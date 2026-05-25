Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • Home
  • /జాతీయం
  • /Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..

Massive python swallows deer in mandya district: మాండ్య జిల్లాలో భారీ కొండ చిలువ జింకను మింగి ఎటు కదల్లేక అక్కడే తిరుగుతుంది. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు వెంటనే ఫారెస్ట్ సిబ్బందికి సమాచారం ఇచ్చారు. కర్ణాటకలో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.
Written ByInamdar PareshUpdated byInamdar Paresh
Published: May 25, 2026, 06:32 PM IST|Updated: May 25, 2026, 06:35 PM IST
Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ.. వీడియో వైరల్..
Image Credit: videoviral(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

Trending

  • News
  • Photos
  • Videos
Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో చల్లబడిన వాతావరణం.. పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం

Hyderabad Rains: హైదరాబాద్‌లో చల్లబడిన వాతావరణం.. పలు ప్రాంతాల్లో కుండపోత వర్షం

Heavy Rains3 min ago
2

Python Video: బాప్ రే... పెద్ద జింకను అమాంతం మింగేసిన 10 అడుగుల భారీ కొండ చిలువ..

Karnataka13 min ago
3

TVK Vijay Govt: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మరో సంచలనం.. సీఎం విజయ్‌కు మద్దతిచ్చిన ముగ్గురు

Tamil Nadu53 min ago
4

హీరోయిన్ రంభ ఇంట్లో తీవ్ర విషాదం.."నా ప్రపంచం ఇక శూన్యం" అంటూ ఎమోషనల్!

Rambha1 hr ago
5

YS Sharmila: పెట్రోల్‌ ధరల పెంపుపై వైఎస్‌ షర్మిల ఆగ్రహం.. ప్రధాని మోదీ లూటీదారుడు

YS Sharmila1 hr ago