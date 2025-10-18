Fire at Mps Flats Delhi Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన.. ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వీడియో వైరల్..

Fire breaks out mp flats at Brahmaputra apartments in delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పండగ వేళ షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో కాలుష్యం పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యింది. కొన్ని గంటల పాటు టపాకాయలు కాల్చుకొవడానికి వెసులుబాటు ఇస్తు ఇటీవల కోర్టు కీలక ఆదేశాలిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.
ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలోని ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో ఒక్కసారిగా భారీగా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో సిబ్బంది భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఢిల్లీలోని బిడి మార్గ్లోని బహుళ అంతస్తుల బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్మెంట్స్లో శనివారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.
ఢిల్లీలోని ఎంపీ రెసిడెన్షియల్ కాంప్లెక్స్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం
లోక్సభ, రాజ్యసభ ఎంపీలు నివసించే బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్మెంట్లో ఒక్కసారిగా చెలరేగిన మంటలు
ఆరు ఫైర్ ఇంజన్లతో మంటలు మారుతున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది pic.twitter.com/hi9AE6xLnv
— Telugu Scribe (@TeluguScribe) October 18, 2025
మంటలు వేగంగా పలు అపార్ట్ మెంట్ లకు వ్యాపించాయి. చూస్తుండగా నల్లని పొగలు ఆ ప్రాంతాన్ని కమ్మేశాయి. పార్లమెంట్ కు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది. ప్రమాదం జరగ్గానే సిబ్బంది పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. భారీగా ఫైరింజన్ వాహనాలు అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపులోకి తెస్తున్నాయి. మరోవైపు
2020లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించిన ఈ భవనంలో అనేక మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు నివసిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణం ఇంకా తెలియలేదు. దీనిపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సాకేత్ గోఖలే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ Xలో సంచలన ట్విట్ చేశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలంలో అందుబాటులో లేకపోవడంపై తీవ్రస్థాయిలో సీరియస్ అయ్యారు.
బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్మెంట్లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీనిలో ఉన్న వారంతా రాజ్యసభ ఎంపీలే. 30 నిమిషాల నుండి అగ్నిమాపక దళం లేదు. మంటలు ఇంకా మండుతూనే ఉన్నాయని ట్విట్ చేశారు. దీనిపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఈ ప్రమాదం వీడియో వైరల్గా మారింది.
