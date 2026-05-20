  Medical Shops Bandh: నేడు దేశ వ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు బంద్.. అసలు కారణాలు ఇవే..

Medical Shops Bandh: నేడు దేశ వ్యాప్తంగా మెడికల్ షాపులు బంద్.. అసలు కారణాలు ఇవే..

Medical Shops Bandh: ఆన్‌లైన్‌ ఫార్మసీలు నిబంధనలకు విరుద్ధంగా మందుల్ని విక్రయించడాన్ని నిరసిస్తూ ఆల్‌ ఇండియా ఆర్గనైజేషన్‌ ఆఫ్‌ కెమిస్ట్స్‌ అండ్‌ డ్రగ్గి­స్ట్స్‌  పిలుపు మేరకు నేడు  దేశవ్యాప్తంగా మెడికల్‌ షాపులు బంద్‌ పాటిస్తున్నాయి. కోవిడ్‌ సమయంలో మందుల కోసం ప్రజలు ఇబ్బంది పడకుండా కేంద్ర ప్రభుత్వం తాత్కా­లికంగా డోర్‌ డెలివరీకి అనుమతి ఇచ్చిం­ది. దీన్ని ఆసరా తీసుకొని కొన్ని సంస్థలు అదే పనిగా అవే పనిని చేస్తున్నాయి. దీన్ని నిరసిస్తూ నేడు మెడికల్ షాపులు బంద్ కు పిలుపునిచ్చాయి. 
Published: May 20, 2026, 08:57 AM IST|Updated: May 20, 2026, 11:07 AM IST
Image Credit: Medical Shops Closed (X/Source)

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

