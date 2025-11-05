English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Horrific Accident: కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఘోరం.. గంగానది స్నానం చేసి వస్తుండగా రైలు ఢీకొని నలుగురి దుర్మరణం..

Mirzapur Train Accident: మరో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. నిన్న చత్తీస్‌గఢ్‌లోని బిలాస్ పూర్ రైలు ప్రమాదం ఘటన మరువక ముందే ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని మీర్జాపూర్ జిల్లా చునార్ రైల్వే స్టేషన్ లో ఘోర రైలు ప్రమాదం జరిగింది. ప్రయాణీకులు పట్టాలు దాటుతుండగా రైలు ఢీకొని నలుగురు దుర్మరణం చెందారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

Written by - Renuka Godugu | Last Updated : Nov 5, 2025, 12:13 PM IST

Horrific Accident: కార్తీక పౌర్ణమి రోజు ఘోరం.. గంగానది స్నానం చేసి వస్తుండగా రైలు ఢీకొని నలుగురి దుర్మరణం..

Mirzapur Train Accident: వరుస ప్రమాదాలు ప్రజలను బెంబేలెత్తేలా చేస్తున్నాయి. బస్సు, రైలు, విమానం ప్రయాణాల వరుసగా జరుగుతున్నాయి. ఇలా ప్రతి రోజు ప్రమాదానికి గురి కావడంతో ప్రజలు తీవ్ర భయాందోళనకు గురవుతున్నారు. నిన్న ఛత్తీస్‌గఢ్‌  బిలాస్‌పూర్‌ రైలు ప్రమాదం ఘటన మరవక ముందే మరో ఘోర దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఉత్తర్ ప్రదేశ్ లోని మీర్జాపూర్ జిల్లాలో చునార్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద పట్టాలు దాటుతుండగా రైలు ఢీకొని నలుగురు ప్రయాణీకులు చనిపోయారు. ఇందులో పలువురికి తీవ్ర గాయాలు అయ్యాయి. కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా నదిలో స్నానం చేయడానికి వచ్చినట్లు తెలుస్తోంది చోపాన్ ఎక్స్‌ప్రెస్ రైలు దిగి ట్రాక్ క్రాస్ చేస్తుండగా నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్ వచ్చి ఢీ కొట్టింది

 ఈ ఘటనలో ఏడుగురు అక్కడికక్కడే చనిపోయారు. వీరంతా గంగా నదిలో పవిత్ర స్నానాలు కార్తీక పౌర్ణమి సందర్భంగా ఆచరించడానికి వెళ్తున్నట్లు సమాచారం. ఇక వెంటనే రైల్వే అధికారులు, పోలీసులు అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. ప్రయాణికుల భద్రత కోసం ప్లాట్ ఫామ్, ఓవర్ బ్రిడ్జిలు ఉపయోగించాలని కూడా వారు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నారు. ఇక ప్రమాద తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండటంతో వారి మృతదేహాలు అంత ముక్కలు ముక్కలుగా చెల్లాచెదురుగా పడిపోయాయి. 

ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే పెద్ద మొత్తంలో అరుపులు, కేకలతో స్థానికంగా విషాద ఛాయలు కూడా అలుముకున్నాయి. వెంటనే ఆర్‌పీఎఫ్ బృందాలు కూడా అక్కడికి చేరుకొని మృతదేహాలను పోస్ట్‌మార్టం నిమిత్తం తరలిస్తున్నారు. గాయపడిన వారిని సమీప ఆసుపత్రికి లో చికిత్స అందిస్తున్నారు. రైల్వే స్టేషన్ ప్రమాదం గురించి తెలిసిన యూపీ సీఎం యోగి ఆదిత్య నాథ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. మృతుల కుటుంబాలకు సంతాపం తెలియజేశారు. గాయపడిన వారిని మెరుగైన చికిత్స తక్షణం అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.

 

 

 అయితే ఈ ప్రమాదం ప్రధానంగా ఈరోజు ఉదయం 9:30 గంటలకు చోటు చేసుకున్నట్లు సమాచారం. స్థానికుల ప్రకారం రైల్ లైన్ దాటుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. యాత్రికులు గంగానది స్నానం చేయడానికి వాళ్ళు ప్యాసింజర్ రైలు దిగి ప్లాట్ ఫారం వైపుగా వెళ్లకుండా రైలు ఎదురుగా వస్తున్న మరో పట్టాల వైపుగా దాటడం వల్లే ఇలా జరిగిందని సమాచారం. ఎదురుగా వస్తున్నహౌరా కల్కా నేతాజీ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఢీ కొట్టింది. దీంతో ఈ ఘటన చోటు చేసుకుంది. ఇలా నిబంధనలకు విరుద్ధంగా ఫూట్‌ ఓవర్ బ్రిడ్జి ఉపయోగించకుండా పట్టాలు దాటడం వల్లే ప్రమాదం జరిగిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. ఫూట్‌ ఓవర్‌ బ్రిడ్జి ఉపయోగించాలి లేకపోతే ఇలాంటి పెద్ద ప్రమాదాలు జరుగుతాయని అధికారులు కోరుతున్నారు. ఇక నిన్న ఛత్తీస్‌గఢ్‌ బిలాస్‌పూర్‌ రైలు ప్రమాదంలో 11 మంది చనిపోయిన సంగతి తెలిసిందే.

Read more: ఘోర ప్రమాదం.. 95 వేల లీటర్ల జెట్‌ ఫ్యూయల్‌, కుప్పకూలిన విమానం షాకింగ్‌ విజువల్స్‌..!

Read more: సూపర్‌ మార్కెట్‌లో భారీ పేలుడు.. 23 మంది దుర్మరణం, వీడియోలు..

 

