Salt Lake Stadium GOAT Tour Fans Fire: అర్జెంటీనా దిగ్గజ ప్లేయర్ 14 ఏళ్ల తర్వాత ఇండియాకు వచ్చారు. ఈ సందర్భంగా మెస్సీ అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున సంబరాలు చేసుకున్నారు. ఎయిర్పోర్ట్ నుంచే ఆయన్ను చూడాలని అర్ధరాత్రి నుంచి పడిగాపులు కాశారు. ఆయన్ను ఒక్కసారి చూడాలని ప్రయత్నించారు. నేడు కోల్కతలోని సాల్ట్ లేక్స్ స్టేడియంలో ఆయన మ్యాచ్ ఉంది. కానీ, ఈ అర్జెంటీనా ప్లేయర్ పట్టుమని పది నిమిషాలు కూడా లేకుండా రూ. 12000 పెట్టి కొన్న టికెట్ విలువ కూడా ఇవ్వకుండా గ్రౌండ్ నుంచి ఆయన వెళ్లిపోవడం తీవ్ర ఆందోళన గురయ్యారు. ఫ్యాన్స్ ఆగ్రహంతో గ్రౌండ్ లోకి బాటిల్స్, కుర్చీలను విసిరేసారు. మెస్సీని రాజకీయ నాయకులు, వీఐపీలు చుట్టుముట్టారని వేలు పెట్టి టికెట్ కొనుక్కొని వచ్చి కనీసం మెస్సీని సరిగ్గా చూసే అవకాశం కూడా దక్కలేదని వాళ్ళు ఫైర్ అవుతున్నారు..
ఇలా పది నిమిషాల్లో గ్రౌండ్ నుంచి తిరిగి వెళ్ళిపోవడంతో అభిమానులు తీవ్ర ఆందోళన నెలకొంది. సాల్ట్ లేక్ లోని వివేకానంద యువ భారతి స్టేడియంలో అదుపుతప్పింది. గందరగోళం పరిస్థితులు ఏర్పడ్డాయి. పెద్ద ఎత్తున మెస్సీని చూడడానికి వేలాది మంది అభిమానులకు నిరాశే మిగిలింది. చాలామంది అభిమానులు తన అభిమాన ప్లేయర్ను ఒక్కసారైనా చూసి తరించాలని అనుకున్నారు. అయితే ఆయన గ్రౌండ్లో కేవలం 10 నిమిషాలు ఉండి వెళ్లిపోయారు. ఈ నేపథ్యంలో అభిమానులు పెద్ద ఎత్తున హోర్డింగ్లు, పోస్టర్లు ధ్వంసం చేశారు. గ్రౌండ్లోకి కూర్చిలు, వాటర్ బాటిళ్లు విసిరి తమ నిరసన తెలిపారు. పరిస్థితి దిగజారడంతో భద్రతా బలగాలు వెంటనే పరిస్థితిని అదుపు చేయడానికి మోహరించాయి. గట్టి భద్రత మధ్య మెస్సీని బయటకి తీసుకువెళ్లారు. ఇంకా సోషల్ మీడియాలో గ్రౌండ్లోకి కుర్చీలు, వాటర్ బాటిల్ విసిరేసిన దృశ్యాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
గోట్ టూర్లో భాగంగా లియోనల్ మెస్సీ ఈరోజు తెల్లవారుజామున కోల్కతా ఎయిర్పోర్టులో ల్యాండ్ అయ్యారు. ఆ తర్వాత 11 గంటల సమయంలో సాల్ట్ లేక్ స్టేడియానికి వెళ్లారు. అప్పటికే వేలాదిమంది అభిమానులు తమ దిగ్గజ ఫుట్బాల్ ప్లేయర్ కోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు . జన సమూహం గందరగోల పరిస్థితి నేపథ్యంలో వచ్చిన కాసేపటికి ఆయన బయలుదేరాల్సి వచ్చింది. మెస్సీతోపాటు బాలీవుడ్ హీరో షారుక్ ఖాన్ కూడా ఉన్నారు. ఈరోజు హైదరాబాద్ ఉప్పల్ స్టేడియంలో కూడా ఆయన మ్యాచ్ ఆడతారు. ఈ నేపథ్యంలో ఆ ప్రాంతాల్లో ఆంక్షలు కూడా విధించారు. ట్రాఫిక్ మళ్లింపులు కూడా చేపట్టారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తో పాటు ఆయన ఉప్పల్ స్టేడియంలో ఫుట్బాల్ ఆడనున్నారు. ఆ తర్వాత ఆయన ముంబైలోని వాంకడే స్టేడియంలో ఈనెల 14వ తేదీన పలు కార్యక్రమాలు పాల్గొంటారు. చివరగా డిసెంబర్ 15వ తేదీ ఢిల్లీలోని ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీతో సమావేశమైన తర్వాత పర్యటన ముగిస్తారు. ఇక మెస్సీతో కలిసి ఫోటో దిగడానికి దాదాపు రూ.10 లక్షలు కూడా ఖర్చు పెడుతున్నారు అభిమానులు.
#WATCH | Kolkata, West Bengal: Angry fans threw bottles and chairs from the stands at Kolkata's Salt Lake Stadium
Star footballer Lionel Messi has left the Salt Lake Stadium in Kolkata.
More details awaited. pic.twitter.com/mcxi6YROyr
— ANI (@ANI) December 13, 2025
