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Midnight Independence: భారతదేశానికి అర్ధరాత్రే స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు వచ్చింది? ఆగస్టు 15 వెనుక దాగున్న జోతిష్య రహస్యం!

Midnight Independence Astrology: 1947వ సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తేదీ అర్ధరాత్రి అఖండ భారతావనికి స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్లు అందరికి తెలిసిన విషయమే. అయితే ఈ స్వాతంత్ర్యం వచ్చినట్లు అర్ధరాత్రే ప్రకటించడం వెనుక బలమైన కారణంగా ఉందట. జోతిష్య శాస్త్రం ప్రకారం ఆగస్టు 15న స్వాతంత్ర్యం ప్రకటిస్తే దేశం అల్లకల్లోలంగా మరుతుందని.. దేశంలో ప్రముఖ ఖగోళ శాస్త్రవేత్తలు, జోతిష్య నిపుణులు సూచించారు. అయితే చివరికి ఏం జరిగిందంటే?

Written ByHarish Darla
Published: Aug 14, 2026, 02:32 PM IST|Updated: Aug 14, 2026, 02:32 PM IST
Midnight Independence: భారతదేశానికి అర్ధరాత్రే స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు వచ్చింది? ఆగస్టు 15 వెనుక దాగున్న జోతిష్య రహస్యం!
Image Credit: Source: Zee Telugu

About the Author

Harish Darla

Harish Darla

దార్ల హరీశ్.. జీ తెలుగు న్యూస్‌లో సీనియర్ కంటెంట్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నాను. నా 8 ఏళ్ల అనుభవంలో ఈనాడు వంటి ప్రముఖ దినపత్రికతో పాటు ఈటీవీ భారత్‌‌లో పనిచేశాను. 2025 నుంచి ఎంటర్‌టైన్మెంట్, బిజినెస్, టెక్నాలజీ, హెల్త్, క్రీడలు, రాజకీయాలు వంటి వాటికి సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో పనిచేసిన అనుభవం కలదు.

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Midnight Independence: భారతదేశానికి అర్ధరాత్రే స్వాతంత్ర్యం ఎందుకు వచ్చింది? ఆగస్టు 15 వెనుక దాగున్న జోతిష్య రహస్యం!
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