/Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Massive python swallows big deer in mandya district: ఇటీవల ఎక్కువగా అడవిలోని జంతువులు జనావాసాల్లోకి వస్తున్నాయి. తరచుగా చిరుత పులులు, ఏనుగులు, కొండ చిలువలు,ఎలుగు బంట్లు మొదలైనవి రాత్రి పూట అడవికి దగ్గరగా ఉన్న ప్రదేశాల్లో వస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రాత్రిపూట బైట తిరిగే వాళ్లు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు ఇప్పటికే పలు మార్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో జంతువుల దాడులకు అమాయకులు బలౌతున్న ఘటనలు ఇటీవల ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ఇటీవల పాములు , కొండ చిలువలకు చెందిన వార్తలు ఎక్కువగా నెట్టింట వైరల్ గా మారుతున్నాయి.
A giant python measuring nearly 10 feet and weighing over 30 kg was rescued from Netkal village in Karnataka's Mandya district after reportedly swallowing a deer.
Unable to move after consuming the animal, the snake remained motionless near a Bengaluru Water Supply pipeline,… pic.twitter.com/mgCTJQDhZy
— The Siasat Daily (@TheSiasatDaily) May 25, 2026
తాజాగా.. కర్ణాటకలో ఒక భారీ కొండ చిలువ మాండ్య జిల్లాలోని నెట్కల్ గ్రామంలోకి వచ్చింది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. కర్ణాటకలోని మాండ్యా జిల్లా, మాలవల్లి తాలూకాలోని నెట్కల్ గ్రామంలో నీటి సరఫరాచేసే పైపులైన్ దగ్గర స్థానికులు పెద్ద కొండ చిలువను చూశారు. అది దాదాపు 10 అడుగుల పొడవుంది. 30 కేజీల వరకు బరువుంది. అది ఏదో పెద్ద జంతువును మింగినట్లు స్థానికులు గుర్తించారు. ఎటు కదల్లేక పాపం ఇబ్బందులు పడుతుంది.
స్థానికులు వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. రంగంలోకి దిగిన అధికారులు కొండ చిలువను చూసి, దాని కడుపులో ఉన్న జీవిని జింకగా తెల్చారు. కొండ చిలువ ఉన్నచోట జింకకు సంబంధించిన అవశేషాల్ని గుర్తించారు. వెంటనే సిబ్బంది అంతా కలిసి ఆ భారీ కొండ చిలువను జాగ్రత్తగా, ఎంతో చాకచక్యంగా బంధించి దగ్గరలోని ముత్తాతిఅడవిలోకి తీసుకెళ్లి వదిలేశారు.
ఈ ఘటనను అక్కడున్న వారు వీడియో తీశారు. అది కాస్త ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది. దీన్ని చూసిన నెటిజన్లు బాబోయ్ ఎంత భారీగా ఉందని కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. మరికొంత మంది అంత పెద్ద జింకను ఎలా తినిందబ్బా అంటూ ఆశ్చర్యంతో నోరెళ్ల బెడుతున్నారు.
