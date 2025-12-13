English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • జాతీయం
  • Video: కోల్‌కతా చేరుకున్న మెస్సీ.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోకి పరుగులు తీసిన ఫ్యాన్స్, వీడియో!

Video: కోల్‌కతా చేరుకున్న మెస్సీ.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోకి పరుగులు తీసిన ఫ్యాన్స్, వీడియో!

Messi Mania Fans Throng Airport Video: లియోనల్ మెస్సీ (Messi) ఎట్టకేలకు తెల్లవారుజాము 3:30 గంటల సమయంలో కోల్‌కతా చేరుకున్నారు. పెద్ద ఎత్తున ఆయనను ఫ్యాన్స్ చూడడానికి పోరాటమే చేశారు. ఈ ప్రముఖ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్‌ను చూసేందుకు అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి తరలివచ్చారు. రాత్రి నుంచే అక్కడకు భారీగా చేరుకుని ఫ్యాన్స్‌ రచ్చ చేశారు. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత అభిమాన ప్లేయర్ కోసం ఎదురుచూశార. ఆ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అవుతుంది.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Dec 13, 2025, 09:01 AM IST

Trending Photos

Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలకు ముహూర్తం ఖరారు.. ఏపీలో ఎప్పుడంటే..?
6
Godavari Pushkaralu 2027
Godavari Pushkaralu: గోదావరి పుష్కరాలకు ముహూర్తం ఖరారు.. ఏపీలో ఎప్పుడంటే..?
Samantha: సమంత నా డార్లింగ్.. నా భార్య కన్నా ఎక్కువ.. మేమిద్దరం ఎల్కేజీ క్లాస్ మేట్స్.. స్టార్ హీరో షాకింగ్ కామెంట్..
5
samantha
Samantha: సమంత నా డార్లింగ్.. నా భార్య కన్నా ఎక్కువ.. మేమిద్దరం ఎల్కేజీ క్లాస్ మేట్స్.. స్టార్ హీరో షాకింగ్ కామెంట్..
Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!
6
year ender
Year Ender 2025: ఇడ్లీ ఇరగదీసింది.. ఉగాది పచ్చడికి జనం పట్టం.. పొంగల్‎కు సాటే లేదు.. 2025లో జనం ఎక్కువగా సెర్చ్ చేసిన వంటకాలివే..!!
Sara Arjun: దురుంధర్ ఫేమ్ ‘సారా అర్జున్’ ఎవరు.. ? తెలుగు సినిమాతో ఈమె కున్న సంబంధం ఇదే..!
5
Sara Arjun
Sara Arjun: దురుంధర్ ఫేమ్ ‘సారా అర్జున్’ ఎవరు.. ? తెలుగు సినిమాతో ఈమె కున్న సంబంధం ఇదే..!
Video: కోల్‌కతా చేరుకున్న మెస్సీ.. ఎయిర్‌పోర్ట్‌లోకి పరుగులు తీసిన ఫ్యాన్స్, వీడియో!

 Messi Mania Fans Throng Airport Video: ప్రముఖ అర్జెంటీనా ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్ లియోనల్‌ మెస్సీ భారత్ వచ్చేశారు. మొదటగా కోల్‌కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఆయన చేరుకున్నారు. ఉదయం తెల్లవారుజాము 3:30 గంటల సమయంలో ఆయన ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు ఆయన కోసం ఏర్పాటు బయట ఎదురు చూస్తూ చేశారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ కూడా ఆయన రానున్నారు. దీంతో పాటు బెంగళూరులో కూడా ఉంది. అయితే కోల్‌కతాలో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు చేరుకొని రాత్రంతా అభిమాన ప్లేయర్ కోసం పడిగాపులు కాశారు. తన అభిమాని వచ్చాడనగానే ఒకసారి అందరు పరుగులు తీశారు. పలు ఈవెంట్లలో ఆయన పాల్గొననున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా ఆయన ఫుట్‌బాల్‌ మ్యాచ్ ఆడతారు. మొత్తానికి మూడు రోజుల టూర్‌లో ముంబై, ఢిల్లీలోనూ కూడా మెస్సీ పర్యటించనున్నారు. ఇక తన ఫేవరెట్ ప్లేయర్ నేరుగా చూసేందుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు ఏర్పాటు వద్దకు ఎదురు చూశారు. మెస్సీ కోల్‌కతాలో ల్యాండ్ అయ్యారు అనే విషయం తెలుసుకున్న ఆయన అభిమానులు ఎయిర్‌పోర్ట్‌ లోపలికి ఒక్కసారిగా పరుగులు తీసిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్‌కు ఆయన రావడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున భారత ఫుట్‌బాల్‌ అభిమానులు మెస్సీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఆయనతో ఫోటో తీసుకోవడానికి కూడా భారీగానే డబ్బులు కేటాయిస్తున్నారు. 

 

మెస్సీతో ఆ ఫోటో పదిలక్షలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. దిగ్గజ ఫుట్‌బాల్‌ ప్లేయర్ తో ఫోటో సెషన్ ఉండనుంది. మ్యాచ్ అనంతరం ఇది జరుగుతుంది. ఆయనతో ఫోటో దిగేందుకు పది లక్షల ఫీజు నిర్ణయించగా 60 మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ గోట్‌ అడ్వైజర్ పార్వతి రెడ్డి దీని తెలిపారు. ఇవాళ సాయంత్రం ఉప్పల్లో జరిగే ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కోసం 27 వేల టికెట్లు కూడా బుక్ అయ్యాయి.

 

 

మెస్సీకి హైదరాబాద్‌లో కూడా జెడ్‌ క్యాటగిరి భద్రత కేటాయించారు కూడా. పెద్ద ఎత్తున భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 70 అడుగుల మెస్సీ విగ్రహ ప్రారంభానికి కూడా ఆయన నేరుగా పాల్గొనే లేకపోతున్నారు. వర్చువల్ గా ప్రారంభిస్తారు. కోల్‌కతాలో జరుగుతున్న సాల్ట్‌ లేక్‌ స్టేడియం ఈవెంట్‌కు వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గంగూలీ కూడా ఈవెంట్ హాజరుకానున్నారు. ఇక బాలీవుడ్ ఐకానిక్ కేకేఆర్ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే ఆయన కోల్‌కతా చేరుకున్నారు. సాల్ట్ లేక్స్ స్టేడియం బయట అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున మెస్సీ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు. 

ఇదీ చదవండి: నేడు మెస్సీ మ్యాచ్‌ ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు..! టిక్కెట్‌ లేనివారు స్టేడియం పరిసరాల్లోకి రావద్దు..!

ఇదీ చదవండి: వృద్ధాప్యంలో భార్యాభర్తలు రూ.10 వేల పెన్షన్‌ పొందాలంటే ఈ చిన్న పని చేయండి..!

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

  

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Lionel Messi India arrivalMessi Kolkata airport videoMessi fans crowd airportMessi Hyderabad matchMessi Upal Stadium

Trending News