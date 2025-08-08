Viral News: ఇదెక్కడి ట్రెండ్ మావా..లేచిపోయి మరీ పెళ్లి చేసుకున్న అక్కా చెల్లెళ్లు.. ఎక్కడంటే..?

Missing cousin sisters returns as husband and wife in Muzaffarnagar: ఇటీవల కాలంలో అనేక వింత ఘటనలు వార్తలలో ఉంటున్నాయి. ముఖ్యంగా పెళ్లిళ్లకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా రచ్చ చేస్తున్నారు. కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే నవ్వులు తెప్పించేవిగా ఉంటే, మరికొన్ని మాత్రం షాక్ కు గురిచేసేవిగా ఉంటున్నాయి. మొత్తంగా ఇటీవత భార్యభర్తలకు చెందిన ఘటనలు ఎక్కువగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి. కొన్ని ఘటనలు చూస్తుంటే బిత్తరపోయేలా ఉంటున్నాయి.
ఇటీవల కాలంలో దంపతుల మర్డర్ స్టోరీలు ఎక్కువగా హల్ చల్ చేస్తున్నాయి. అందుకే చాలా మంది అసలు పెళ్లంటేనే ఇటీవల భయపడిపోతున్నారు. అయితే.. కొంత మంది వెరైటీగా బామ్మలతో, రిలేటీవ్స్ అన్నలు, అక్కాచెల్లళ్లతో, అత్తవరుస వాళ్లతో ప్రేమలో పడుతున్నారు. కొంత మంది అమ్మాయిలు ముసలోళ్లతో కూడా పాడుపనులు చేస్తున్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు తరచుగా వార్తలలో ఉంటున్నాయి.
తాజాగా.. యూపీలోని ముజఫరనగర్ లో జరిగిన ఘోరం ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది. ముజఫర్ నగర్ కు చెందిన ఇద్దరు అక్కాచెల్లెళ్లు ఒకర్ని మరోకరు ఇష్టపడ్డారు. ఏడాదిగా వీళ్ల మధ్య యవ్వారం నడుస్తొంది.
అయితే.. ఇటీవల ఒక యువతి ఇంట్లో నుంచి వెళ్లిపోయింది. వెంటనే భయపడిపోయిన కుటుంబం వెళ్లి లోకల్ పీఎస్ లో ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ తర్వాత పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు. ఇంతలో సదరు యువతి తన కజిన్ సోదరిని పెళ్లి చేసుకుని పెళ్లి దండలతోనే సహా ఇంటికి వచ్చారు.
Read more: Lovers Romance Video: నడి రోడ్డు మీద లవర్స్ శృంగారం.. హగ్లు, ముద్దులతో పచ్చిగా రెచ్చిపోయిన జంట.. వీడియో వైరల్..
వీళ్లను చూసి అందరు బిత్తరపోయారు. తాము ఏడాదిగా లవ్ లో ఉన్నామని, తమ ప్రేమను ఎలాగో ఒప్పుుకొరని..ఈ విధంగా పెళ్లి చేసుకున్నట్లు వాళ్లు చెప్పారు. దీంతో ఇంట్లో వాళ్లు తెల్లముఖం వేశారు. తమను వదిలేయాలని, ఇద్దరం పరస్పరం అంగీకరంతోనే పెళ్లి చేసుకున్నామని తెలిపారు. మొత్తంగా ఈ ఘటన ప్రస్తుతం వార్తలలో నిలిచింది.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
సోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండిTwitter, Facebook