Viral Video: స్కూల్లో అమానవీయం.. పీరియడ్స్ వచ్చిందని బాలికను ఆరుబైట కూర్చొబెట్టి ఎగ్జామ్.. వీడియో వైరల్..

Menstruating class 8 girl in tamil nadu: సాధారణంగా కేంద్ర, రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు.. మహిళలు, బాలికల భద్రతకు పెద్దపీట వేస్తున్నాయి. ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల కోసం అనేక పథకాలు ఆయా రాష్ట్రాలలో ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నాయి. ఈ క్రమంలో ఎక్కడ కూడా మహిళలు ఇబ్బందులు పడకుడదని ప్రభుత్వాలు చర్యలు తీసుకుంటున్నాయి.

మరోవైపు మహిళలపై వేధింపులు జరిగిన కూడా దాని కోసం కఠినంగా చట్టాలు కూడా అమలు చేస్తున్నాయి. ఇంత చేస్తున్న కూడా మహిళలు, బాలికలపై దారుణాలు మాత్రం ఆగడంలేదు. ప్రతిరోజు మహిళలు, ఆడవాళ్లపై జరుగుతున్న దాడులు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా ఎన్ని అవగాహన కార్యక్రమాలు, ఎన్నిచట్టాలు తీసుకొచ్చిన కూడా మహిళల భద్రత మాత్రం గాల్లొ దీపంలా మారిందా అన్న సందేహం కల్గుతుంది.ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం ఒక అమానవీయ ఘటన వెలుగులోకి వచ్చింది. తమిళనాడులో జరిగిన దారుణం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారింది.

At a private school in Coimbatore, an 8th-grade student was forced to write her exam at the entrance of the classroom simply because she was on her period. pic.twitter.com/ijE6TUvdK8

