైనరీ యూనిట్ లో అకస్మాత్తుగా మంటలు వ్యాపించాయి. నల్లని పొగతో ఆ ప్రాంతంలో దట్టని పొగలు అలుముకున్నాయి. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బంది సమాచారంతో రంగంలో దిగారు. దాదాపు 20 అగ్నిమాపక యంత్రాలతో మంటలను అదుపులోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. దట్టంగా ఎగిసి పడుతున్న మంటలను చూస్తే కోట్ల రూపాయల నష్టం వాటిల్లినట్లు అధికారులు ప్రాథమికంగా  అంచనా వేస్తున్నారు. ఈ ఘటనలో గాయపడ్డ వారు ఉన్నారా లేదా ప్రాణనష్టమేదైన జరిగిందా అన్న విషయాలు తెలియాల్సి ఉంది.

Add Zee News as a Preferred Source

 

బలోత్రాలోని పచ్‌పద్రలో ఉన్న భారతదేశపు మొట్టమొదటి గ్రీన్‌ఫీల్డ్ సమీకృత రిఫైనరీ-కమ్-పెట్రోకెమికల్ కాంప్లెక్స్. హిందుస్థాన్ పెట్రోలియం కార్పొరేషన్ లిమిటెడ్ (HPCL), రాజస్థాన్ ప్రభుత్వం మధ్య ఒక సంయుక్త సంస్థ.. 

రాష్ట్రంలో అశోక్ గెహ్లాట్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్నప్పుడు, 2013 సెప్టెంబర్ 22న సోనియా గాంధీ ఈ రిఫైనరీకి తొలిసారిగా శంకుస్థాపన చేశారు. ఆ సమయంలో దీని ప్రాథమిక అంచనా వ్యయం రూ. 37,230 కోట్లు. ప్రభుత్వం మారిన తర్వాత, ప్రధాని మోదీ 2018 జనవరి 16న ఈ ప్రాజెక్టును పునఃప్రారంభించి, వ్యయాన్ని రూ. 43,129 కోట్లకు సవరించారు.

ఏప్రిల్ 21న ప్రధాని మోదీ సవరించిన వ్యయాల ప్రకారం రూ. 79, 450 కోట్ల మెగాప్రాజెక్టును జాతికి అంకితం చేయాల్సి ఉంది. ఈ క్రమంలో కేంద్ర బలగాలు ఇప్పటికే అక్కడ విధుల్లో ఉన్నారు. ఈ ప్రమాదంకు గల కారణాలపై అధికారులు విచారణ ప్రారంభించారు. ఆ ప్రాంతంలో భారీగా ట్రాఫిక్ జామ్ ఏర్పడింది.

 
 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు.

...Read More

RajasthanMassive Fire AccidentFire at hpcl refineryfire at rajasthan refineryfire breaks out rajasthan refinery

Trending News