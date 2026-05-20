/Medical Shops Bandh: నేడు దేశ వ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు బంద్.. అసలు కారణాలు ఇవే..

Chemists and Drugists Calls Bandh:కరోనా సమయంలో బయటకు వెళ్లలేని వారి కోసం అప్పట్లో కేంద్రం మందులను డోర్ డెలివరీకి అనుమతులు ఇచ్చింది. ప్రస్తుతం కోవిడ్ వ్యాప్తి ముగిసినా కార్పొరేట్ సంస్థలు ఆ తాత్కాలిక వెసులుబాటును అడ్డం పెట్టుకుని ఆన్లైన్లో నేటికీ విక్రయిస్తున్నాయి. నిత్యావసర సరుకుల మాదిరిగా మందులను విక్రయించడం ప్రజారోగ్యానికి పెద్ద ముప్పు అని మెడికల్ షాపు యజమానులు అంటున్నారు. ఈ–ఫార్మసీలు రిటైల్ మెడికల్ మార్కెట్ను ఆక్రమించుకునేందుకు భారీ డిస్కౌంట్లు ఇస్తూ అనారోగ్యకరమైన పోటీని సృష్టిస్తున్నాయని ఆరోపిస్తున్నారు.
డిస్కౌంట్ల కోసమే ఆన్లైన్లో మందులు ఆర్డర్ చేస్తూ ప్రజలు ప్రాణాల మీదకు తెచ్చుకుంటున్నారని నిపుణులై డాక్టర్లు హెచ్చరిస్తున్నారు. ఔషధ నియంత్రణ చట్టం ప్రకారం షెడ్యూల్ హెచ్లోని యాంటీబయాటిక్స్, బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించే మందులు, పెయిన్ కిల్లర్స్తో పాటు షెడ్యూల్ ఎక్స్లోని నిద్ర మాత్రలు, ఇతర మత్తు మందులకు డాక్టర్లు రాసే చీటి తప్పనిసరి. ఈ మందులు ఆన్లైన్ విక్రయాలతో దుర్వినియోగానికి గురి అవుతున్నాయనే ఆరోపణలు ఉన్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో ఆన్లైన్ ఫార్మసీలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మందుల్ని విక్రయించడాన్ని నిరసిస్తూ ఏఐఓసీడీ బంద్కు పిలుపునిచ్చింది.
ఈ-ఫార్మసీలు, ఇన్స్టంట్ డెలివరీ యాప్లు తప్పుడు లేదా నకిలీ ప్రిస్క్రిప్షన్లను డెలివరీ చేస్తున్నాయని అఖిల భారత కెమిస్టుల, డ్రగ్గిస్టుల సంఘంఆందోళన వ్యక్తం చేసింది. భౌతిక ఫార్మసీలకు ఉన్నట్టుగానే ఆన్లైన్ ఫార్మసీల పైనా కఠిన నియంత్రణ ఉండాలని డిమాండ్ చేసింది. ఈ-ఫార్మసీలు భారీ రాయితీలు ఇవ్వడం వల్ల వ్యాపారంలో అసహజమైన పోటీ నెలకొందని ఆవేదన వ్యక్తం చేసింది. ఈ అంశాలన్నింటినీ నిరసిస్తూ ఇవాళ దేశ వ్యాప్త బంద్ పాటిస్తున్నట్టు తెలిపింది.
మరో వైపు ఈ-ఫార్మసీలు ఇచ్చే 20-50 శాతం రాయితీలను స్థానిక కెమిస్టులు ఇవ్వలేకపోవడంతో వారి వ్యాపారాలు దెబ్బతింటున్నాయన్నారు. ఈ విషయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం కఠిన చర్యలు తీసుకోకపోవాలని పిలుపు నిచ్చారు. అందుకే ఈ ఒక్క రోజు బంద్ పాటించనున్నట్టు ఆయన చెప్పారు. దవాఖానలకు అనుబంధంగా ఉండే మందుల షాపులు, ప్రభుత్వ దవాఖానల ఔషధ కేంద్రాలు, 24 గంటల పాటు పని చేసే ఫార్మసీలు, అత్యవసర ఔషధ దుకాణాలు, జన్ ఔషధి కేంద్రాలు బంద్లో పాల్గొనవని ఏఐఏసీడీ తెలిపింది. బంద్ వల్ల స్థానిక ఔషధ మార్కెట్లు, సైప్లె చైన్లు, స్థానిక మెడికల్ స్టోర్లపై ఆధారపడే రోగులు, ప్రజలకు కొంత ఇబ్బందులు కలుగవచ్చని ప్రభుత్వం అంచనా వేస్తున్నది.
ఆలిండియా ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ కెమిస్ట్స్, డ్రగ్గిస్ట్స్ (ఏఐఓఎస్డీ) పిలుపు మేరకు బుధవారం దేశవ్యాప్తంగా చేపట్టిన సమ్మెకు ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ తెలంగాణ రాష్ట్ర శాఖ తన మద్దతు ప్రకటించింది. డిమాండ్ల సాధన కోసం చేపట్టిన ఈ సమ్మెకు తమ సంఘీభావం తెలుపుతున్నామన్నారు. అటు ఆంధ్ర ప్రదేశ్ లో కూడా దాదాపు 45 వేల మెడికల్ షాపుల్లో మందుల విక్రయాలు నిలిచిపోనున్నాయి. ఉదయం నుంచి రాత్రి వరకు రిటైల్ మందుల దుకాణాలు పూర్తిగా మూతపడనున్నాయి. అయితే రోగుల అవసరాలను దృష్టిలో పెట్టుకుని ఆస్పత్రులకు అనుబంధంగా ఉండే మందుల షాపులు తెరిచే ఉంచనున్నారు.
