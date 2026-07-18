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Meerut Snake Murder: వామ్మో.. భర్తను పాముతో కాటు వేయించి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..!

Meerut woman kills husband with snake: భర్త బెడ్ మీద అత్యంత విషపూరిమైన పామును వదిలింది. అది కాస్త కాటు వేయడంతో భర్త విగత జీవిలా మారిపోయడు. ఆ తర్వాత పాము కాటు వేసి  తన భర్త చనిపోయాడని కొత్త నాటకానికి తెరలేపింది. మీరట్ లో చోటు చేసుకున్న  ఈఘటన పెను సంచలనంగా మారింది.

Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 18, 2026, 03:10 PM IST|Updated: Jul 18, 2026, 03:14 PM IST
Meerut Snake Murder: వామ్మో.. భర్తను పాముతో కాటు వేయించి చంపిన భార్య.. అసలు విషయం తెలిస్తే మైండ్ బ్లాంక్..!
Image Credit: meerutwifemurercase(file)

About the Author

Inamdar Paresh

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

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