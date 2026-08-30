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మన బడి భోజనం మారాల్సిందే.. జపాన్, వియత్నాం మోడల్‌తో భారతీయ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మారుతుందా?

Midday Meal Scheme: భారతదేశం ప్రస్తుతం తన పోషకాహార ప్రయాణంలో ఒక కీలక మలుపు వద్ద నిలిచింది. ఒక వైపు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం వేధిస్తుంటే.. మరోవైపు చిన్న వయస్సులోనే పిల్లల్లో ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్ వంటి సమస్యలు వేగంగా పెరిగిపోతున్నాయి.  లాన్సెట్ రిపోర్టు ప్రకారం.. నేటి పిల్లలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్యాక్ చేసిన, అధిక ఉప్పు, స్వీట్, కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్న ఆల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు.

Written ByBhoomi
Published: Aug 30, 2026, 11:10 AM IST|Updated: Aug 30, 2026, 11:10 AM IST
మన బడి భోజనం మారాల్సిందే.. జపాన్, వియత్నాం మోడల్‌తో భారతీయ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మారుతుందా?
Image Credit: zee news

About the Author

Bhoomi

Bhoomi

మాధవి లగిశెట్టి (భూమి).. జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్ పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ బిజినెస్, స్పోర్ట్స్, క్రైమ్, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.  

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మన బడి భోజనం మారాల్సిందే.. జపాన్, వియత్నాం మోడల్‌తో భారతీయ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు మారుతుందా?
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