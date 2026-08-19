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ఉప్పుకు బదులు సర్ఫ్.. మధ్యాహ్న భోజనం తిని 40 మంది విద్యార్థినులకు తీవ్ర అస్వస్థత..!!

Mid Day Meal Tragedy: పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించాల్సిన మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో అధికారుల, సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం బయటపడింది. కూరలో ఉప్పు తక్కువైందని అడిగిన విద్యార్థినులకు, ఉప్పు డబ్బాకు బదులు సర్ఫ్ (డిటర్జెంట్ పౌడర్) ఇచ్చి వడ్డించడంతో సుమారు 40 మంది చిన్నారులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఘోర సంఘటన బీహార్‌లోని నలందా జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

Written ByBhoomi
Published: Aug 19, 2026, 08:52 AM IST|Updated: Aug 19, 2026, 08:53 AM IST
ఉప్పుకు బదులు సర్ఫ్.. మధ్యాహ్న భోజనం తిని 40 మంది విద్యార్థినులకు తీవ్ర అస్వస్థత..!!
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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