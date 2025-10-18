English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Fire at Mps Flats Delhi Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన.. ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వీడియో వైరల్..

Fire at Mps Flats Delhi Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన.. ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వీడియో వైరల్..

Fire breaks at mps flats in delhi: ఢిల్లీలోని బిడి మార్గ్‌లోని బహుళ అంతస్తుల బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో శనివారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది. దీంతో అపార్ట్ మెంట్స్ లో ఉన్న వారంతా భయంతో పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇవ్వడంతో.. ఫైరింజన్ లు భారీగా అక్కడకు చేరుకున్నాయి. మంటలను ఆర్పుతున్నాయి.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Oct 18, 2025, 03:10 PM IST
  • ఢిల్లీలో ఎంపీల నివాసాల్లో అగ్ని ప్రమాదం..
  • ఘటనపై నిరసనలు..

Trending Photos

Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
5
Motorola Edge 60
Edge 60 Fusion 5G: దీపావళి ఫ్లిప్‌కార్ట్‌ ఆఫర్స్.. చార్జర్ ధరకే MOTOROLA Edge 60 Fusion 5G మొబైల్.. ఏకంగా రూ.16 వేల బోనస్!
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
5
Bank Holidays Tomorrow
Bank Holiday: రేపు శనివారం బ్యాంకులకు సెలవు.. కారణమేమిటంటే..?
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
6
EPS Pension
EPS Pension: దీపాల పండుగ ముందు జాక్‌పాట్..రూ.2,000 పెరిగిన పెన్షన్..కొత్తగా పింఛన్ ఎంత వస్తుంది?
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
6
pension hike
Triple Jackpot: ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ట్రిపుల్‌ ధమాకా.. కనీస పింఛన్‌ మూడు రెట్లు పెంపు?
Fire at Mps Flats Delhi Video: ఢిల్లీలో షాకింగ్ ఘటన.. ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో భారీ అగ్ని ప్రమాదం.. వీడియో వైరల్..

Fire breaks out mp flats at Brahmaputra apartments in delhi: దేశ రాజధాని ఢిల్లీలో పండగ వేళ షాకింగ్ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇప్పటికే ఢిల్లీలో కాలుష్యం పెరిగిపోతున్న నేపథ్యంలో ప్రభుత్వం అప్రమత్తం అయ్యింది. కొన్ని గంటల పాటు టపాకాయలు కాల్చుకొవడానికి వెసులుబాటు ఇస్తు ఇటీవల  కోర్టు కీలక ఆదేశాలిచ్చిన విషయం తెలిసిందే.

Add Zee News as a Preferred Source

ఈ క్రమంలో ఢిల్లీలోని ఎంపీల నివాస సముదాయాల్లో ఒక్కసారిగా భారీగా అగ్ని ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. దీంతో సిబ్బంది భయంతో పరుగులు పెట్టారు. ఢిల్లీలోని బిడి మార్గ్‌లోని బహుళ అంతస్తుల బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్‌మెంట్స్‌లో శనివారం భారీ అగ్నిప్రమాదం సంభవించింది.

 

మంటలు వేగంగా పలు అపార్ట్ మెంట్ లకు వ్యాపించాయి. చూస్తుండగా నల్లని పొగలు ఆ ప్రాంతాన్ని కమ్మేశాయి. పార్లమెంట్ కు కేవలం 200 మీటర్ల దూరంలో  ఉన్న భవనంలో భారీ అగ్ని ప్రమాదం సంభవించింది.  ప్రమాదం జరగ్గానే సిబ్బంది పరుగులు పెట్టారు. వెంటనే ఫైర్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. భారీగా ఫైరింజన్ వాహనాలు అక్కడకు చేరుకుని మంటల్ని అదుపులోకి తెస్తున్నాయి. మరోవైపు

2020లో ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ ప్రారంభించిన ఈ భవనంలో అనేక మంది రాజ్యసభ ఎంపీలు నివసిస్తున్నారు. అగ్నిప్రమాదానికి గల కారణం ఇంకా తెలియలేదు. దీనిపై తృణమూల్ కాంగ్రెస్ ఎంపీ సాకేత్ గోఖలే సోషల్ మీడియా ప్లాట్‌ఫామ్ Xలో సంచలన ట్విట్ చేశారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలంలో అందుబాటులో లేకపోవడంపై తీవ్రస్థాయిలో సీరియస్ అయ్యారు.

Read more: Hanumantha rao in bc bandh Video: బీసీ బంద్ నిరసనల్లో షాకింగ్ ఘటన.. రోడ్డు మీద పడిపోయిన వీ హనుమంత్ రావు.. వీడియో ..
 

బ్రహ్మపుత్ర అపార్ట్‌మెంట్‌లో భారీ అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దీనిలో ఉన్న వారంతా రాజ్యసభ ఎంపీలే. 30 నిమిషాల నుండి అగ్నిమాపక దళం లేదు. మంటలు ఇంకా మండుతూనే ఉన్నాయని ట్విట్ చేశారు. దీనిపై ఢిల్లీ ప్రభుత్వంపై ఆరోపణలు గుప్పించారు. ఈ ప్రమాదం వీడియో వైరల్గా మారింది.

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Delhifire breaks at mps flatsmps apartment in delhifire breaks out at mps apartmentVideo Viral

Trending News