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Ram Charan-Upasana: క్లీంకార క్యూట్ స్మైల్ అదిరిందిగా.. గారాలపట్టి ఫేస్ రివీల్ చేసిన ఉపాసన-రామ్ చరణ్..!!

Ram Charan-Upasana: ఇన్నాళ్లూ ప్రైవసీ కారణంగా దాచిన మెగా పవర్ స్టార్ రామ్ చరణ్ - ఉపాసనల కుమార్తె క్లీంకార ముఖాన్ని ఎట్టకేలకు అభిమానుల ముందుకు తెచ్చారు. పాప పుట్టినరోజు సందర్భంగా చరణ్ దంపతులు తొలిసారి తమ క్యూట్ ఫ్యామిలీ ఫోటోను షేర్ చేశారు. ఇందులో నవ్వుతూ మెరిసిపోయిన మెగా ప్రిన్సెస్‌ను చూసి.. అచ్చం నాన్న పోలికలేనంటూ ఫ్యాన్స్ ఖుషీ అవుతున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Jun 20, 2026, 05:42 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 05:42 PM IST
Ram Charan-Upasana: క్లీంకార క్యూట్ స్మైల్ అదిరిందిగా.. గారాలపట్టి ఫేస్ రివీల్ చేసిన ఉపాసన-రామ్ చరణ్..!!
Image Credit: instagram

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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క్లీంకార క్యూట్ స్మైల్ అదిరిందిగా.. గారాలపట్టి ఫేస్ రివీల్ చేసిన ఉపాసన-రామ్ చరణ్..!
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