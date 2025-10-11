Medical student from odisha gang raped in west Bengal: వెస్ట్ బెంగాల్ లో మహిళలు, అమ్మాయిలపై అఘాయిత్యాలు మాత్రం ఆగటం లేదు. గతంలో ఆర్జీకర్ జూనియర్ వైద్యురాలిపై జరిగిన ఘోరం దేశ వ్యాప్తంగా కన్నీళ్లను పెట్టించింది. ఈ ఘటన మరువక ముందే మరల లా విద్యార్థిని క్యాంపస్ లో అత్యాచారంకు గురైంది.
అయితే.. వెస్ట్ బెంగాల్ లో అమ్మాయిల భద్రత గాల్లో దీపంలా మారిందని అపోసిషన్ పార్టీలు తరచుగా మమతా సర్కారుపై విమర్శలు చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో తాజాగా.. వెస్ట్ బెంగాల్ లో మరో మెడికల్ విద్యార్థినిపై దారుణం చోటు చేసుకుంది.ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
పశ్చిమ బెంగాల్ లో మరో ఘోరం చోటు చేసుకుంది. అచ్చం ఆర్జీకర్ ఘటన మాదిరిగానే జరగటంతో దీనిపై మరోసారి పెద్ద దుమారం చెలరేగింది. ఒడిషాకు చెందిన 23 ఏళ్ల వైద్యవిద్యార్థిని వెస్ట్ బెంగాల్ లోని దుర్గాపుర్లోని శోభాపుర్ సమీపంలోనున్న ప్రైవేట్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదువుకుంటుంది..
అయితే నిన్న రాత్రి డిన్నర్ చేసేందుకు ఫ్రెండ్తో కాలేజీ క్యాంపస్ నుంచి బయటకు వెళ్లింది. వీరిని కొంత మంది దుండగులు వెంబడించారు. అప్పుడు యువతితో ఉన్న వారు పారిపోవడంతో ఈమె వాళ్లకు చిక్కింది. వెంటనే పశువుల్లా పొదల్లోకి ఆమెను లాక్కెళ్లి అత్యాచారంకు పాల్పడ్డాడు. ఆమె వదిలేయాలని ప్రాధేయ పడుతున్న పశుబలంతో ఆమెపై దాడి చేసి, నీచంగా ప్రవర్తించారు.
ఆ తర్వాత ఆమె అరుపులు విని అక్కడకు స్థానికులు రావడంతో ఆమెను వదిలేసి పారిపోయారు. వెంటనే స్థానికులు పోలీసులకు సమచారం అందించారు. యువతిని ఆమెను ఆస్పత్రికి తరలించారు.
Read more: Anandiben Patel Video: అమ్మాయిలు జాగ్రత్త.. 50 ముక్కలౌతారు.!. లివ్ ఇన్ రిలేషన్పై గవర్నర్ ఆనందీబెన్ సంచలన వ్యాఖ్యలు.. వీడియో..
ఈ క్రమంలో రంగంలోకి దిగిన పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. ఆ ప్రదేశంలోని సీసీకెమెరాలను జల్లెడ పడుతున్నారు.ఈ ఘటనతో మరోసారి వెస్ట్ బెంగాల్ లో ఆందోళనలు మిన్నంటాయి. అపోసిషన్ పార్టీల నేతలు మమతా సర్కారుపై తీవ్రస్థాయిలో ఆరోపణలు చేస్తున్నారు.
