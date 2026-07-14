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Metro Lovers Kissing: మెట్రో రైలులో లవర్స్ ముద్దులాట..బూతులు తిడుతున్న ప్రయాణికులు!

Namma Metro Lovers Kissing: నిత్యం ప్రయాణికులతో కిటకిటలాడే మెట్రో రైలులో మరోసారి ప్రేమికులు రెచ్చిపోతున్నారు. తాజాగా బెంగళూరు మెట్రో రైలులో ఇద్దరు లవర్స్ హద్దుమీరి ప్రవర్తించారు. వారిద్దరూ ముద్దులాడుతున్న వీడియో ఇప్పుడు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.

Written ByHarish Darla
Published: Jul 14, 2026, 04:40 PM IST|Updated: Jul 14, 2026, 04:40 PM IST
Metro Lovers Kissing: మెట్రో రైలులో లవర్స్ ముద్దులాట..బూతులు తిడుతున్న ప్రయాణికులు!
Image Credit: Source: Zee Media

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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