/తమిళనాడు రాజకీయాల్లో స్టాలిన్ వ్యూహాత్మక అడుగులు..

MK Stalin New Political Strategy: తమిళనాడు గడ్డపై కొత్తగా పురుడుపోసుకున్న రాజకీయ పార్టీ అధికారాన్ని స్థాపించడంతో డీఎంకే అధినేత ఎంకే స్టాలిన్ ప్రతిపక్షానికి పరిమితమయ్యారు. ప్రజాతీర్పుతో షాక్ తిన్న స్టాలిన్ వచ్చే ఎన్నికల నాటికి కొత్తకూటమితో అధికారం చేజిక్కించుకోవాలని ప్రయత్నిస్తున్నారు.ఎన్నికల తర్వాత అధికార మార్పిడి జరిగినప్పటికీ, లెఫ్ట్ పార్టీలు సీపీఐ,సీపీఎం, విడుతలై చిరుతైగల్ కట్చి , ఇండియన్ యూనియన్ ముస్లిం లీగ్ వంటి పార్టీలు తమ సైద్ధాంతిక బంధం డీఎంకేతోనే కొనసాగుతుందని ప్రకటించాయి. ఈ శ్రేణులను తనతోనే ఉంచుకుంటూ కూటమిని మరింత బలోపేతం చేయడానికి స్టాలిన్ నిరంతరం వారితో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు.
తమిళనాడులో టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని తనదైన శైలిలో విమర్శిస్తూ.. విపక్షాలతో కలిసి వ్యూహాత్మకంగా వ్యవహరిస్తున్నారు. ప్రజల్లో ప్రభుత్వంపై వ్యతిరేకతను పెంపొందించి, డీఎంకేకు అనుకూలంగా క్షేత్ర స్థాయిలో మద్ధతు కూడగట్టుకునే ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు. ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక నిర్ణయాలపై వివిధ ప్రజా సంఘాలు, కార్మిక విభాగాలను కలుపుకుని పెద్ద ఎత్తున పోరాడేందుకు స్టాలిన్ సిద్ధమవుతున్నారు.
తమిళనాడులో ప్రభుత్వం అనుసరిస్తున్న విధానాలను ఎప్పటికప్పుడు తప్పుబడుతూ ప్రజల్లో వ్యతిరేకత పెంపొందించే దిశగా అడుగులు వేస్తున్నారు. చెన్నై పట్టనపాక్కంలో కొత్త సచివాలయ భవన నిర్మాణాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ మత్స్యకార సంఘాలతో కలిసి ఉమ్మడి ఉద్యమానికి శ్రీకారం చుట్టారు.
కొత్త సచివాలయం నిర్మాణంపై రగడ..
తమిళనాడు ప్రభుత్వం చెన్నై పట్టినపాక్కంలోని శీనివాస పురం వద్ద నూతన సచివాలయం నిర్మించేందుకు సన్నాహాలు చేయడంపై రాష్ట్ర రాజకీయం ఒక్కసారిగా వేడెక్కింది. ఈ నిర్ణయంపై ప్రతిపక్ష డీఎంకే అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ తీవ్ర ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. మెరీనా బీచ్ పరిసరాల్లో, మత్స్యకారుల ఆవాస ప్రాంతాల్లో ప్రభుత్వం మొండిగా నూతన సచివాలయ నిర్మాణానికి పూనుకోవడాన్ని ఆయన తీవ్రంగా తప్పుబట్టారు. సచివాలయం అనేది పాలన సాగించి ప్రజలకు సేవలు అందించడానికి తప్ప, ముఖ్యమంత్రి సముద్రాన్ని చూస్తూ కూర్చోవడానికి కాదని ఎద్దేవా చేశారు. పట్టినపాక్కంలో సెక్రటేరియట్ నిర్మాణ జీవోను ప్రభుత్వం వెంటనే ఉపసంహరించుకోవాలని, లేనిపక్షంలో స్థానిక మత్స్యకార సంఘాలతో కలిసి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా భారీ నిరసనలు చేపడతామని హెచ్చరించారు.
