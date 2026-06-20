/Ram Charan-Upasana: క్లీంకార క్యూట్ స్మైల్ అదిరిందిగా.. గారాలపట్టి ఫేస్ రివీల్ చేసిన ఉపాసన-రామ్ చరణ్..!!

Ram Charan-Upasana: మెగా పవర్ స్టార్, గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్..ఉపాసనల గారాల పట్టి క్లీంకార కొణిదెల ముఖాన్ని చూసేందుకు మెగా అభిమానులతో పాటు సినీ ప్రేక్షకులు ఎంతో కాలంగా వెయ్యి కళ్లతో ఎదురుచూస్తున్నారు. సాధారణంగా సెలబ్రిటీలు తమ పిల్లల ప్రైవసీకి ఇచ్చే ప్రాధాన్యత వల్లే, చరణ్ దంపతులు కూడా ఇప్పటివరకు క్లీంకార ఫేస్ బయటపడకుండా సోషల్ మీడియాలో అత్యంత జాగ్రత్తలు పాటిస్తూ వచ్చారు. ఎక్కడ ఫోటోలు దిగినా పాప ముఖానికి ఎమోజీలు పెట్టడం లేదా వెనుక వైపు నుంచి తీసిన చిత్రాలనే పంచుకునేవారు.
అయితే, తాజాగా క్లీంకార పుట్టినరోజు నేడు. పాప బర్త్ డేను పురస్కరించుకుని మెగా ఫ్యాన్స్కు మైండ్ బ్లోయింగ్ సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు రామ్ చరణ్-ఉపాసన. పాప బర్త్డే స్పెషల్గా తమ క్యూట్ ఫ్యామిలీ ఫోటోను మొదటిసారి సోషల్ మీడియా వేదికగా అభిమానులతో పంచుకున్నారు. ఈ అందమైన ఫ్రేమ్లో క్లీంకార కొణిదెల తన అమ్మానాన్నల మధ్య కూర్చొని ఎంతో ముద్దుగా, నవ్వుతూ కనిపించింది.
ఎట్టకేలకు మెగా ప్రిన్సెస్ పూర్తి ముఖాన్ని చూసే సరికి అభిమానుల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. అచ్చం నాన్నలాగే ఉంది , మెగాస్టార్ పోలికలు వచ్చాయి అంటూ నెటిజన్లు సామాజిక మాధ్యమాల్లో కామెంట్ల వర్షం కురిపిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఫోటో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.