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Natural Gas Discovered In Andaman: భారత్‌కు ఊహించని జాక్‌పాట్.. అండమాన్ దీవుల్లో బయటపడ్డ అపురూప నిధి, పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి షేర్ చేసిన వీడియో చూశారా?

India Found Natural Gas Reserve In Andaman: దేశంలో ఇంధన ధరలు పెరుగుతున్న వేళ భారత్‌కు ఒక శుభవార్త అందింది. ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్ అండమాన్ ప్రాంతంలో మరో కీలకమైన చోట ఎల్ఎన్‌జీ నిల్వలను గుర్తించింది. తీరం నుండి కేవలం 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో, సుమారు 355 మీటర్ల లోతులో వీటిని కనుగొనడం విశేషం. ఈ గ్యాస్ నమూనాలపై తదుపరి పరిశోధనలు చేపట్టనున్నట్లు సంస్థ వెల్లడించింది.

Written ByRenuka Godugu
Published: Jun 06, 2026, 07:43 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 07:43 AM IST
Natural Gas Discovered In Andaman: భారత్‌కు ఊహించని జాక్‌పాట్.. అండమాన్ దీవుల్లో బయటపడ్డ అపురూప నిధి, పెట్రోలియం శాఖ మంత్రి షేర్ చేసిన వీడియో చూశారా?
Image Credit: India Found Natural Gas Reserve In Andaman: X

About the Author

Renuka Godugu

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

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