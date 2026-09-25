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తమిళనాడు రాజకీయాల్లో స్టాలిన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు..

Tamil Nadu politics: తమిళనాడు రాజకీయాల్లో మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ వ్యూహాత్మకంగా అడుగులు వేస్తున్నారు. దీంతో రాజకీయ పరిణామాల్లో విప్లవాత్మక మార్పులు చోటుచేసుకున్నాయి. మిత్రపక్షాల మద్ధతుతో ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటుచేసిన తమిళ వెట్రి కళగం అధినేత విజయ్ ను ధీటుగా ఎదుర్కొని, భవిష్యత్తు రాజకీయ ప్రయోజనాలకోసం  ప్రతిపక్షంలో ఉన్న స్టాలిన్ వచ్చే ఎన్నికల్లో అధికారమే లక్ష్యంగా కొత్తకూటమి ఏర్పాటు దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. తమిళనాడులో స్టాలిన్ వ్యూహం ఫలిస్తుందా? కొత్త రాజకీయ కూటమి సమీకరణాలు కలిసొస్తాయా? జీ తెలుగున్యూస్ స్పెషల్

Written ByTA Kiran Kumar
Published: Sep 25, 2026, 06:58 AM IST|Updated: Sep 25, 2026, 07:00 AM IST
తమిళనాడు రాజకీయాల్లో స్టాలిన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు..
Image Credit: MK Stalin New Strategy (X/Source)

About the Author

TA Kiran Kumar

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ శర్మ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

 

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