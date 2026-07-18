/Meerut Snake Murder: వామ్మో.. భర్తను పాముతో కాటు వేయించి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..!

Meerut woman snake murder over extra marital affair case: సమాజంలో భార్యభర్తల పవిత్ర బంధం పూర్తిగా అభాసుపాలైందని చెప్పుకొవచ్చు. భార్యభర్తలు ఒకర్నిమరోకరు చంపడమే పనిగా పెట్టుకున్నారు. కొన్ని చోట్ల వివాహేతర సంబంధాలు, మరికొన్ని చోట్ల ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసంకట్టుకున్న వారిని కాటికి పంపుతున్నారు. ప్రతిరోజు భార్యభర్తలకు చెందిన హత్యలు, ఆత్మహత్యలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొత్త కొత్త ఐడియాలో కట్టుకున్న వారిని చంపుతు ఈ మధ్య జంట అసలు పెళ్లంటేనే భయంతో పారిపోయేలా చేస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని మీరట్ లో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది.
BREAKING | मेरठ
• स्कूल संचालक की मौत के मामले में बड़ा खुलासा
• पुलिस ने पत्नी, उसके कथित प्रेमी और दो सपेरों को गिरफ्तार किया
• पुलिस के अनुसार, जहरीले सांप से कटवाकर हत्या की साजिश रची गई
• घटना के बाद आरोपी पत्नी खुद पति को अस्पताल लेकर पहुंची थी
• सभी आरोपियों के खिलाफ… pic.twitter.com/lIqsTkHuPK
— khabar Chowk (@khabarchowk_) July 18, 2026
ఉత్తరప్రదేశ్లోని మీరట్లో దారుణమైన ఘటన చోటు చేసుకుంది. అతుల్ పన్వర్, దామిని అనే దంపతులు స్థానికంగా ఒక పాఠశాల నడుపుతున్నారు. వీరు 2019 లో ప్రేమ వివాహం చేసుకున్నారు. దామినికి అదే స్కూల్లో బస్ డ్రైవర్గా పని చేస్తున్న తుషార్తో పరిచయం ఏర్పడింది. అది కాస్త వివాహేతర సంబంధంగా మారింది. దీంతో భర్త అడ్డు తొలగించుకోవాలని.. ప్రియుడు తుషార్తో కలిసి దామిని ప్లాన్ వేసింది. విషపూరితమైన సర్పంతో కాటు వేయించి.. అతుల్ని చంపాలని ప్లాన్ వేశారు. దీని కోసం..
స్నేహితులు సోను, ఉదయ్ సాయంతో ఒక విషసర్పాన్ని కొనుగోలు చేశారు. దాన్ని దామినికి ఇచ్చారు. అప్పటికే దామిని తన భర్తకు మత్తు మందు ఇచ్చి నిద్రలోకి జారుకున్నాక.. ఆ తర్వాత బెడ్ మీద పాముని వదిలింది. ఆ తర్వాత ఆ పాము ఉదయ్ ను కాటు వేయడంతో అతను నిద్రలోనే ప్రాణాలు వదిలాడు.బెడ్ మీద పామును చూసి అరుపులు పెట్టింది. దీంతో చుట్టుపక్కల వారు వచ్చారు. పాము అక్కడి నుంచి చెట్లలోకి వెళ్లిపోయింది.
ఇక భార్య దామిని కొత్త డ్రామాను రక్తికట్టించింది. వైద్యులకు సమాచారం అందించారు. అప్పటికే అతను చనిపోయినట్లు వైద్యులు తెలిపారు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు రంగంలోకి దిగారు. దామిని ప్రవర్తన అనుమానస్పదంగా ఉండటంతో.. అసలు పామెలా వచ్చిందని విచారించగా.. మహిళ పొంతన లేని సమాధానాలు చెప్పింది.
ఆ తర్వాత పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారించగా.. ఇదంతా తానే చేశానని మహిళ, ఆమె ప్రియుడు అంగీకరించారు. తమ వివాహేతర సంబంధం కారణంగా, భర్త ఇన్సురెన్స్ డబ్బుల కోసం మర్డర్ చేసినట్లు ఆమె అంగీకరించింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని ఇద్దర్ని అరెస్ట్ చేశారు. ఈ ఘటన స్థానికంగా తీవ్ర సంచలనంగా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.