Messi Mania Fans Throng Airport Video: ప్రముఖ అర్జెంటీనా ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ లియోనల్ మెస్సీ భారత్ వచ్చేశారు. మొదటగా కోల్కతాలోని నేతాజీ సుభాష్ చంద్రబోస్ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయానికి ఆయన చేరుకున్నారు. ఉదయం తెల్లవారుజాము 3:30 గంటల సమయంలో ఆయన ప్రత్యేక విమానంలో వచ్చారు. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు ఆయన కోసం ఏర్పాటు బయట ఎదురు చూస్తూ చేశారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ కూడా ఆయన రానున్నారు. దీంతో పాటు బెంగళూరులో కూడా ఉంది. అయితే కోల్కతాలో పెద్ద ఎత్తున అభిమానులు చేరుకొని రాత్రంతా అభిమాన ప్లేయర్ కోసం పడిగాపులు కాశారు. తన అభిమాని వచ్చాడనగానే ఒకసారి అందరు పరుగులు తీశారు. పలు ఈవెంట్లలో ఆయన పాల్గొననున్నారు.
#Messi in Kolkata airport pic.twitter.com/h58eIGKDAe
— P42 (@piiku42) December 12, 2025
ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా ఆయన ఫుట్బాల్ మ్యాచ్ ఆడతారు. మొత్తానికి మూడు రోజుల టూర్లో ముంబై, ఢిల్లీలోనూ కూడా మెస్సీ పర్యటించనున్నారు. ఇక తన ఫేవరెట్ ప్లేయర్ నేరుగా చూసేందుకు శుక్రవారం రాత్రి నుంచి భారీ సంఖ్యలో అభిమానులు ఏర్పాటు వద్దకు ఎదురు చూశారు. మెస్సీ కోల్కతాలో ల్యాండ్ అయ్యారు అనే విషయం తెలుసుకున్న ఆయన అభిమానులు ఎయిర్పోర్ట్ లోపలికి ఒక్కసారిగా పరుగులు తీసిన దృశ్యాలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. 14 ఏళ్ల తర్వాత భారత్కు ఆయన రావడం ఇదే మొదటిసారి. ఈ నేపథ్యంలో పెద్ద ఎత్తున భారత ఫుట్బాల్ అభిమానులు మెస్సీ కోసం ఎదురుచూస్తున్నారు. దీంతో పాటు ఆయనతో ఫోటో తీసుకోవడానికి కూడా భారీగానే డబ్బులు కేటాయిస్తున్నారు.
Indians love Messi ❤️🇮🇳
— MC (@CrewsMat10) December 12, 2025
మెస్సీతో ఆ ఫోటో పదిలక్షలు రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకుంటున్నారు. దిగ్గజ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ తో ఫోటో సెషన్ ఉండనుంది. మ్యాచ్ అనంతరం ఇది జరుగుతుంది. ఆయనతో ఫోటో దిగేందుకు పది లక్షల ఫీజు నిర్ణయించగా 60 మంది రిజిస్టర్ చేసుకున్నారు. హైదరాబాద్ గోట్ అడ్వైజర్ పార్వతి రెడ్డి దీని తెలిపారు. ఇవాళ సాయంత్రం ఉప్పల్లో జరిగే ఫ్రెండ్లీ మ్యాచ్ కోసం 27 వేల టికెట్లు కూడా బుక్ అయ్యాయి.
Not a president. Not a king.
Just a footballer called Lionel Messi. 🐐
And look at that reception. 🇮🇳🔥
— MC (@CrewsMat10) December 12, 2025
మెస్సీకి హైదరాబాద్లో కూడా జెడ్ క్యాటగిరి భద్రత కేటాయించారు కూడా. పెద్ద ఎత్తున భద్రత ఏర్పాటు చేశారు. 70 అడుగుల మెస్సీ విగ్రహ ప్రారంభానికి కూడా ఆయన నేరుగా పాల్గొనే లేకపోతున్నారు. వర్చువల్ గా ప్రారంభిస్తారు. కోల్కతాలో జరుగుతున్న సాల్ట్ లేక్ స్టేడియం ఈవెంట్కు వెస్ట్ బెంగాల్ సీఎం మమతా బెనర్జీ, క్రికెట్ అసోసియేషన్ ప్రెసిడెంట్ గంగూలీ కూడా ఈవెంట్ హాజరుకానున్నారు. ఇక బాలీవుడ్ ఐకానిక్ కేకేఆర్ ఓనర్ షారుక్ ఖాన్ కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొంటారు. ఇప్పటికే ఆయన కోల్కతా చేరుకున్నారు. సాల్ట్ లేక్స్ స్టేడియం బయట అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున మెస్సీ కోసం ఎదురుచూస్తూ ఉన్నారు.
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి