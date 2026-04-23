  Mirzapur Road Accident: ఘోర ప్రమాదం.. అదుపుతప్పిన ట్రక్కు, చెల్లాచెదురైన వాహనాలు, 11 మంది సజీవదహనం! హృదయవిదారక దృశ్యం..

Mirzapur Road Accident: ఘోర ప్రమాదం.. అదుపుతప్పిన ట్రక్కు, చెల్లాచెదురైన వాహనాలు, 11 మంది సజీవదహనం! హృదయవిదారక దృశ్యం..

UP Mirzapur Road Accident 11 Killed: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపూర్‌లో నిన్న రాత్రి ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. అదుపు తప్పిన ఓ ట్రక్కు ఇతర వాహనాలను ఢీకొట్టిన ఘటనలో 11 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. కంకర లోడుతో ఉన్న లారీ వేగంగా వచ్చి మారుతి స్విఫ్ట్ను డిజైర్‌ను ఢీ కొట్టింది. దీంతో స్విఫ్ట్ ముందు ఉన్న బొలెరోని ఢీకొట్టడంతో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Apr 23, 2026, 07:07 AM IST

UP Mirzapur Road Accident 11 Killed: ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపూర్‌లో నిన్న రాత్రి 8:30  గంటల సమయంలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది. ఒక వాహనానికి మరొక వాహనం ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ముందుగా అదుపు తప్పిన ఒక కంకర ట్రక్కు స్విఫ్ట్‌ కారును ఢీకొట్టింది, ఆ కారు ముందున్న బొలెరో ఢీకొట్టగా వాహనంలో మంటలు చెడరేగడంతో 11 మంది సజీవ దహనం అయ్యారు. ఈ ఘోర ప్రమాదానికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

పోలీసుల ప్రకారం మీర్జాపూర్ లో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది డ్రంమ్మండ్‌ గంజ్‌ లోయలో దిగుతున్న ఓ ట్రక్కు బ్రేకులు ఫెయిల్ అవ్వడంతో అది ముందున్న వాహనాన్ని ఢీ కొట్టింది. ఆ వాహనం మరో వాహనాలను ఢీకొట్టడంతో మంటలు చెలరేగాయి. ఇప్పటివరకు మొత్తం 11 మంది చనిపోయారు .మంటలు వ్యాపించడంతో కారులో ఉన్నవారు పెద్దగా కేకలు వేశారు .ఈ ప్రమాదంలో గాయాలతో బయటపడ్డ వారు వెంటనే పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. వారు అగ్నిమాపక దళాన్ని కూడా పిలిపించడంతో వెంటనే మంటలు అదుపు చేసే ప్రయత్నం చేశారు. ప్రస్తుతం డ్రైవర్ పరిస్థితి కూడా విషమంగా ఉందని పోలీసులు తెలిపారు. ఆ మృతదేహాలను అక్కడి నుంచి స్వాధీనం చేసుకొని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం తరలించారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రమాదం గురించి సమాచారం అందించారు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

ముఖ్యమంత్రి యోగి విచారం..
మీర్జాపూర్‌ ప్రమాదం గురించి తెలుసుకున్న ముఖ్యమంత్రి యోగి ఆదిత్యనాథ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. వారి కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగడ సానుభూతి తెలియజేశారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని, వారికి మెరుగైన వైద్య సేవలు అందించాలన్నారు. 

 

 

బొలేరోలో వెళ్తున్న వాళ్లంతా ప్రయాగ్‌రాజ్‌లోని మాండా ప్రాంతం గ్రామానికి చెందినవారుగా పోలీసులు గుర్తించారు. వీరు మైహార్ ధామ్ యాత్ర నుంచి తిరిగి వస్తున్న సమయంలో ఈ ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఇక మంటలను అదుపు చేయడానికి పోలీసులు, అగ్నిమాపక సిబ్బంది తీవ్రగా శ్రమించాల్సి వచ్చింది. కానీ బొలేరోలు ఉన్న  ప్రయాణికులను రక్షించ లేకపోయారు. మృతదేహాలను గుర్తించి కుటుంబ సభ్యులకు అప్పగించే పనిలో పడ్డారు. బొలెరోలో ఇద్దరు మహిళలతో పాటు ఇతరు చిన్న పిల్లలు ఉన్నట్లు సమాచారం. పదంలో స్విఫ్ట్ డిజైర్ లో ప్రయాణిస్తున్న డ్రైవర్ కూడా మృతి చెందారు. ఆయనతో పాటు ఉన్న వ్యక్తి ఎవరో పోలీసులు గుర్తించాల్సి ఉంది.

 

Renuka Godugu

రేణుక గొడుగు జీ తెలుగు డిజిటల్ మీడియాలో సబ్ ఎడిటర్‌గా 2024 నుంచి పనిచేస్తున్నారు. హెల్త్‌, లైఫ్‌స్టైల్‌, ఆస్ట్రోలజీ, బ్రేకింగ్, వైరల్‌ వ్యవహరాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన 6 ఏళ్ల అనుభవం ఉంది.

