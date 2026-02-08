Uttar Pradesh: వాలెంటైన్స్ వీక్ వేళ షాకింగ్.. ప్రియురాలి కోసం మైనర్ యువకుడు ఏంచేశాడో తెలుసా..?.. షాకింగ్ వీడియో..

Minor boy climbs high voltage wire and demanding marriage with her lover in pratapgarh up: చాలా మంది యువతీ, యువకులు ప్రేమ పెళ్లిళ్లకే గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇస్తున్నారు. పెద్దలు కుదిర్చిన పెళ్లికంటే ప్రేమ వివాహల్లో యువతీ, యువకులు కొన్నిరోజులు కలిసి జర్నీ చేస్తారు. ఒకరి అభిప్రాయాలు మరోకరరితో పుంచుకుంటారు. ఏదైన తేడా వస్తే బ్రేకప్ లు కూడా చెప్పుకుంటున్నారు. మొత్తంగా ఇటీవల యువతీ, యువకులు డ్రెస్ లను మార్చేసినంత ఈజీగా బ్రేకప్ లు చెప్పిన ప్రేమించిన వారిని లైట్ తీసుకుంటున్నారు.
Pratapgarh: 'Until I get married to my girlfriend, I won't come down'
Minor boy hangs from high-tension wire demanding marriage to girlfriend
Police convinced him by promising to get him marriedpic.twitter.com/7lpv1cUMcd
— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 6, 2026
కానీ మరికొంత మంది మాత్రం దీనికి భిన్నంగా ఉంటున్నారు. అసలు ప్రేమ ఏ వయసులో పుడుతుందో ఎవరు చెప్పలేరు. తాము మనసారా ప్రేమించిన వారి కొసం కొంత మంది ఎలాంటి త్యాగాలకైన వెనుకాడటంలేదు. ఈ నేపథ్యంలో యూపీలోని ప్రతాప్ గఢ్ లో చోటు చేసుకున్న ఒక ఘటన నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
ఉత్తర ప్రదేశ్ లోని ప్రతాప్ గఢ్ లో బౌవ్ పూర్ కు చెందిన 15 ఏళ్ల బాలుడు అదే గ్రామంకు చెందిన 13 ఏళ్ల బాలికను ప్రేమించాడు. ఇద్దరు తరచుగా కలిసుకునే వారు. ఇటీవల వీరి విషయం ఇంట్లో తెలియడంతో పెద్ద గొడవ అయ్యింది. దీంతో తమకు పెళ్లి చేయాలని ఇద్దరు రచ్చ చేశారు. ఇద్దరు మైనర్లు ఇదేంటని వారి కుటుంబ సభ్యలు వీరిపైన మండిపడ్డారు.
బాలికను ఇంట్లో నుంచి బైటకు రాకుండా చేశారు. దీంతో అతగాడు ప్రియురాలు ఉంటున్న ఇంటి దగ్గరకు వెళ్లాడు. అక్కడ హై ఓల్టేజ్ వయర్ ను పట్టుకున్నాడు. ఆ యువతిని తనకు ఇచ్చి పెళ్లి చేయాలని హల్ హల్ చేశాడు. మరీ ఆసమయంలో కరెంట్ సరఫరా లేదో మరేంటో కానీ మొత్తంగా అతను ప్రాణాలతో మిగిలాడు.
ఈఘటనతో దీంతో భారీగా జనాలు గుమిగూడారు. ఎంతో మంది చెప్పిన మానలేదు. చివరకు ఆ ఇంట్లో వారు బైటకు వచ్చి మెజర్లు అయ్యాక పెళ్లి చేస్తమని చెప్పడంతో అతను కిందకు దిగాడు. కొన్ని గంటల పాటు హైఓల్టేజ్ డ్రామా కొనసాగింది. అప్పటికే అక్కడచేరుకున్న పోలీసులు బాలుడ్ని పీఎస్ కు తరలించి కౌన్సెలింగ్ ఇచ్చారు. ఈ ఘటనకు చెందిన వీడియో నెట్టింట వైరల్గా మారింది.
