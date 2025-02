Massive stampede at new delhi railway staion: న్యూ ఢిల్లీ రైల్వేస్టేషన్ లో భారీ తొక్కిసలాట సంభవించింది. ప్రయాణికుల మధ్య తోపులాట చోటు చేసుకుంది. న్యూ ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్ లో ముఖ్యంగా.. 13, 14 ప్లాట్ ఫామ్ లపై రైళ్ళు ఎక్కేందుకు ఒకేసారి భారీ సంఖ్యలో ప్రయాణికులు రావడంతో ఈ తొక్కిసలాట చోటు చేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 15 మంది గాయాలపాలైనట్లు తెలుస్తోంది. తొక్కిసలాటలో పలువురు కిందపడిపోయి స్పృహ కోల్పోయారు.

#BreakingNews: Massive crowd at New Delhi Railway Station.

Stampede like situation due to heavy rush for trains on way to #MahaKumbh in #Prayagraj.

Delhi Fire bridge and other emergency serves have rushed to the Railway station.#NewDelhiRailwayStation pic.twitter.com/lmzMpVoUPI

— Hate Detector 🔍 (@HateDetectors) February 15, 2025