విజయ్ ప్రభుత్వంపై విమర్శనాస్త్రాలు..
సీఎం విజయ్ నేతృత్వంలోని ప్రభుత్వంపై స్టాలిన్ తీవ్ర స్థాయిలో విమర్శలు గుప్పిస్తున్నారు. శాంతి భద్రతల క్షీణత, విద్యుత్ కోతలు వంటి అంశాలపై ప్రభుత్వాన్ని చేతకాని ప్రభుత్వం అని అభివర్ణిస్తూ, ప్రజల్లో వ్యతిరేకతను మూటగట్టుకునే వ్యూహాన్ని అమలు చేస్తున్నారు.
మిత్రపక్షాల సమీకరణాలతో పాటు, డీఎంకేను క్షేత్రస్థాయిలో మరింత బలోపేతం చేయాలని స్టాలిన్ పార్టీ శ్రేణులకు దిశా నిర్దేశం చేశారు. పార్టీ అంతర్గత విబేధాలను పక్కనబెట్టి, భవిష్యత్తులో మళ్లీ ఒంటరిగానే అధికారంలోకి వచ్చేలా ప్రజాదరణను పెంచుకోవడమే లక్ష్యంగా పనిచేస్తున్నారు.
ప్రస్తుతానికి స్టాలిన్ కొత్తగా ఏవైనా పెద్ద రాజకీయ పార్టీలతో అధికారిక కూటమి ప్రకటించనప్పటికీ, ప్రజా సమస్యలపై ఉమ్మడిగా పోరాడేందుకు వివిధ వర్గాలను ఏకం చేస్తూ భవిష్యత్తు రాజకీయ అధికారం కోసం గట్టి ప్రయత్నాలే చేస్తున్నారు. తమిళనాడు రాజకీయాల్లో కీలక పరిణామం చోటు చేసుకుంది. కొళత్తూర్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గం ఎన్నికల ఫలితాన్ని సవాల్ చేస్తూ డీఎంకే అధినేత, మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎంకే స్టాలిన్ మద్రాస్ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్ని నెలల క్రితం జరిగిన అసెంబ్లీ ఎన్నికల్లో తనపై విజయం సాధించిన తమిళగ వెట్రి కళగం అభ్యర్థి వీఎస్ బాబు ఎన్నికను రద్దు చేయాలని కోరుతూ మద్రాస్ హైకోర్టులో ఎంకే స్టాలిన్ పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అలాగే కొళత్తూర్ నియోజకవర్గంలో ఓట్లను మరోసారి లెక్కించాలని న్యాయస్థానాన్ని అభ్యర్థించారు. ఎలక్ట్రానిక్ ఓటింగ్ యంత్రాలు , వీవీపాట్ ప్రక్రియకు సంబంధించి పలు అవకతవకలు జరిగాయని స్టాలిన్ తన పిటిషన్లో ఆరోపించినట్లు తెలుస్తోంది. ఓట్ల లెక్కింపు సమయంలో కూడా లోపాలు చోటుచేసుకున్నాయని పేర్కొంటూ రీకౌంటింగ్కు ఆదేశాలు ఇవ్వాలని హైకోర్టును కోరారు.
ప్రతిపక్షంలో ఉన్న డీఎంకే తరఫున అసెంబ్లీలో తనగళాన్ని వినిపించే అవకాశం లేకపోవడంతో ప్రజలతో కలిసి సందర్భోచితంగా టీవీకే ప్రభుత్వాన్ని ఎండగట్టేందుకు వెనుకాడటం లేదు. వచ్చే ఎన్నికల నాటికి డీఎంకేకు మద్ధతు కూడగట్టుకోవడం, ప్రజాదరణతో ఎన్నికలకు సమాయాత్తం కావాలని ఆలోచిస్తున్నారు. స్టాలిన్ కొత్త పొలిటికల్ స్ట్రాటజీ ఎలాంటి ఫలితాన్నిస్తుందోనని తమిళనాడు ప్రజలు ఆసక్తిగా చర్చించుకుంటున్నారు.
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