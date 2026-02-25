English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Koraput: ప్రేమకోసం మైనర్‌ బాలిక దారుణం.. పెళ్లికి అంగీకరించలేదని ప్రియుడితో కలిసి తల్లి, తమ్ముడి దారుణ హత్య..!

Koraput: ప్రేమకోసం మైనర్‌ బాలిక దారుణం.. పెళ్లికి అంగీకరించలేదని ప్రియుడితో కలిసి తల్లి, తమ్ముడి దారుణ హత్య..!

Girl Kills Her Mother Brother For Love Affair: ప్రేమ వివాహానికి తన తల్లి ఒప్పుకోవడం లేదని ఓ మైనర్ బాలిక దారుణానికి ఒడిగట్టింది. ప్రియుడితో కలిసి ఏకంగా తల్లి, తమ్ముడిని హతమార్చింది. ఈ ఘటన కోరాపూట్‌ జిల్లా బోరిగొమ్మ ఒడిశాలో జరిగింది. ఇక కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు తల్లి, తమ్ముడి మృతదేహం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.. 

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Feb 25, 2026, 08:27 AM IST

Koraput: ప్రేమకోసం మైనర్‌ బాలిక దారుణం.. పెళ్లికి అంగీకరించలేదని ప్రియుడితో కలిసి తల్లి, తమ్ముడి దారుణ హత్య..!

Girl Kills Her Mother Brother For Love Affair: ప్రేమ గుడ్డిది అంటారు అందుకేనేమో ఈ ప్రేమ కోసం తల్లి, తండ్రి, అన్నదమ్ములను కూడా హతమార్చి మరి కళ్ళు మూసుకొని ప్రవర్తిస్తుంది ప్రస్తుతం యువత. తన తల్లి ప్రేమ వివాహానికి ఒప్పుకోవడం లేదని ఓ మైనర్ బాలిక దారుణానికి ఒడిగట్టింది. ఏకంగా తల్లి తమ్ముడిని తన ప్రియుడుతో కలిసి హతమార్చింది. ఈ ఘటన ఒడిశాలోని కోరాపూట్‌ బోరగుమ్మలో చోటుచేసుకుంది. పోలీసుల ప్రకారం సమితికి చెందిన పదహారేళ్ల మైనర్ బాలిక తన తల్లి అనుష్క ఫరీదా (45), తమ్ముడు అహిం ఫరిదాను (13) ను ప్రియుడుతో కలిసి కాళ్లు, చేతులు కట్టేసి మరి కత్తితో పొడిచి దారుణంగా హత్య చేసింది. ఆ తర్వాత గోన సంచిలో ఆ మృతదేహాలను పెట్టి కాలువలో పడేసింది. ఈ దారుణ ఘటన కాస్త ఆలస్యంగా వెలుగులోకి సోమవారం ఈ విషయం గురించి పోలీసులు తెలుసుకున్న వెంటనే ఘటన స్థలానికి వెళ్లి కాలువలో వద్ద మృతదేహాలను స్వాధీనం చేసుకున్నారు అయితే ఒడ్డున రహీం మృతదేహం లభించింది.. తల్లి అనుష్క మృతదేహం కోసం గాలింపు చర్యలు ముమ్మరంగా చేయగా లభించింది.

 పోలీసుల ప్రకారం మైనర్ అమ్మాయి 16 ఏళ్ల వయసు. స్థానికంగా ఉండే ఒక అబ్బాయితో ఆమె ప్రేమలో పడింది. అయితే ఆ అబ్బాయితో తిరగడం తల్లికి నచ్చక పలుమార్లు హెచ్చరించింది. ఈ విషయం తెలుసుకున్న ఆమె ప్రియుడు కొన్ని రోజులు ఆ అమ్మాయిని తనతో పాటు తీసుకెళ్లి రిలేషన్ షిప్ కొనసాగించారు. కొన్ని నెలల తర్వాత అనుష్క జోక్యం చేసుకొని ప్రియుడి నుంచి మైనర్‌ బాలికను తనతోపాటు ఇంటికి తీసుకువెళ్లిపోయింది. ముందుగా వీరు పోలీస్‌స్టేషన్‌లో ఒకరితో మరొకరు మాట్లాడం కలవం అని ఒప్పందం కూడా రాసుకున్నారు. అయితే ఆ సదరు మైనర్ అమ్మాయి తల్లి చేసిన ఆ పనికి నచ్చక పలుమార్లు గొడవలు కూడా చేసింది. ప్రేమ గుడ్డిది అని అంటారు కదా.. ఇక తన ప్రేమకు అడ్డుగా ఉన్న తల్లి, తమ్ముని హతమార్చాలని నిర్ణయించుకుంది, ఫిబ్రవరి 19వ తేదీ తన ప్లాన్ ని అమలు చేయడానికి ఓ పథకం వేసింది, ఈ నేపథ్యంలో లవర్ తో కలిపి ఇద్దరినీ రాత్రి సమయంలో హతమార్చి సంచిలోకి కుచ్చి జయంత గిరి కాలువలో పడేసింది. ఆ తర్వాత ఏమి తెలియనట్టు బోరిగుమ్మ పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి తన తల్లి తమ్ముడు కనిపించట్లేదని కేసు నమోదు చేసింది.

ఇక ఉదయం మంగళవారం సమయంలో స్థానికంగా డెడ్ బాడీ లు తేలుతూ కనిపించంగా అక్కడ నుంచి వెళ్తున్న స్థానికులు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని మృతదేహాన్ని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కొద్ది సమయం తర్వాత అనుష్క డెడ్ బాడీ కూడా పోలీసులకు దొరికింది. ఇక వీరి గురించి ముందే అనుమానాలు వ్యక్తం చేసిన పోలీసులు తమదైన స్టైల్ లో విచారణ జరపగా అసలు విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. ఆ ఇద్దరు లవ్ బర్డ్స్ పోలీసులు అరెస్టు చేసి ప్రస్తుతం జ్యుడీషియల్ కస్టడీకి రిమాండ్ కు తరలించారు.

About the Author

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు.

...Read More

crime newsKoraput crime newsOdisha Murder CaseMinor girl kills motherLove affair murder case

