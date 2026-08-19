/ఉప్పుకు బదులు సర్ఫ్.. మధ్యాహ్న భోజనం తిని 40 మంది విద్యార్థినులకు తీవ్ర అస్వస్థత..!!

Mid Day Meal Tragedy: పాఠశాలల్లో పిల్లలకు పౌష్టికాహారం అందించాల్సిన మధ్యాహ్న భోజన పథకంలో అధికారుల, సిబ్బంది తీవ్ర నిర్లక్ష్యం బయటపడింది. కూరలో ఉప్పు తక్కువైందని అడిగిన విద్యార్థినులకు, ఉప్పు డబ్బాకు బదులు సర్ఫ్ (డిటర్జెంట్ పౌడర్) ఇచ్చి వడ్డించడంతో సుమారు 40 మంది చిన్నారులు తీవ్ర అస్వస్థతకు గురైన ఘోర సంఘటన బీహార్లోని నలందా జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
నలందా జిల్లా నూర్ సరాయ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని పారసీ మిడిల్ స్కూల్లో మంగళవారం మధ్యాహ్నం విద్యార్థులకు ' మిడ్ డే మీల్ వడ్డించారు. సోయాబీన్ కూర, అన్నం తింటున్న సమయంలో కూరలో ఉప్పు తక్కువగా ఉందని గమనించిన కొందరు విద్యార్థినులు ఉప్పు కావాలని వంట సిబ్బందిని/ఉపాధ్యాయులను అడిగారు. వంట గదిలో ఉప్పు డబ్బా, డిటర్జెంట్ పౌడర్ ఒకే చోట ఉండటంతో, సిబ్బంది పొరపాటున ఉప్పుకు బదులుగా సర్ఫ్ (డిటర్జెంట్ పౌడర్) తెచ్చి కూరలో కలపడమే కాకుండా విద్యార్థులకు కూడా వడ్డించారు.
వాంతులు, కడుపునొప్పితో అల్లాడిపోయిన చిన్నారులు డిటర్జెంట్ పౌడర్ కలిపిన ఆహారాన్ని తిన్న కొద్దిసేపటికే విద్యార్థినులకు కడుపులో తీవ్రమైన మంట, నొప్పి వచ్చి వాంతులు చేసుకోవడం ప్రారంభించారు. ఒక్కసారిగా సుమారు 40 మంది బాలికలు అస్వస్థతకు గురికావడంతో పాఠశాలలో తీవ్ర కలకలం రేగింది. విషయం తెలుసుకున్న ఉపాధ్యాయులు వెంటనే స్పందించి చిన్నారులను చికిత్స నిమిత్తం బీహార్ షరీఫ్ మోడల్ ఆసుపత్రికి (సదర్ ఆసుపత్రి) తరలించారు. పాఠశాలలో తమ పిల్లలు అస్వస్థతకు గురయ్యారని సమాచారం అందడంతో ఆందోళనకు గురైన తల్లిదండ్రులు, బంధువులు పెద్ద సంఖ్యలో ఆసుపత్రికి చేరుకున్నారు. దీంతో ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలో కాసేపు తీవ్ర ఉద్రిక్తత, గందరగోళ పరిస్థితి నెలకొంది.
Bihar के नालंदा जिला का मामला है mid day meal खाने के क्रम में नमक मांगने पर सर्फ परोस दिया गया....जिसके कारण बच्चे बीमार पड़ गए...#बिहार pic.twitter.com/PhsWf37xYy
— पेंचकस__🇮🇳 (@penchkas_611) August 18, 2026
నలందా సివిల్ సర్జన్ డాక్టర్ జై ప్రకాష్ సింగ్ నేతృత్వంలో ప్రత్యేక వైద్య బృందం విద్యార్థులకు అత్యవసర చికిత్స అందించింది. ప్రస్తుతం చిన్నారులందరి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉందో లేదో పర్యవేక్షిస్తున్నామని, ప్రణాళికాబద్ధంగా చికిత్స అందిస్తున్నామని, ఎవరికీ ప్రాణాపాయం లేదని ఆయన స్పష్టం చేశారు. ఘటన గురించి తెలిసిన వెంటనే బీహార్ గ్రామీణాభివృద్ధి శాఖ మంత్రి శ్రవణ్ కుమార్ ఆసుపత్రికి చేరుకుని బాధితులను పరామర్శించారు. చిన్నారుల వైద్యానికి ఎలాంటి లోటు రాకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. చిన్న పిల్లల ప్రాణాలతో చెలగాటమాడిన నిర్లక్ష్యపరులపై, బాధ్యులైన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని మంత్రి హెచ్చరించారు. ఆహార పదార్థాలు ఉంచే ప్రదేశంలో డిటర్జెంట్ ఎలా ఉంచారు, వడ్డించే సమయంలో ఈ స్థాయిలో నిర్లక్ష్యం ఎలా జరిగింది అనే అంశంపై ఉన్నతాధికారులు సమగ్ర విచారణకు ఆదేశించారు.
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