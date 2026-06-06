India Found Natural Gas Reserve In Andaman: అండమాన్ దీవుల్లో ఇప్పటికే ఒకచోట నిల్వలను కనుగొన్న ఆయిల్ ఇండియా, ఇప్పుడు మూడవ లొకేషన్ను కూడా గుర్తించడంతో దేశంలో గ్యాస్ డిమాండ్ను తీర్చడంలో ఇది పెద్ద విజయంగా భావిస్తున్నారు. విజయపురం 3 అన్వేషణ బావిలో సహజవాయువు ఉనికిని కంపెనీ నిర్ధారించింది. ఇంధన ధరల పెరుగుదలకు మధ్య ఈ మైలురాయిని చేరుకోవడం ఆయిల్ ఇండియాకు గొప్ప విజయం. ఇక్కడ హైడ్రో కార్బన్ నిల్వలు కూడా ఉండే అవకాశం ఉందని, దీని కోసం అత్యాధునిక 3D- సీస్మిక్ డేటా ప్రాసెసింగ్ ప్రక్రియను కూడా కంపెనీ ప్రారంభించింది.
తవ్విన కొద్దీ మంటలు..
భారతదేశపు ప్రత్యేక ఆర్థిక మండలంలో భాగంగా ఉన్న అండమాన్ బేసిన్, వ్యూహాత్మక ప్రాధాన్యత కలిగిన ప్రాంతం. ఆయిల్ ఇండియా కంపెనీ ఓపెన్ ఏకరేజ్ లైసెన్స్ పాలసీ కింద ఈ బావిని తవ్వింది. తూర్పు తీరానికి 15 కిలోమీటర్ల దూరంలో డ్రిల్లింగ్ చేపట్టగా, 355 మీటర్ల లోతు వరకు వెళ్లిన తర్వాత గ్యాస్ సంకేతాలు స్పష్టంగా కనిపించాయి. బావి తవ్విన తర్వాత గ్యాస్ మంటలు నిరంతరాయంగా వెలువడటం, పీడనం పెరిగిన తర్వాత గ్యాస్ ప్రవాహం ప్రారంభం కావడం ద్వారా ఇక్కడ వాయువు లభ్యతపై స్పష్టత వచ్చింది. భూగర్భ పరిస్థితులను అర్థం చేసుకోవడానికి శాస్త్రవేత్తలు ఐసోటోపు విశ్లేషణను కూడా చేస్తున్నారు.
హైడ్రోనిల్వలు ..
అండమాన్ బ్లాక్లో హైడ్రో కార్బన్ నిల్వలు ఉండటం ఇక్కడ రెండో విజయం కాగా, అంతకుముందు 2025 సెప్టెంబర్లో విజయపురం 2 బావిలో కూడా సహజవాయువు జాడలు లభించాయి. ఈ ఆవిష్కరణల వల్ల ఈ ప్రాంతంలో భారీ నిల్వలు ఉండే అవకాశం ఉందని ఆయిల్ ఇండియా భావిస్తోంది. ఈ విజయాలు ఆయిల్ ఇండియాను ఒక వైవిధ్య భరితమైన జాతీయ అన్వేషక సంస్థగా తీర్చిదిద్దుతున్నాయి. రాబోయే కాలంలో డీజిల్పై ఆధారపడటాన్ని తగ్గించి, ఎల్ఎన్జీ వినియోగం ద్వారా దేశీయ ఇంధన అవసరాలలో సుమారు 18 శాతం వాటాను తీర్చడమే ప్రభుత్వ లక్ష్యం.
కేంద్రమంత్రి క్రేజీ అప్డేట్..
అక్కడ ఇందన నిల్వలు గుర్తించామంటూ కేంద్ర మంత్రి హర్దీప్ సింగ్ పూరి కూడా ఎక్స్ వేదికగా షేర్ చేశారు.. ఇది చారిత్నాత్మక విజయానికి సంబంధించిన వీడియో అంటూ హర్షం వ్యక్తం చేశారు. అండమాన్ దీవిలో విజయపురం 3 వద్ద సహజ వాయువులు ఉన్నట్లు ఆయన చెప్పారు.. అక్కడ తవ్వినా కొద్దీ గ్యాస్ మంటలు వస్తూనే ఉన్నాయి.. దీంతో ఇంధన ఉనికి ఖరారు అయిందని పేర్కొన్నారు..
Congratulations @OilIndiaLimited !
An ocean of energy opportunities reinforced in the Andaman Sea!
Very happy to report the presence of natural gas in Sri Vijayapuram-3 an exploratory well drilled by Oil India Ltd. 15 km off the east coast of the Andaman Islands at a water… pic.twitter.com/j6QvWqZkFx
— Hardeep Singh Puri (@HardeepSPuri) June 5, 2026
అయితే, ఈ ప్రాంతం లోతైన సముద్రంలో ఉండటం వల్ల మౌలిక సదుపాయాల కొరత, నిర్వహణ ఖర్చులు , లాజిస్టిక్ ఇబ్బందులు ఎదురయ్యే అవకాశం ఉందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు. ప్రభుత్వం సముద్ర మంథన్ మిషన్ను నడిపిస్తున్నప్పటికీ, ఈ సవాళ్లను అధిగమించి గ్యాస్ను విజయవంతంగా ఉత్పత్తి చేయగలిగితే, అండమాన్ బేసిన్ దేశీయ ఇంధన వనరులకు ఒక ప్రధాన కేంద్రంగా మారుతుంది. అందుకే ప్రపంచ ఇంధన రంగ ప్రముఖులు కూడా దీనిని నిశితంగా గమనిస్తున్నారు.
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