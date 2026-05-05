English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • జాతీయం
  • Konda Surekha Video: జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుండి పైసలు పడతాయా.?.. మరో వివాదంలో కొండా సురేఖ.. వీడియో..

Konda Surekha Video: జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుండి పైసలు పడతాయా.?.. మరో వివాదంలో కొండా సురేఖ.. వీడియో..

Konda surekha fires on bjp: ప్రధాని మోదీ ఈ నెల 10న తెలంగాణకు రానున్నారు. ఈ క్రమంలో మంత్రి కొండా సురేఖ ప్రధాని మోదీపై సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. అంతే కాకుండా తెలంగాణ బీజేపీ నేతల్ని ఏకీపారేశారు.

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : May 5, 2026, 02:56 PM IST
  • ప్రధాని మోదీపై కొండా సురేఖ విమర్శలు..
  • భగ్గుమన్న బీజేపీ శ్రేణులు..

Trending Photos

DMart May Second Week Offers: డీమార్ట్ క్లియరెన్స్ సేల్..ఈ వేసవి నెలలో ధరలు సగానికి పడిపోయాయి!
6
DMart weekly offers 2026
DMart May Second Week Offers: డీమార్ట్ క్లియరెన్స్ సేల్..ఈ వేసవి నెలలో ధరలు సగానికి పడిపోయాయి!
Orient Air Cooler: ఓరియంట్ డ్యూరాచిల్ 40L కూలర్‌పై 45 శాతం తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
5
Orient Electric Durachill
Orient Air Cooler: ఓరియంట్ డ్యూరాచిల్ 40L కూలర్‌పై 45 శాతం తగ్గింపు.. ఇప్పుడే కొనేయండి!
Top Daikin AC Models in 2026: 2026లో బెస్ట్ డైకిన్ ACలు..కరెంట్ బిల్లు తగ్గాలంటే ఈ మోడల్ బెస్ట్!
7
Daikin AC India 2026
Top Daikin AC Models in 2026: 2026లో బెస్ట్ డైకిన్ ACలు..కరెంట్ బిల్లు తగ్గాలంటే ఈ మోడల్ బెస్ట్!
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
5
8th Pay Commission Update
8th Pay Commission update: 8వ పే కమిషన్ కీలక అప్ డేట్.. మే 18న తెలంగాణకు రానున్న కమిటీ..!!
Konda Surekha Video: జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుండి పైసలు పడతాయా.?.. మరో వివాదంలో కొండా సురేఖ.. వీడియో..

Minister Konda Surekha fires on pm modi: తెలంగాణ రాజకీయాలు మరోసారి హీటెక్కాయి. ఈ నెల 10న ప్రధాని మోదీ తెలంగాణకు రానున్నారు. తెలంగాణ బీజేపీ  నేతలు సికింద్రాబాద్ పరెడ్ గ్రౌండ్స్ లో సభు నిర్వహిస్తున్నారు. ఈ సభకు తెలంగాణ వ్యాప్తంగా బీజేపీ శ్రేణులు,కార్యకర్తలు భారీగా రానున్నారు. మోదీ మూడోసారి ప్రధానిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన తర్వాత తొలిసారి తెలంగాణకు రావడం ప్రాధాన్యత సంతరించుకుంది. మరోవైపు దాదాపు 7 వేల కోట్లతో వివిధ డెవలప్ మెంట్ పనులను ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. ఈ క్రమంలో తెలంగాణలో బీజేపీ నేతలు ఈ సభను  ఎంతో ప్రతిష్టాత్మకంగా తీసుకున్నారు. అయితే.. ప్రధాని మోదీ రాక వేళ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ నేతలు విమర్శల్ని ఎక్కుపెట్టాయి. దేవాదాయ శాఖ మంత్రి కొండా సురేఖ తెలంగాణ బీజేపీ నేతలు, ప్రధాని మోదీపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

మంత్రి కొండా సురేఖ మాట్లాడుతూ.. ప్రధాని మోదీ పర్యటనపై సెటైర్లు వేశారు. తెలంగాణ బీజేపీ నేతల్ని ఏకీపారేశారు.  ప్రధాని మోదీని రప్పిస్తారని, ఆయన హిందిలో మాట్లాడాతారన్నారు.  జైశ్రీమ్ అని నినాదాలు చేసి వెళ్లిపోతారన్నారు. అసలు.. జై శ్రీరామ్ అంటే పైనుండి పైసలు పడతాయా..?.. అంటూ వివాదాస్పదంగా మాట్లాడారు. బీజేపీ వాళ్లు మీటింగ్ పెట్టి జై శ్రీరామ్ అనడం తప్ప చేసేది ఏం ఉండదని పంచ్ లు వేశారు.

తెలంగాణ రాష్ట్రానికి అన్యాయం జరుగుతుంటే ఇక్కడి బీజేపీ నాయకులునోర్లు మూసుకొని కూర్చుంటున్నారనిఎద్దేవా చేశారు. మనకు రావాల్సిన పథకాలు, ఫండ్స్ ను మంజురు చేయించుకొవడంతో బీజేపీ నేతలు చొరవ చూపించడంలేదని అన్నారు. ఇక కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో హాట్ టాపిక్ గా మారాయి.

దీన్ని బీజేపీ నేతలు ఖండిస్తున్నారు. జైశ్రీరామ్ అంటూ పైసలు పడ్తాయా..?. అనడం ఎంత వరకు సమంజసం అని హిందు సంఘాలు కూడా కొండా సురేఖ వ్యాఖ్యలపై భగ్గుమంటున్నాయి.

Read more: Asansol durga temple Video: వెస్ట్ బెంగాల్ లో బీజేపీ విజయ ఢంకా.. తెరుచుకున్న అసన్ సోల్ దుర్గమ్మ ఆలయం.. వీడియో వైరల్..

గతంలో కూడా కొండా సురేఖ అనేక వివాదాల్లో చిక్కుకున్నారు. నాగార్జున, సమంతలపై కాంట్రవర్సీవ్యాఖ్యలు కోర్టు వరకు వెళ్లారు. ఆతర్వాత మేడారం జాతర రచ్చలో ఏకంగా సీఎం రేవంత్ తో అమీతుమీకీ సిద్దమయ్యారు.  తాజాగా.. ప్రధాని మోదీపై చేసిన వ్యాఖ్యలు కాస్త రాజకీయాల్లో మరింత హీటెక్కించేలా మారాయి.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Konda surekhapm ModiCM Revanth ReddyCongress govtcm revanth reddy govt

Trending News