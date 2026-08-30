Midday Meal Scheme: భారతదేశం ప్రస్తుతం తన పోషకాహార ప్రయాణంలో ఒక కీలక మలుపు వద్ద నిలిచింది. ఒక వైపు పిల్లల్లో పోషకాహార లోపం వేధిస్తుంటే.. మరోవైపు చిన్న వయస్సులోనే పిల్లల్లో ఊబకాయం, టైప్ 2 డయాబెటిస్, ఫ్యాటీ లివర్ వంటి సమస్యలు వేగంగా పెరిగిపోతున్నాయి. లాన్సెట్ రిపోర్టు ప్రకారం.. నేటి పిల్లలు మునుపెన్నడూ లేని విధంగా ప్యాక్ చేసిన, అధిక ఉప్పు, స్వీట్, కొవ్వు పదార్థాలు ఉన్న ఆల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా తీసుకుంటున్నారు. మన దేశంలో స్కూల్ లంచ్ బాక్సులు, స్కూల్ క్యాంటీన్లు, బయటి షాపుల్లోనూ ఇవే ఫుడ్స్ రాజ్యమేలుతున్నాయి. పిల్లలు పెద్దగా అయ్యోలోపు ఈ ఆహార అలవాట్లు వారి ఆరోగ్యాన్ని తీవ్రంగా దెబ్బతీస్తున్నాయి. ఈ తరుణంలోనే ఆసియా దేశాలు అయిన జపాన్, వియాత్నాంలు అమలు చేస్తున్న విధానాలు మన దేశానికి ఎంతో ఉపయోగపడతాయనే చెప్పాలి. కేవలం భోజనం పెట్టడమే కాదు.. పాఠశాలలు పోషకాహారానికి, మంచి ఆహారానికి సంస్క్రుతికి కేంద్రాలుగా ఎలా మార్చవచ్చో ఈ రెండు దేశాలు ప్రపంచానికి చాటి చెప్పాయి.
జపాన్ క్యుషోకు.. ఆహారమే విద్య:
జపాన్ స్కూల్లలో అమలు చేసిన క్యుషోకు పాఠశాల మధ్యాహ్న భోజన వ్యవస్థ ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ వాటిలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఇక్కడి పాఠశాలలోకి బయట నుంచి తీసుకువచ్చిన ఆహారానికి ప్రవేశం ఉండదు. పిల్లలకు ప్రతిరోజూ పోషకాహార నిపుణులు తయారు చేసిన వేడి వేడి ఆహారాన్ని వడ్డిస్తారు. అందులో అన్నం, రకరకాల కూరగాయలు, ప్రొటీన్ పదార్థాలు, సూప్, పండ్లు, పాలు వంటివి ఉంటాయి. విద్యార్థులు తరగతి గదుల్లో తమ బల్లలపై భోజనం చేస్తారు. ఒకరికి ఒకరు వడ్డించుకుంటారు. భోజనం చేసిన తర్వాత తరగతి గదిని శుభ్రం చేస్తారు. ఇది పిల్లల్ల స్వచ్చందత, గౌరవ భావన, సమిష్టి బాధ్యత వంటి విలువను నేర్పిస్తుంది. విద్యాసంవత్సరం ఏప్రిల్ లో ప్రారంభమై మార్చిలో ముగుస్తుంది. వేసవి, శీతాకాలం, వసంత విరామాలు కూడా ఉంటాయి. ప్రతి విద్యా సంవత్సరానికి ప్రభుత్వం నిర్ణయించి పాఠ్యాంశాలను అమలు చేస్తాయి. అంతేకాదు జపాన్ విద్య ఉచితం. అయితే తల్లిదండ్రులు కూడా పాఠశాల భోజనాలకోసం నెలకు సుమారు ఇండియన్ కరెన్సీ ప్రకారం.. రూ.2500-రూ. 3000 ఖర్చు చేయాల్సి ఉంటుంది. ఈ వినూత్న విధానం కారణంగా, అభివృద్ధి చెందిన దేశాలలో జపాన్లో బాల్యస్థూలకాయం రేటు అత్యల్పంగా ఉంది.
వియాత్నంలోనూ జపాన్ విధానం:
ఇక వియాత్నంలో చూసినట్లయితే.. తన జాతీయ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా బడ్జెట్ పరిధిలోనే జపనీస్ సూత్రాలను అమలు చేస్తోంది. నేషనల్ ఇన్ స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూట్రిషన్, అజినోమోటో వియత్నాం సహకారంతో.. పాఠశాలలకు నాణ్యమైన, క్రమబద్ధమైన భోజనాన్ని అందిస్తున్నాయి. వియాత్నం పాఠశాలలో ప్రతిరోజూ విద్యార్థులకు లంచ్ బ్రేక్ 45 నిమిషాలు ఉంటుంది. విద్యార్థులు తరగతి గదుల్లో నిశ్శబ్దంగా భోజనం చేస్తారు. అంతేకాదు వారు చదువుకునే పాఠ్య ప్రణాళికలో సైతం సుస్థిరత, పోషణ, పరిశుభ్రతపై ప్రత్యేక పాఠాలను చేర్చారు. తల్లిదండ్రుల నుంచి ముందుగా నిర్ణయించిన చిన్న మొత్తంలో ఫీజులు వసూలు చేసి.. ఈ వ్యవస్థను తక్కువ బడ్జెట్ తో విజయవంతంగా అమలు చేస్తున్నారు.
