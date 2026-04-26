English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Rain Alert: అలర్ట్.. రెండు రోజులు ఈ జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఐఎండీ

Rain Alert: అలర్ట్.. రెండు రోజులు ఈ జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఐఎండీ

Rain Alert: రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఒకవైపు రికార్డు స్థాయిలో వేసవి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. ఇదే సమయంలో మరోవైపు ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో రెండు రోజులు వర్షాలు పడుతాయని వాతావరణ శాఖ అంచనా వేసింది. పూర్తి వివరాల్లోకి వెళ్తే..  

Written by - Aruna Maharaju | Last Updated : Apr 26, 2026, 11:56 AM IST

Trending Photos

Rain Alert: అలర్ట్.. రెండు రోజులు ఈ జిల్లాల్లో పిడుగులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన వర్షాలు.. హెచ్చరికలు జారీ చేసిన ఐఎండీ

Rain Alert In Telangana And Ap: ఏపీ, తెలంగాణ రాష్ట్రాల్లో ఎండలు నిప్పుల కొలిమిని తలపిస్తున్నాయి. పగటి ఉష్ణోగ్రతలు రోజురోజుకు పెరుగుతున్నాయి. నిన్న కర్నూల్ జిల్లా నగరడోనలో గరిష్ఠంగా 44.8 డిగ్రీల ఉష్ణోగ్ర నమోదవ్వగా.. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 172 మండలాల్లో 41 డిగ్రీలపైన ఉష్ణోగ్రతలు నమోదయ్యాయి. మరోవైపు తెలంగాణ రాష్ట్రంలోనూ రికార్డు స్థాయి ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతున్నాయి. పలు ప్రాంతాల్లో 44 డిగ్రీలకు పైగా ఉష్ణోగ్రతలు నమోదవుతుండటంతో ప్రజలు ఉదయం 10 గంటల తరువాత బయటకు వచ్చేందుకు భయపడుతున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

ఒకవైపు ఎండల తీవ్రత రోజురోజుకు పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో వచ్చే రెండు రోజులు తెలుగు రాష్ట్రాల్లోని పలు ప్రాంతాల్లో పిడుగులు, ఈదురుగాలులతో కూడిన అకాల వర్షాలు కురుస్తాయని వాతావరణ శాఖ అధికారులు హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. ఈదురు గాలుల వేగం గంటకు 30 నుంచి 50 కిలోమీటర్లుగా ఉంటుందని ఐఎండీ అంచనా వేసింది. ఏపీ, రాయలసీమ, యానాంలో ఏప్రిల్ 28, 29 తేదీల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది. ఇవే పరిస్థితులు తెలంగాణలో ఏప్రిల్ 26 నుంచి 29వ తేదీ వరకూ ఉంటాయని భారత వాతావరణ విభాగం అంచనా వేసింది.

ఇక ఇవాళ తెలంగాణలో మధ్యాహ్నం వరకు ఎండ, మేఘాల వాతావరణం ఉంటుంది. మధ్యాహ్నం తరువాత పూర్తిస్థాయిలో మేఘాలు వస్తాయి. రాత్రివేళ ఉక్కపోత వాతావరణం ఉంటుంది. పలు ప్రాంతాల్లో ఈదురుగాలులతో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ విభాగం అంచనా వేసింది. ఈ సమయాల్లో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించింది. భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, ములుగు, ఖమ్మం, వికారాబాద్, సంగారెడ్డి, కామారెడ్డి జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురుస్తాయని హెచ్చరించింది. ఈ వర్షాలకు గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని, దీంతో ప్రమాదాలకు ఆస్కారం ఉంటుందని.. ఈదురుగాలులు, వర్షం పడే సమయంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని వాతావరణ శాఖ అధికారులు సూచించారు.

మరోవైపు ఏపీలో ఈ రోజంతా ఎండ, మేఘాల వాతావరణం ఉంటుంది. సాయంత్రం వేళ ఉత్తరాంధ్రలో వర్షం పడే అవకాశం ఉంది. మేఘాలు దట్టంగా కమ్ముకుంటాయి. పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు నమోదయ్యే అవకాశాలు కూడా ఉన్నాయని వాతావరణ విభాగం అంచనా వేసింది. ఇదే సమయంలో ఉదయం నుంచి సాయంత్రం వరకు ఎండల తీవ్రత ఎక్కువగానే ఉంటుందని, ప్రజలు బయటకు వెళ్లే సమయంలో ఎండదెబ్బ బారిన పడకుండా తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని వాతావరణ శాఖ సూచించింది.

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Aruna Maharaju

అరుణ మహరాజు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. లైఫ్‌స్టైల్‌, హెల్త్‌,  స్పోర్ట్స్, వినోదం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆమెకు జర్నలిజంలో ఆరేళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Rain alertRain Alert In TelanganaRain Alert In Andhra PradeshWeather Alertap rains

Trending News