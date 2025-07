Human Bridge Video: మీ ధైర్యానికి హ్యట్సాఫ్.. మనుషులే వంతెనగా మారి 35 చిన్నారులకు సాయం.. వీడియో ఇదే..

Men form human bridge due to heavy rains Punjab video: దేశంలో కొన్నిరోజులుగా కుండపోతగా వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో వాగులు, వంకలు పొంగిపోర్లుతున్నాయి. అంతే కాకుండా.. లోతట్టు ప్రాంతాలన్ని కూడా జలమయం అయ్యాయి. భారీ వానలతో జనజీవనం అస్తవ్యస్తంగా మారిపోయింది. మరోవైపు వర్షాలతో జనాలు అసలు బైటకు వెళ్లాలంటేనే భయంతో వణికిపోతున్నారు.

ముఖ్యంగా గ్రామాల్లో రోడ్లన్ని భారీ వర్షాలకు కోట్టుకొని పోవడం వల్ల ప్రజలు.. తమ రోజు వారి పనులకు వెళ్లలేక తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. కొన్ని చోట్ల భారీగా కురుస్తున్న వానల నేపథ్యంలో..స్కూళ్లకు వెళ్లే విద్యార్థులు అనేక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. సరైన బస్సులో సదుపాయం, రోడ్లు కొట్టుకుని పోవడం వల్ల తమ గమ్యస్థానాలకు వెళ్లలేక అవస్థలు ఎదుర్కొంటున్నారు.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం మోగాలోని పంజాబ్ లో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

Glimpse Of Viksit Bharat

📍Moga, Punjab

A road in Moga was washed away. Children going to school got stuck.

People made a bridge with their backs to help 30 children cross.#ModiInUK #Punjab #AkhileshYadmulla pic.twitter.com/4d0h9phKIL

