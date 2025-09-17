English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Maoist: మోడీ దెబ్బకు తోక ముడిచిన మావోయిస్టులు.. అస్త్ర సన్యాసం ప్రకటించిన మావో నేతలు..

Maoist: నక్సల్స్ కు సంబంధించిన మావోయిస్టు పార్టీ  ఇండియా సంచలన నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆయుధాలను వదిలేస్తామని ప్రకటించింది. సాయుధ పోరాటానికి తాత్కాలిక విరమణ పాటించాలని నిర్ణయించినట్లు తెలిపింది.

Written by - TA Kiran Kumar | Last Updated : Sep 17, 2025, 08:29 AM IST

Maoist: మోడీ దెబ్బకు తోక ముడిచిన మావోయిస్టులు.. అస్త్ర సన్యాసం ప్రకటించిన మావో నేతలు..

Maoist:  కేంద్రంలోని నరేంద్ర మోడీ అధికారంలో వచ్చిన తర్వాత దేశ అంతర్గత భద్రతకు ముప్పుగా పరిణమించిన మావోయిస్టులను ఏరివేసే కార్యక్రమాన్ని జోరుగా చేపట్టింది. ముఖ్యంగా మారు మూల పల్లెలను పట్టించుకోవడం లేదంటూ ఆయుధాలు చేత పట్టిన నక్సల్స్.. ఇపుడు ఆ మారు మూల పల్లెలు అభివృద్ది నోచుకోకుండా తమ అడ్డాగా మార్చుకున్నాయి. అంతేకాదు అక్కడ ప్రభుత్వం ఏ అభివృద్ది కార్యక్రమాలను చేపట్టకుండా అడ్డుకుంటోంది. అంతేకాదు ప్రస్తుతం మావోయిస్ట్ పార్టీలో గతంలో మాదిరి రిక్రూట్మెంట్స్ ఆగిపోయాయి. దీంతో అడవుల్లో మారుమూల పల్లెల్లో  అమాయక గిరిజనలను బలవంతంగా మావోయిస్టు పార్టీలో చేర్చుకుంటున్నారు. ఇక కేంద్రం చేపట్టిన ఆపరేషన్ కగార్ తో దేశంలో మావోయిస్ట్ ల కంచుకోటలు అని చెప్పుకునే కర్రెగుట్ట, దంతెవాడ, బస్తర్ వంటి  ప్రధాన ప్రాంతాలు ప్రభుత్వ ఆధీనంలో వెళ్లాయి. 
  
దీంతో ఆయుధాలు విడిచిపెడుతున్నట్టు చెప్పి అస్త్ర సన్యాసం ప్రకటించాయి. ఇకపై  దేశంలోని పీడిత ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కోసం ఇక ప్రజా పోరాటాల్లో పాల్గొంటామని ప్రకటించింది.  అదే సమయంలో కేంద్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సిద్ధమని ప్రకటించింది. ఈ మేరకు పార్టీ అధికార ప్రతినిధి అభయ్‌ పేరుతో తాజాగా ఒక ప్రకటన విడుదల చేసింది. 

Add Zee News as a Preferred Source

అభయ్‌ పేరుతో చలామణి అవుతున్న కిషన్‌జీ సోదరుడు మల్లోజుల వేణుగోపాల్‌ చిత్రంతో ఈ ప్రకటన వుంది. అయితే  మావోయిస్టులు గతంలో ఎన్నడూ ఇలా చేప్పిన దాఖలాలు లేవు. దీంతో  ఆగస్టు 15వ తేదీతో ఉన్న ఈ ప్రకటనపై  పలు  అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి.  అదే సమయంలో ఆపరేషన్‌ కగార్‌ పేరుతో కేంద్ర బలగాలు మావోయిస్టులపై ఉక్కుపాదం మోపుతున్నాయి. 2026 మార్చి నాటికి దేశంలో మావోయిస్టులు లేకుండా చేస్తామన్న లక్ష్యంతో కేంద్ర బలగాలు ముందుకు పోతున్నారు. దీంతో మావోయిస్టు పార్టీకి ఈ మధ్య వరుసగా ఎదురు దెబ్బలు తగులుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలోనే ఈ ప్రకటన విడుదల కావడం చర్చకు దారి తీసింది.

About the Author

TA Kiran Kumar

కిరణ్ కుమార్ తంజావూర్ జీ తెలుగు తెలుగు న్యూస్‌లో ఛీఫ్ సబ్ ఎడిటర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఇక్కడ 2024 నుంచి  వినోదం, ఆధ్యాత్మికం, జాతీయ, అంతర్జాతీయ, రాజకీయ వ్యవహారాలకు సంబంధించిన వార్తలు రాస్తున్నారు. సినిమా రివ్యూలు, సినిమాలకు సంబంధించి ప్రత్యేక కథనాలు కూడా రాస్తుంటారు. గతంలో ప్రముఖ మీడియా సంస్థల్లో వివిధ రంగాలకు సంబంధించిన వార్తలు అందించారు. ఆయనకు జర్నలిజంలో 18 ఏళ్లకుపైగా అనుభవం ఉంది.

...Read More

Moaist Indian naxalsMaiost wrote letter to Central GovernmentPM Narendra ModiAmit ShaKarregutta

