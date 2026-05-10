Mk stalin fires on tvk Vijay thalapathy first speech: తమిళనాడులో ఎట్టకేలకు కొత్త ప్రభుత్వం కొలువుదీరింది. చెన్నైలోని నెహ్రూ ఇండోర్ స్టేడియంలో టీవీకే విజయ్ దళపతిని సీఎంగా గవర్నర్ అర్లేకర్ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. ఈ కార్యక్రమంకు పలు పార్టీల ప్రముఖులు హజరయ్యారు. టీవీకే విజయ్ కుటుంబ సభ్యులు, త్రిష హజరయ్యారు. చిన్న పార్టీల మద్దతుతో టీవీకే విజయ్ సంకీర్ణ ప్రభుత్వంను ఏర్పాటు చేశారు. ఇతర పార్టీల మద్దతుతో టీవీకే విజయ్ సంఖ్యాబలం 120 కు చేరింది. అయితే.. టీవీకే విజయ్ ఉదయం 10 గంటలకు ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. ఆ తర్వాత తన తొలిప్రసంగంలో తమిళనాడును ముందుకు తీసుకెళ్లేందుకు ఏవిధంగా ముందుకు వెళ్తామో చెప్పారు.
తమిళనాడులో నూతన శకం ప్రారంభమైందన్నారు. ఈ విజయ్ మామ మీకు మంచి పాలన అందిస్తాడని అన్నారు. ఎన్నికల్లో ఇచ్చిన హమీలను నెరవేరుస్తామన్నారు. నేను మీ ఇంట్లో కుటుంబ సభ్యుడినని, అన్నలా, తమ్ముడిలా ఉంటానని తెల్చి చెప్పారు. తనకు ఓటు వేసి గెలిపించినందుకు యావత్ తమిళ ప్రజలకు రుణపడి ఉంటానని అన్నారు. అన్ని వర్గాల ప్రజల కోసం పనిచేస్తామన్నారు. రాజీలేకుండా పాలన అందిస్తామన్నారు. తన ప్రభుత్వంలోతానే.. పవర్ సెంటర్ అని తెల్చి చెప్పారు.గత డీఎంకే ప్రభుత్వం రాష్ట్రంను అప్పుల కూపంగా మార్చిందన్నారు.
రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 లక్షల కోట్ల అప్పుల్లో ఉందన్నారు. రాష్ట్ర ఆర్థిక పరిస్థితిపై త్వరలో శ్వేతపత్రం విడుదల చేస్తామని పేర్కొన్నారు. తనకు ఆకలి, పేదరికం తెలుసన్నారు. తాను దేవ దూతనేమీ కాదని సాధారణ కుటుంబం నుంచే వచ్చానని పేర్కొన్నారు. ప్రజలకు ఏది చేస్తే అది తప్పకుండా చేస్తామని తెల్చి చెప్పారు. ఈ క్రమంటీ టీవీకే విజయ్ ఫస్ట్ స్పీచ్ పై ఎంకే స్టాలీన్ సెటైరిక్ గా రియాక్ట్ అయ్యారు.
తమిళనాడు విక్టరీ పార్టీ అధ్యక్షులు శ్రీ @నటుడు విజయ్ గారికి, తమిళనాడు గౌరవ ముఖ్యమంత్రిగా బాధ్యతలు స్వీకరించినందుకు నా హృదయపూర్వక అభినందనలు తెలియజేస్తున్నట్లు ట్విట్ చేశారు. పదవీ బాధ్యతలు స్వీకరించినప్పుడు సంతకం చేసిన ప్రకటనలను నేను కూడా స్వాగతిస్తున్నట్లు చెప్పారు. ప్రభుత్వం దగ్గర డబ్బు లేదని వెంటనే అనడం మొదలుపెట్టవద్దని సెటైర్లు వేశారు. అక్కడ అన్ని ఉన్నాయని, మీకు కావలసిందల్లా పరిపాలించాలనే సంకల్పం, సామర్థ్యం మాత్రమేనని తెల్చి చెప్పారు. ఐదేళ్లుగా, కోవిడ్, వరదలు, బీజేపీ ప్రభుత్వ మోసం వంటి ఎన్నో సమస్యలను అధిగమించి, మేము లెక్కలేనన్ని సంక్షేమ పథకాలను అమలు చేశామని గుర్తు చేశారు.
మీరు మీ మొదటి ప్రసంగంలోనే 'గత ప్రభుత్వం రూ.10 లక్షల కోట్ల అప్పును మిగిల్చి, ఖజానాను ఖాళీ చేసిందని ఆరోపణ చేయడం సరికాదన్నారు. తమిళనాడు అప్పులు అనుమతించదగిన పరిమితిలోనే ఉందని క్లారిటీ ఇచ్చారు. గత ఫిబ్రవరి బడ్జెట్లో మేము తమిళనాడు ప్రభుత్వ ఆర్థిక పరిస్థితిని స్పష్టంగా తెలియజేశామన్నారు.
ఆ విషయం మీకు తెలియదా? ఆ తర్వాత ప్రజలకు ఎన్నో వాగ్దానాలు చేశారు కదా?.. మీకు ఓటు వేసిన ప్రజలను మళ్లీ మోసం చేసి తప్పుదోవ పట్టించవద్దని తెల్చి చెప్పారు. ఆచరణాత్మకంగా సాధ్యమయ్యే వాగ్దానాలను మాత్రమే చేస్తానని అని చెబుతూ మీరు అధికారంలోకి వచ్చారని గుర్తు చేశారు. ఇప్పుడిప్పుడే ప్రభుత్వ పరిపాలనలోకి అడుగుపెడుతున్నారు.
మాలాగే మీరు కూడా, ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలను ఎలా నెరవేర్చాలనే దానిలోని మెళకువలను త్వరలోనే నేర్చుకుంటారని తమకు నమ్మకం ఉందని స్టాలీన్ కీలక వ్యాఖ్యలు చేశారు. మీకు ఓటు వేసిన ప్రజలతో పాటు నేను కూడా అదే ఆశిస్తున్నామని, మీ పాలనలో తమిళనాడు అభివృద్ధి ప్రస్థానం కొనసాగాలని మరోసారి నా శుభాకాంక్షలు! అంటూ ఎంకే స్టాలీన్ తన ట్విట్ తో అరవ రాజకీయాల్లో కొత్త చర్చకు తెరలేపారు.
స్థానికం నుంచి అంతర్జాతీయం వరకు.. క్రీడలు, వినోదం, రాజకీయాలు, విద్య, ఉద్యోగాలు, హెల్త్, లైఫ్స్టైల్ .. A to Z అన్నిరకాల వార్తలను తెలుగులో పొందడం కోసం ఇప్పుడే Zee తెలుగు న్యూస్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి.
ఆండ్రాయిడ్ లింక్ - https://bit.ly/3P3R74U
ఆపిల్ లింక్ - https://apple.co/3loQYe
Twitter, Facebookసోషల్ మీడియా పేజీలు సబ్స్క్రైబ్ చేసేందుకు క్లిక్ చేయండి.