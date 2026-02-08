English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • సోషల్
  • Uttar Pradesh: వాలెంటైన్స్ వీక్ వేళ షాకింగ్.. ప్రియురాలి కోసం మైనర్ యువకుడు ఏంచేశాడో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Uttar Pradesh: వాలెంటైన్స్ వీక్ వేళ షాకింగ్.. ప్రియురాలి కోసం మైనర్ యువకుడు ఏంచేశాడో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Minor boy climbs high voltage wire in Up: ఏకంగా యువతి ఇంటి దగ్గరకు వచ్చి  కరెంట్ తీగల దిమ్మెల  మీద ఎక్కాడు.  ఆ తర్వాత తీగల్ని పట్టుకుంటానని అక్కడి వారిని బెదిరింపులకు గురిచేశాడు. ప్రతాప్ గఢ్ లో చోటు చేసుకున్న ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్ గా మారింది.  

Written by - Inamdar Paresh | Last Updated : Feb 8, 2026, 01:49 PM IST
  • యూపీలో షాకింగ్ ఘటన..
  • ప్రియురాలి ఇంటి ముందు యువకుడు రచ్చ..

Trending Photos

Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు
5
casting couch
Casting Couch: నీ కూతురు అవకాశాలు కావాలంటే బెడ్‌రూంకి రావాల్సిందే అన్నారు.. కాస్టింగ్ కౌచ్ పై స్టార్ హీరోయిన్ సెన్సేషనల్ వ్యాఖ్యలు
Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
6
Mumaith Khan
Mumaith Khan Health: ఏడేళ్లు మంచం మీదే..ఐటెం గర్ల్ ముమైత్ ఖాన్ దీనగాధ..ఊహించని ట్విస్ట్!
U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
6
Vaibhav Suryavanshi
U19 World Cup 2026: అండర్‌ 19 వరల్డ్‌కప్‌లో చితక్కొట్టిన చిచ్చరపిడుగు.. సూర్యవంశీ రికార్డు బద్దలు
Chandra Mangal Yoga: చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
6
Chandra Mangala Yoga 2026
Chandra Mangal Yoga: చంద్ర మంగళ యోగం వల్ల ఈ 4 రాశుల వారికి ఆకస్మిక ధన లాభాలు.. ఈ రాశుల వారి ఇంట్లో ధనలక్ష్మీ తాండవమే..
Uttar Pradesh: వాలెంటైన్స్ వీక్ వేళ షాకింగ్.. ప్రియురాలి కోసం మైనర్ యువకుడు ఏంచేశాడో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Minor boy climbs high voltage wire and demanding marriage with her lover in pratapgarh up: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లికంటే ప్రేమ వివాహల్లో యువతీ, యువకులు కొన్నిరోజులు కలిసి జర్నీ చేస్తారు. ఒకరి అభిప్రాయాలు మరోకరరితో పుంచుకుంటారు. ఏదైన తేడా వస్తే బ్రేకప్ లు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల యువతీ, యువకులు డ్రెస్ లను మార్చేసినంత ఈజీగా బ్రేకప్ లు చెప్పిన ప్రేమించిన వారిని లైట్ తీసుకుంటున్నారు.

Add Zee News as a Preferred Source

 

కానీ మరికొంత మంది మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఉంటున్నారు. అసలు ప్రేమ ఏ వయసులో పుడుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. తాము మనసారా ప్రేమించిన వారి కొసం కొంత మంది ఎలాంటి త్యాగాలకైన వెనుకాడటంలేదు.  ఈ నేపథ్యంలో యూపీలోని ప్రతాప్ గఢ్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రతాప్ గఢ్ లో బౌవ్ పూర్ కు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలుడు అదే గ్రామంకు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలికను ప్రేమించాడు. ఇద్దరు తరచుగా కలిసుకునే వారు. ఇటీవల వీరి విషయం ఇంట్లో తెలియడంతో పెద్ద గొడవ అయ్యింది. దీంతో తమకు పెళ్లి చేయాలని ఇద్దరు రచ్చ చేశారు. ఇద్దరు మైనర్లు ఇదేంటని వారి కుటుంబ సభ్యలు వీరిపైన మండిపడ్డారు.

బాలికను ఇంట్లో నుంచి బైటకు రాకుండా చేశారు. దీంతో అతగాడు ప్రియురాలు ఉంటున్న ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లాడు. అక్కడ హై ఓల్టేజ్ వయర్ ను పట్టుకున్నాడు. ఆ యువతిని తనకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని హల్ హల్ చేశాడు. మరీ ఆసమయంలో కరెంట్ సరఫరా లేదో మరేంటో కానీ మొత్తంగా అతను ప్రాణాలతో మిగిలాడు.

Read more: Video Viral: అయ్యో పాపం.. రైల్వేస్టేషన్ లో భార్యతో ఫైటింగ్.. ఏకంగా భర్త అందరి ముందే.. షాకింగ్ వీడియో..

ఈఘటనతో దీంతో భారీగా జనాలు గుమిగూడారు. ఎంతో మంది చెప్పిన మానలేదు. చివరకు ఆ ఇంట్లో వారు బైటకు వచ్చి మెజర్లు అయ్యాక పెళ్లి చేస్తమని చెప్పడంతో అతను కిందకు దిగాడు. కొన్ని గంటల పాటు హైఓల్టేజ్ డ్రామా కొనసాగింది. అప్పటికే అక్కడచేరుకున్న పోలీసులు బాలుడ్ని పీఎస్ కు తరలించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.

 

 

స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్‌స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్‌లోడ్ చేసుకోండి.  

ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U

ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe 

సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్‌స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook

About the Author

Inamdar Paresh

పరేష్ జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి నేషనల్, సోషల్ మీడియా వైరల్ న్యూస్, క్రైమ్, తెలంగాణ, ఏపీ రాజకీయాలు, ఆస్ట్రాలజీ, లైఫ్  స్టైల్  వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

Uttar PradeshMinor climbs high voltage wireMinor boy love affairMinor boy climbs high voltage wireVideo Viral

Trending News