మరి మన భారత్ పరిస్థితి ఏంటి?
మన దేశంలో సర్కారు బడుల్లో ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద మధ్యాహ్న భోజన స్కీమ్ అయిన పీఎం పోషణ్ అమలు జరుగుతోంది. ఇది 11.2 లక్షల ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో దాదాపు 11.8 కోట్ల మంది పిల్లలకు ఆహారాన్ని అందిస్తోంది. అయితే ఆహారంలో క్వాలిలీ, కూరగాయలు, తినడానికి ఇచ్చే సమయం ప్రాంతాన్ని బట్టి మారిపోతున్నాయి. ప్రైవేట్ స్కూల్స్ విషయానికి వస్తే.. పరిస్థితి మరింత గందరగోళంగా ఆందోళనకరంగా ఉందని చెప్పాలి. చాలా మంది పిల్లలు ఇళ్ల నుంచి ప్కాక్ చేసి ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్, జంక్ ఫుడ్స్, బేకరీ ఫుడ్స్, ఇన్ స్టంట్స్ నూడుల్స్ ఇలా తెచ్చుకుంటున్నారు. పాఠశాల క్యాంటీన్స్ లోనూ సమోసాలు, కూల్ డ్రింక్స్, ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్ ఎక్కువగా విక్రయిస్తున్నారు. అంతేకాదు లంచ్ బ్రేక్ కేవలం 15 నుంచి 20 నిమిషాలు మాత్రమే ఇవ్వడం వల్ల పిల్లలు గబగబ తిని.. ఆహారాన్ని వ్రుథా చేస్తున్నారు.
భారత్ లో రావాల్సిన మార్పులు ఏంటి?
మన దేశంలో ఫుడ్ రెవల్యూషన్ తీసుకురావడానికి రెండు రకాల వ్యూహాలు అవసరం ఉంటుంది.
1. ప్రభుత్వ పాఠశాలలకు:
పీఎం పోషణ్ పథకంలో పోషకాహార నిపుణుల సలహాతో సమతుల్య ఆహారాన్ని రూపొందించాలి. పబ్లిక్-ప్రైవేట్ భాగస్వామ్యం (PPP) ద్వారా భోజనం నాణ్యతను పెంచాలి. పాఠశాలల్లో మంచి వంటశాలలు, రక్షిత మంచినీరు, హ్యాండ్వాష్ స్టేషన్లు ఏర్పాటు చేయాలి.వంట మనుషులకు ప్రత్యేక శిక్షణ ఇవ్వడంతో పాటు పిల్లలు ప్రశాంతంగా తినడానికి కనీసం 30 నిమిషాల సమయం కేటాయించాలి.
2. ప్రైవేట్ పాఠశాలలకు:
ప్రైవేట్ బడుల్లో పాఠశాల ఆధారిత లేదా కేంద్రీకృత కిచెన్ల ద్వారా మధ్యాహ్న భోజన సదుపాయాన్ని అందుబాటులోకి తీసుకురావాలి.జంక్ ఫుడ్స్, ఆల్ట్రా ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్స్పై పూర్తి నిషేధం విధించాలి. ఇంట్లో తయారుచేసిన లంచ్ బాక్సులకు కూడా కచ్చితమైన పోషకాహార మార్గదర్శకాలు విధించాలి.
3. పాఠశాలల్లో 10 నిమిషాల న్యూట్రిషన్ క్లాస్ :
రెండు రకాల పాఠశాలల్లోనూ భోజనానికి ముందు 10 నిమిషాల పాటు ఆహారంపై చిరు-పాఠాలు బోధించాలి. కథలు, చిన్న చిన్న యాక్టివిటీల ద్వారా ఆహారపు విలువల గురించి, వ్యవసాయం గురించి, శుభ్రత, భోజన మర్యాదల గురించి పిల్లలకు అర్థమయ్యేలా చెప్పాలి. పిల్లలు ఏమి తింటున్నారు అనే దానితో పాటు ఎలా, ఎక్కడ, ఎందుకు తింటున్నారు అనేది కూడా వారి ఆరోగ్యాన్ని నిర్దేశిస్తుంది. క్రమశిక్షణ, నిరంతర సాధన, పెద్దల ఆదర్శం ద్వారానే మంచి అలవాట్లు రూపుదిద్దుకుంటాయి. భారతదేశం కూడా జపాన్, వియత్నాంల తరహాలోనే సమతుల్యాహారం, సుదీర్ఘ భోజన సమయం, ఆహార విద్యను భాగం చేస్తూ స్వంత స్కూల్ ఫుడ్ రివాల్యూషన్ తీసుకురావాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉంది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి